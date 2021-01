Libnitz

Prunkvolle Eingangshalle, Ballsaal mit Orchesterempore und Marmorsäulen, Turmzimmer, Gewölbeweinkeller: Wer als Hausherr diese Vorzüge genießen möchte, kann seinen Traum verwirklichen. In Libnitz bei Trent steht ein Schloss zum Verkauf. Doch alles hat seinen Preis. 3,4 Millionen Euro kostet dieser Besitz unweit des Breetzer Boddens.

Die Wohnfläche beträgt 1300 Quadratmeter, das Grundstück umfasst 2,7 Hektar. 31 Zimmer sowie 14 Badezimmer stehen zur Verfügung. Bemerkenswert sind die noch vielfach vorhandenen originalen Teile der Inneneinrichtung, insbesondere das Treppenhaus mit seiner bemalten Balkendecke, die Deckenlampe und die Buntglasfenster. Dem Gutshaus schließt sich ein Park an, in dem ein Mausoleum im neoklassizistischen Stil für die Familie Meyer-Sarnow steht.

Die Immobilienagentur Engel & Völkers Commercial, die das üppige Anwesen auf ihrer Internetseite zum Verkauf anbietet, hebt noch die anderen Vorzüge dieser historischen Immobilie hervor: „Bei einer umfangreichen Sanierung von 2001 bis 2003 wurden neben einem großen komfortablen Wellnessbereich dreizehn Apartments angelegt und mit eigenen Küchen und Bädern ausgestattet.“ So wäre auch eine Nutzung als Hotel denkbar.

„Anfragen sind da“

Doch wer will so eine teure Immobilie kaufen? Gibt es genug Interessenten? „Die Anfragen sind da und auch Besichtigungen finden statt. Aufgrund des Außergewöhnlichen wird die Zeit der Vermarktung aber anders verlaufen, als wenn ich in Binz eine Wohnung oder ein Haus in der ersten Reihe verkaufe. Dafür die bestimmte Klientel zu finden ist anders“, sagt Britta Rosengarth von Engel & Völkers.

Im Internet wird das Haus noch als Hotel angegeben, die letzte Bewertung auf dem Portal „ Holidaycheck“ ist mehr als sieben Jahre her. Wie Bürgermeisterin Kirsten Wiktor sagt, ist es schon lange ruhig geworden in Libnitz. Ihres Wissens wird das Haus derzeit nicht genutzt, weil der Partner vom letzten Eigentümer verstorben sei. Sie hätte nicht mitbekommen, dass es zwischenzeitlich vermietet worden wäre.

Nachfrage nach Wohnraum

Kirsten Wiktor würde sich für die Gemeinde freuen, wenn wieder Leben in die Gemäuer kommt, was auch gut für die Erhaltung das denkmalgeschützten Hauses sei. Welche Nutzung es künftig hätte, wäre aus ihrer Sicht zweitrangig. „Schön wären natürlich Wohnungen. Wir haben in Trent und Umland immer wieder Nachfragen nach Wohnraum“, sagt sie. Auch wenn es eine touristische Nutzung bekommen würde, wäre es eine Bereicherung für das Trenter Umland. „Alles ist gut, wenn das Haus genutzt und bewohnt wird. Wir sind offen, in welche Richtung es gehen soll“, so Kirsten Wiktor.

Den stattlichen Klinkerbau ließ 1912 der wohlhabende Fritz Meyer errichten. Er war mit Friderike Sarnow verheiratet. Gemeinsam trugen sie den Namen Meyer-Sarnow. 1945 flüchtete die Familie und das Gut wurde enteignet. Seitdem wird es durch mehrere Familien für Wohnzwecke genutzt. Im Jahr 2000 wurde das Schloss versteigert und anschließend denkmalgerecht saniert.

Außergewöhnliche Immobilien auf Rügen

Wie schwer es sein kann, eine außergewöhnliche Immobilie zu veräußern, weiß Bernd Pohl vom gleichnamigen Bergener Immobilienunternehmen. Er bietet ein Wohnhaus mit Motormühle in Patzig an. Die Immobilie samt 16 000 Quadratmeter großem Grundstück wird für 520 000 Euro verkauft. „Es ist aber Fluch und Segen zugleich, wenn man eine Motormühle als Denkmalschutz verkauft“, sagt er. Der neue Eigentümer muss die Mühle als Denkmal erhalten, kann hier etwa ein Museum oder Museumscafé eröffnen. Bernd Pohl habe zwar viele Interessenten aus ganz Deutschland, aber oft scheitere es an den Folgeinvestitionen.

„Besondere Immobilien bedürfen einer besonderen Vermarktung“, sagt Thomas Meyer, Immobilienmakler der Sparkasse Vorpommern. Er bietet Interessenten an, Gutshausbesitzer in Kransevitz bei Putbus zu werden. Ein Gutshaus mit einer Grundstücksfläche von 15 500 Quadratmetern wird für 780 000 Euro angeboten. Die Leute würden gezielter fragen, als wenn sie sich für ein Einfamilienhaus interessieren. „Ein Gutshaus wie dieses nimmt dementsprechend mehr Zeit in Anspruch, die Beratungen sind intensiver“, sagt er.

Von Mathias Otto