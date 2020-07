Dorow

Kirschkerngroße bunte Radieschen, junge Selleriepflanzen als Gemüse, Babyfenchel, Blütenknospen vom Klatschmohn und von der Gurke - das sind Produkte auf der Angebotsliste der Gärtnerei Schnelles Grünzeug in Dorow bei Tribsees (Vorpommern-Rügen). „Das macht die Welt nicht satt, aber es freut die Gastronomen“, sagt Gärtner Olaf Schnelle, der den kleinen Betrieb 2014 gründete, nachdem er zuvor nicht weit entfernt Wildkräuter sammelte und anbaute. Er produziert Gemüse und Kräuter für einen exklusiven Kundenstamm. 10 bis 20 Sterneköche, vor allem in Berlin und Hamburg, kaufen regelmäßig per Internet bei ihm. Einmal wöchentlich schickt er ihnen eine Liste dessen, was in den nächsten Tagen verfügbar ist. Die Liste umfasst etwa 100 verschiedene Produkte.

Die Köche bestellen, und nur das wird geerntet. Bis 13.00 Uhr eines jeden Tages wird gepflückt, gezogen und geschnitten, gesäubert, verpackt und in den Versand gegeben. Am Folgetag ist das Grünzeug per Express in den Küchen der Restaurants. Der Inhaber des Restaurants „Raskolnikoff“ in Dresden, Ralf Hiener, bestellt in Abständen Frischgemüse wie Radieschen, kleinen Fenchel und Bete-Sorten, die er in dieser Qualität sonst nirgendwo bekommt, wie er sagt. „Es ist seinen Preis auf jeden Fall wert.“

Anzeige

Markt mit Gourmet-Restaurants ist winzig

Der Markt der Gourmet-Restaurants ist winzig. „Ich schätze, dass es vielleicht 600 solcher Restaurants in Deutschland gibt“, sagt der Gärtner. Er macht zwei Drittel seines Umsatzes mit den frischen Waren aus der Gärtnerei, die dem Konzept des Market Gardening entspricht. Die im 18. Jahrhundert in Frankreich entwickelte Marktgärtnerei ist in den USA und Kanada wiederentdeckt worden. „Es ist eine Anbaumethode für kleine Gärtnereien, mit kleinem Werkzeug auf kleinsten Flächen hochprofitabel zu arbeiten“, erklärt der 55-Jährige. Auf dem Radieschenbeet wachsen auch Vogelmiere, Kamille und Melde. „Jäten und Ernten ist oft ein Arbeitsgang.“

Weitere DNN+ Artikel

Gärtner Olaf Schnelle steht im Produktionsraum der Firma «Gärtnerei Schnelles Grünzeug» Quelle: Stefan Sauer/dpa

US-amerikanische Unternehmen erzielen nach seinen Worten 100.000 Dollar Umsatz auf einem halben Hektar. Das schaffe er locker auch. Im Schnitt beschäftigt er auf seinem halben Hektar pro Jahr 3,9 Vollzeit-Mitarbeiter. Aktuell sucht er eine weitere Kraft.

Corona machten die Geschäfte sehr schwer

Die Corona-Krise hat ihm jedoch gezeigt, wie kompliziert die Vermarktung in der Gastronomie sein kann. „Mit meiner Spezialisierung hatte ich Probleme, wochenlang null Umsatz“, macht er deutlich. Ein Hofladen lohnt sich in seiner abgeschiedenen Lage nicht. Doch er hat ein weiteres Standbein, das Fermentieren von Gemüse, ebenfalls eine Wiederentdeckung und voll im Gesundheitstrend. Schnelle produziert in einer Manufaktur, die er mit etwas Glück über einen Ideenwettbewerb des Bundeslandwirtschaftsministeriums gefördert bekam. „Ohne den Zuschuss von 60 Prozent hätte ich das nie machen können“, sagt er.

In der Gärtnerei wachsen frische Wildkräuter, essbare Blüten, seltene Würzkräuter, rare Gemüsesorten und es entsteht fermentiertes Gemüse. Quelle: Stefan Sauer/dpa

Der Fraktionschef der Grünen im Kreistag Vorpommern-Rügen, Rolf Martens, verfolgt den Werdegang Schnelles seit Langem. Ihn beschäftigt, dass Schnelle zwar ein Geschäft hat, das seine Familie und mehrere Mitarbeiter ernährt, aber sonst der Region keinen Effekt bringt. Wäre damit nicht mehr möglich, als nur Sterne-Köche zu bedienen? Zumal unter den Kunden keiner aus Mecklenburg-Vorpommern ist? „Das können wir uns nicht leisten“, sagt Martens. „Wir, die wir Politik machen, müssen die einzelnen Akteure in Gastronomie und Tourismus zusammenführen.“ Nötig sei ein nachhaltiger Tourismus, von dem auch die Menschen im Hinterland etwas haben. Schnelle sagt es anders: „Was wirklich fehlt, ist eine einfache, gute Küche.“

Gärtner Olaf Schnelle steht im Gemüsegarten der Firma „Gärtnerei Schnelles Grünzeug“. Quelle: Stefan Sauer/dpa

Saisonüberschuss brachte eine neue Idee

Auf das Fermentieren nach Art der Sauerkrautherstellung stieß der Gärtner, als er sich wie andere ärgerte, dass in der Saison viel Überschuss anfiel. Der landete letztlich beim Nachbarn im Schweinetrog. Er suchte eine Methode zum Haltbarmachen. „Ich wollte nicht kochen und nicht sterilisieren“, erzählt er. So kam er darauf, Milchsäurebakterien zu Hilfe zu nehmen. „Das Gemüse wird geerntet, gewaschen, klein geschnitten und mit Salz und Gewürzen in Töpfen mit Deckeln unter Sauerstoffabschluss vergoren“, erklärt er. Das fermentierte Gemüse vermarktet er über den Online-Shop. Im Angebot ist etwa Weißkohl als Goldenes Sauerkraut mit Ingwer und Kurkuma oder mit Sanddorn, Kimchi vom Chinakohl oder Rotkohl.

Von Birgit Sander, dpa