Günter de Bruyn ist tot. Wie sein Sohn Wolfgang de Bruyn der Märkischen Allgemeinen auf Nachfrage bestätigte, starb der Schriftsteller bereits am 4. Oktober wenige Wochen vor seinem 94. Geburtstag in einer Klinik in Bad Saarow.

De Bruyn galt schon in der DDR als einer der wichtigsten Schriftsteller. Mit Romanen wie „Buridans Esel“ (1968), „Preisverleihung“ (1972) und „Märkische Forschungen“ (1978) gelang ihm der literarischen Durchbruch. Er verstand sich aber nie als DDR-Schriftsteller. Als die Mauer fiel, war er 63 Jahre alt. Sein reiches Alterswerk setzte mit der zweibändigen Autobiografie „Zwischenbilanz. Eine Jugend in Berlin“ (1992) und „Vierzig Jahre“ (1996) ein, die zu gesamtdeutschen Bestsellern wurden. Es folgten viel beachtete Sachbücher über die brandenburgisch-preußische Geschichte wie „Die Finckensteins“ (1999), „Als Poesie gut“ (2006) und „Die Zeit der schweren Not“ (2010).

