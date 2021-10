Schmetterling mit Kehrmaschine: Wie sich ein Brandenburger als Transgender-Lady neu erfindet

Brandenburg/H

Wer Karina Huth beim Shopping, beim Zumba-Kurs oder auf der Straße begegnet, sieht eine selbstbewusste, betont feminin auftretende Frau in den besten Jahren – und das Ergebnis einer aufwendigen Verwandlung. Denn die fidele Brandenburgerin heißt eigentlich Peter, ist seit 42 Jahren verheiratet und sitzt werktags am Steuer einer Kehrmaschine. Als Karina kann er nach Jahrzehnten als Mann endlich seine feminine Seite ausleben. 

Auch beim Christopher Street Day in Berlin läuft Karina selbstverständlich mit. Quelle: Karina Huth

In Karinas eigenen Worten klingt das sehr viel aphoristischer: „Als Mann funktioniere ich, als Frau lebe ich.“ Vor ihr, auf dem Wohnzimmertisch, liegen Bücher mit Titeln wie „Die Frau in mir“ oder „Tiger in High Heels“. Daneben jede Menge Fotos, mit denen die selbstbewusste Transgender-Frau ihre Lebenslust und Weiblichkeit dokumentiert. Selfies von Zuhause, Abzüge aus professionellen Fotoshootings und Schnappschüsse von Feierlichkeiten. Bar Voyage in Berlin, Tuntenball in Dresden, Christopher Street Day in Leipzig – gemessen an solchen Events ist Karina heute so umtriebig, wie es Peter in seinen Jugendjahren einmal war. Und in gewisser Hinsicht ist auch Karina noch relativ jung.

Ein Mann mit Herz und Verstand

Man kann nämlich sagen, dass Peter Huth sich zunächst sein ganzes Berufsleben lang als Mann in einer von Männern dominierten Branche behauptet hat. Erst im Stahlwerk, später bei der Müllabfuhr und bei der Märkischen Entsorgungsgesellschaft. Ein führt ein Leben im Takt des Schichtdienstes, leistet körperlich anstrengende Arbeit, ist ab 1990 im Betriebsrat und in der Gewerkschaft aktiv. „Vielleicht lag auch diese Fürsorglichkeit für die Kollegen in meiner femininen Seite begründet“, sagt er heute.

Als einer der Dienstältesten im orangen Overall besorgt er heute bei Wind und Wetter die Straßenreinigung und räumt bei Schneefall die Wege frei. Seine Freunde beschreiben Peter als liebevollen Vater, seine Ehe hat seit 42 Jahren Bestand, auch im Kleingartenverein ist er anerkannt. So weit, so gewöhnlich. Dann, in den Nullerjahren, als die Kinder aus dem Haus waren, begann still und heimlich Peters Verwandlung, man könnte auch sagen: Verpuppung.

Eine neue Identität entsteht

Wer sich als biologischer Mann ohne chirurgische Eingriffe in eine Frau verwandeln will, muss vor allem eins können: sich gut verkleiden. „Ich will keine Geschlechtsumwandlung und mein Körper ist mir auch nicht fremd“, sagt Peter. „Um Karina zu sein, muss ich deshalb aber besonders feminin aussehen.“

Ein wichtiger Treffpunkt für die Szene ist die Bar Voyage in Berlin-Schöneberg. Hier findet Karina den nötigen Austausch mit anderen Transgender-Frauen. Quelle: Karina Huth

Wie gut, dass Karina – benannt nach ihrer Puppe Karin aus Kinderzeiten – auch eine ausgeprägte Sammelleidenschaft hat. Was mit kleinen Käufen bei Kik begann, ist heute ein buntes Sammelsurium aus Perücken, Haarschmuck, Perlenketten und Armreife, Make-Up, Nagellack, Nachthemden und Damenwäsche ebenso wie Silikonbusen, Halstüchern. Dazu ein ganzer Turm voller hochhackiger Schuhe. Die Lust, sich auszuprobieren, trifft dabei auf das Bedürfnis, seinen eigenen Stil zu finden. Denn was gleichaltrige Frauen im Verlauf von Jahrzehnten entwickeln, ist für die verspätete Frau in ihrer heimlichen Isolation anfangs gar nicht so einfach.

Ein anonymes Debüt hatte Karina deshalb zunächst auf der Internetplattform Travesta. „Etwa um 2006 herum erhielt ich dort erstmals Zuspruch für Fotos, die ich dort eingestellt hatte. Da wusste ich: Da sind noch andere mit demselben Spleen wie ich“, erinnert sich die 63-Jährige. Im realen Leben bleibt der Familienvater und Gewerkschafter damals vorsichtig. Zu groß ist die Angst, wie Familie, Freunde und Kollegen reagieren würden.

Ein Schmetterling reckt seine Flügel

Mit den Jahren wird das Versteckspiel verfeinert. Heimlich pflegt Peter seine Kontakte in die queere und Transgender-Community, geht als Mann ins Einkaufszentrum Wust und kommt als Frau wieder heraus. Er lernt neue Leute kennen, trifft sich auswärts mit anderen Transfrauen – und tankt Mut für sein Coming-Out. Zu Hause kriselt es, als Ehefrau Martina um 2012 herum und früher als gedacht von seiner heimlichen Leidenschaft und zweiten Identität erfährt. Viele Ehen wären an dieser Stelle zu Bruch gegangen.

Doch in bewundernswerter Eintracht hält das Paar hält weiter zusammen, arrangiert sich. Gemeinsam fahren die „Hüthchens“, wie im Freundeskreis liebevoll genannt werden, sogar zum Christopher Street Day. Martina Huth akzeptiert Karina genauso wie Peter in ihrem Leben. Für die Kinder und Enkelkinder ist „die andere Frau neben Oma“ nichts, was das Verhältnis zum Vater bzw. Opa belasten würde. Auch die eigene Mutter nahm die Überraschung sportlich. „Sie nahm mich in den Arm und sagte: Dann hab ich ja jetzt auch eine Tochter“, erinnert sich Karina.

Bewundernswerter Zusammenhalt: Ehefrau Martina akzeptiert Peters zweite Identität als Frau. Das Paar ist seit 42 Jahren ein Herz und eine Seele. Quelle: Moritz Jacobi

Die Vor- und Nachteile des Rollentauschs

Um fernab der kosmopolitischen Zentren als gefühlt einzige Transgender-Frau weit und breit in die Öffentlichkeit zu treten, braucht es mehr als Perücken und Silikonbusen. Vor allem braucht es eine gehörige Portion Mut und Selbstvertrauen. Denn der Görden ist nicht Berlin-Schöneberg und eine Regenbogenflagge erhitzt die konservativen Gemüter in Brandenburg noch im Jahre des Herrn 2021. Peters Freunde akzeptieren seine neue Identität. Beim Klassentreffen sind manche Altersgenossen mit der Situation allerdings überfordert.

„Der erste wirkliche Schritt nach draußen, und zwar im eigenen Umfeld, der ist ganz wichtig. Die Blicke und auch das Erkanntwerden gehören dazu. Aber man muss lernen, daran vorbeizulaufen“, sagt Karina, die gegen abschätzige Blicke ein dickes Fell entwickelt hat. „Überhaupt sind Männer mir gegenüber eher am fremdeln. Frauen kommen viel besser damit klar.“

Mithin ein Grund, warum sie in ihrer Kehrmaschine nach wie vor als Peter anzutreffen ist. Nur die lackierten Nägel bleiben immer dran. Gleichwohl hat das Petersein manchmal auch seine praktischen und ideellen Vorzüge. „Für mich war immer klar, dass ich meine Tochter bei ihrer Hochzeit als Mann zum Altar führe“, sagt Karina voller Überzeugung. „Und wenn es mal schnell gehen muss, ist Peter deutlich schneller zurechtgemacht als ich.“

Von Moritz Jacobi