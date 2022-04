Stralsund

Es ist ein kleiner Schüler-Trupp, der sich am Freitagmittag gegen 12 Uhr vom Richtung Jakobikirche auf den Weg macht. Sie wollen ein Zeichen setzen gegen Putins Krieg und haben kurzerhand ihre eigene Mini-Demonstration ins Leben gerufen.

Von Lehrerin zurückgepfiffen

Das Gros kommt dort aber nicht an, denn inzwischen hat die Lehrerin der 6. Klasse die Schüler per Telefon zurückgepfiffen. Dass ihnen für ihre Aktion ein Tadel droht, war den Schülern dann wohl doch zu heftig. Nur wenige ziehen weiter.

Dabei hatten die 12- und 13-Jährigen alles gut vorbereitet. Sie wussten, dass man eine Demonstration erst ab 10 Leuten anmelden muss. Sie hatten sich ihre Route überlegt, Plakate gemalt und sogar den OZ-Fotografen informiert. Und sie haben sich bewusst für eine eigene Mini-Demo entschieden und wollten das Ganze nicht unter „Fridays for Future“ laufen lassen, wie uns eine Mutter berichtet, die ihren Namen lieber nicht in der Zeitung lesen will, damit dem Kind neben dem Tadel nicht noch mehr blüht.

Mutter: „Das Thema war ihnen sehr wichtig!“

„Das Thema war ihnen wichtig, sie wollten das unbedingt“, sagt die dreifache Mutter und schiebt hinterher: „Die Kinder haben unsere volle Unterstützung. Auch wenn jetzt Konsequenzen drohen, weil sie unerlaubt den Schulhof verlassen haben.“

Die betroffenen Schüler wollen diese Konsequenzen auch tragen. „Ich finde es gut, dass sie Verantwortung übernehmen. Und das in diesem Alter, das ist schon beachtlich. Andererseits kann ich auch verstehen, dass sie mal ausbrechen. Corona-Dilemma, Maske tragen, Testen in der Schule und dann die Debatte ums Impfen. Es gab so viele Regeln, an die sie sich die ganze Zeit halten mussten. Konnten sich aber monatelang nicht mit ihren Freunden austauschen über das Ganze. Das entlädt sich doch irgendwann“, so die Freiberuflerin und schiebt hinterher: „Und man darf ja auch nicht vergessen, die Schüler waren jetzt nicht am Strand oder Eis essen und haben geschwänzt, um sich irgendwo einen Bunten zu machen, sondern sie haben sich für Frieden auf der Welt eingesetzt, weil sie das Thema eben bewegt.“

Schulleiterin: „Schüler haben bewusst gegen Anweisung der Lehrerin verstoßen“

„Das positive Anliegen unterstützen wir, aber so geht es nicht“, sagt Schulleiterin Regina Landt auf OZ-Nachfrage. „Wir haben eine Fürsorgepflicht, tragen in der Schule die Verantwortung für die Kinder. Da können sie nicht einfach abhauen, ohne sich abzumelden. Gar nicht auszudenken, wenn den Schülern was passiert.“

Es gebe zwei Bedingungen, damit die Schüler an einer Demo, wie zum Beispiel auch Fridays for Future, teilnehmen können. „Erstens muss es eine Belehrung von uns geben. Zweitens brauchen wir das Einverständnis der Eltern. Doch diese Schüler hatten nichts von den Eltern. Die Klassenlehrerin hat sie daraufhin belehrt, dass sie nicht gehen dürfen. Das ist auch so schriftlich festgehalten. Sie sind dann aber ganz dreist trotzdem gegangen, haben bewusst gegen die Schulordnung verstoßen. Diese Art und Weise geht gar nicht“, erklärt Regina Landt. „Und deshalb haben wir uns für einen Tadel entschieden“, stellt sich die Schulleiterin hinter die Entscheidung der Klassenleiterin. „Die Schüler müssen merken, dass sie hier eine Grenze überschritten haben und dass ihr Handeln auch Konsequenzen hat.“

Tadel kommt in die Schülerakte

Der Tadel steht nun in der Schülerakte und wird, so Regina Landt, zum Schuljahresende gelöscht, wenn keine weitere Verstöße auftreten. Davon gehe sie aber nicht aus, weil es bei besagten Schülern noch nie Probleme gab. Mädchen und Jungen, die mehrere Tadel haben, müssen mit anderen, härteren Ordnungsmaßnahmen rechnen, sie können zum Beispiel vom Unterricht suspendiert werden. „In all den Fällen wird aber immer zuerst das Gespräch mit den Eltern stattfinden“, so die Schulleiterin.

Eine der betroffenen Mütter findet, dass die Schule nicht so hart reagieren sollte. „Warum hat man das Ganze nicht gleich in der Klasse zum Thema gemacht, ist tiefer in die Diskussion eingestiegen? Die Gelegenheit war da.“ Denn nach Aussagen der Mutter war gerade Freiarbeit angesagt... Sie hat jetzt trotzdem einen Entschuldigungszettel geschrieben, damit die Aktion nicht als Fehlzeit auf dem Zeugnis steht. Ob das klappt, bleibt abzuwarten.

Von Ines Sommer