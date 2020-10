Hönow

„Jedes Kind, das geboren wird, braucht einen Lehrer“, sagt Uwe Polleichtner. Es sei ein „Komplettversagen der Politik“, dass es heute vielerorts akuten Lehrermangel gebe, meint der 73-Jährige aus Hönow ( Märkisch-Oderland). Polleichtner war Deutsch- und Musiklehrer und hat 24 Jahre lang als Dozent an der Humboldt-Universität angehende Lehrer ausgebildet – erst in der DDR und später in der Bundesrepublik. Heute betreut er in Berlin Quer- und Seiteneinsteiger bei ihrem Start in den Schuldienst.

Wie viele Bundesländer sucht Berlin händeringend nach neuem Lehrpersonal. Die fachlichen und didaktischen Qualifikationen der Nachwuchs-Lehrer sind dabei oft zweitrangig. „Es ist gut, dass Leute heute noch Lehrer werden wollen“, sagt Polleichtner, „gleichzeitig finde ich es bedenklich, dass die Lehrerausbildung kontinuierlich entwertet wird.“ Ein Prozess, der – da ist Uwe Polleichtner überzeugt – bereits mit der Umstrukturierung der Lehramtsausbildung nach der Wiedervereinigung begonnen hat.

Nicht nur Lehrer, sondern Erzieher und Bezugsperson

Nach dem Studium an der Pädagogischen Hochschule in Zwickau kam Polleichtner 1972 nach Berlin. Er wurde im Kinderheim „ A. S. Makarenko“ in Johannisthal eingesetzt – dem größten Kinderheim der DDR. In der Einrichtung lebten um die 600 Kinder, die „aus dem Haushalt gelöst werden mussten“, wie es im offiziellen Jargon hieß. „Sie kamen aus Problemfamilien, würde man heute sagen“, erinnert sich Polleichtner. Kinder, deren Eltern Alkoholiker, sogenannte „Asoziale“, oder inhaftierte Straftäter waren. Aber auch solche, deren Mütter und Väter aus der DDR geflohen waren oder wegen politischer Vergehen in Haft saßen.

Die Arbeit sei zwar fordernd gewesen, sagt Polleichtner, „aber auch eine Herausforderung, die ich gern angenommen habe“, wie er sagt. Er und seine Kollegen seien nicht nur Lehrer, sondern auch Erzieher und Bezugspersonen gewesen. Oft blieb er bis spät abends in dem Heim. „Das waren ganz andere Beziehungen als in einer ’normalen’ Schule.“

Angelika Franz aus Siethen ( Teltow-Fläming) hat den Wandel des Lehrerberufs selbst erlebt. Bis vor einem Jahr war die heute 70-Jährige selbst noch im aktiven Schuldienst. In der DDR war sie Deutsch- und Russischlehrerin an polytechnischen Oberschulen bei Trebbin und in Ludwigsfelde (beides Teltow-Fläming). Als es nach der Wende kaum noch Bedarf nach Russischlehrerinnen gab, schulte sie auf Französisch um und unterrichtete an einem Gymnasium in Rangsdorf.

„Wir waren sehr nah an den Kindern dran“, sagt Franz. Selbst in den Ferien seien sie und ihre Kollegen verpflichtet gewesen, mit ihren Schülern etwas zu unternehmen. Bei Pioniernachmittagen sammelten Schüler und Lehrer Wertstoffe für Spendenaktionen, räumten das Schulgelände auf oder man traf sich zu sogenannten „Ferienspielen“. Statt Elternsprechtagen, wie sie heute üblich sind, gab es einen jährlichen Pflichtbesuch der Lehrer im Elternhaus. Heute vermutet Franz, dass die enge Betreuung durch die Lehrer auch Teil der allumfassenden staatlichen Aufsicht in der DDR gewesen sei. Dafür seien die Kinder „nicht sich selbst überlassen gewesen“, wie sie sagt.

„Erziehung sozialistischer Persönlichkeiten“

Uwe Polleichtner kehrte später an die Uni zurück. An der Humboldt-Universität promovierte er zu Grundlagen der Literaturmethodik und arbeitete als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Bis 1997 bildete er Lehrer aus und forschte zur Grundlagen der Literaturdidaktik, insbesondere zu Arbeitsverfahren. Mit dem gesellschaftlichen Umbruch Ende der 1980er Jahre habe sich auch die Ausbildung angehender Lehrer gewandelt, sagt Polleichtner.

In erster Linie seien die politisch-ideologischen Vorgaben weggefallen. Wie etwa das Ziel, Kinder zu „sozialistischen Persönlichkeiten“ erziehen zu wollen. An dessen Stelle trat das Ideal des mündigen Bürgers. Zugleich wurden die neuen Lehramts-Studiengänge so umgestaltet, dass nun die fachwissenschaftliche Ausbildung im Mittelpunkt stand, während die eigentliche Wissensvermittlung erst im Referendariat stattfand.

„Die methodischen und didaktischen Inhalte wurden nach der Wende systematisch abgebaut“, sagt Polleichtner. Die Folge: Heutige Lehrer seien oft fachlich gut ausgebildet, wüssten aber oft nicht, wie sie ihr Fachwissen vermitteln sollen. „Ein guter Germanist ist nicht automatisch ein guter Deutschlehrer.“ Angehende Lehrkräfte müssten so früh wie möglich mit echten Schülern in Kontakt kommen, meint er. „In der DDR gab es von Anfang an Praktika und Schulbesuche im Studium.“

„Positive Aspekte des DDR-Schulsystems übernehmen“

Wilfried Schubarth ist Erziehungswissenschaftler und forscht an der Uni Potsdam zu den Themen Jugend, Bildung und Schule. Schubarth hat zu DDR-Zeiten selbst ein Lehrerstudium absolviert und später in der Lehrerbildung gearbeitet. In den Neunziger Jahren untersuchte er die Transformation der Bildungslandschaft auf dem Gebiet der ehemaligen DDR.

Sein Urteil ist klar: „Die methodisch-didaktische Lehrerausbildung war in der DDR besser“, sagt der Bildungsforscher. „Es gab einen stärkeren Bezug zur Praxis und eine engere Kooperation der Hochschulen und Schulen.“ Heute müssen angehende Lehrer zunächst ein wissenschaftliches Hochschulstudium absolvieren, bevor sie im Referendariat auf den Einsatz in der Schule vorbereitet werden. Didaktik, Methodik, Pädagogik und Psychologie kämen in den neuen Lehramtsstudiengängen oft viel zu kurz, kritisiert Schubarth.

„Jetzt wäre die Chance, die positiven Aspekte des DDR-Schulsystems zu übernehmen“. Es sei genug Zeit vergangen, so Schubarth, um ohne ideologische Scheuklappen auf die „Errungenschaften“ des realsozialistischen Bildungssystem zu blicken. Andere Länder zeigen bei dem Thema weniger Berührungsängste, sagt Schubarth. Finnland, das Anfang des Jahrtausends einen der vorderen Plätze in der ersten Pisa-Studie belegt hat, habe sich bei den Reformen seines eigenen Bildunsgssystems in den 1960er und 1970er Jahren in Teilen am Vorbild der DDR orientiert.

Von Feliks Todtmann