Schnäppchen oder Kostenfalle? Ein schneeweißes Schloss mit Türmchen, Zinnen und riesigem Park kann man in Vorpommern, unweit der Ostsee, für weniger als eine Million Euro kaufen. Gleichzeitig wird eine 100-Quadratmeter-Eigentumswohnung am Hamburger Flughafen für 800.000 Euro angeboten. Für die Wohnung gibt es Wartelisten. Das Schloss ist seit mehr als zwei Jahren auf dem Markt. Noch. Jetzt scheint es potenzielle Käufer zu geben.

Interessant allerdings: Es finden sich im Internet zwei unterschiedliche Preise für das Ensemble. Bei der Deutschen Kreditbank ( DKB) kostet es 975.000 Euro. Bei eBay wird es dagegen für 1,7 Millionen angeboten. Was man dafür bekommt, ist in beiden Fällen dasselbe: ein neogotisches Herrenhaus mit rund 2900 Quadratmetern Wohnfläche und 36 Zimmern, rund 15.500 Quadratmeter englischen Landschaftspark, ein Teich und viele quakende Frösche.

Schloss Schlemmin wird zwangsversteigert

Wie kommt es zu so weit auseinanderdriftenden Angeboten? Ein Blick in die jüngste Vergangenheit liefert die Antwort: Der Bremer Unternehmer Horst Sander hatte das Schloss nach aufwendiger Sanierung 2002 als Hotel eröffnet. Ab 2015 konnte er die Kreditraten bei der DKB nicht mehr bedienen, so dass die Bank 2016 einen Zwangsverwalter einsetzte, um den Betrieb am Laufen zu halten und das Schloss vor dem Verfall zu bewahren. Ende 2018 wurde der Hotelbetrieb schließlich eingestellt.

Der Marktwert des Objektes beträgt laut Gutachten 1,95 Millionen Euro. Die Bank hat in mehreren Zwangsversteigerungen versucht, einen Käufer zu finden, der diese Summe zahlt. Weil das nicht gelang, ist die Wertgrenze nun weggefallen. Das Haus darf durch die Bank zur Hälfte des eigentlichen Wertes versteigert werden. Auch dies gelang Anfang dieses Jahres nicht. Es wird deshalb in den kommenden Monaten erneut zu einer Zwangsversteigerung am Amtsgericht Stralsund kommen. Wieder zum Mindestgebot von 975.000 Euro.

Die DKB bietet das Schloss Schlemmin bei Immonet für 975. 000 Euro an. Quelle: Screenshot

Bremer Unternehmer Sander will Haus nicht verscherbeln

Dies sei Unternehmer Sander zu wenig und er wolle sein Schloss nicht verscherbeln, heißt es aus seinem Umfeld. Deshalb versuche er, mit Hilfe diverser Immobilienmakler, das Objekt selbst zu verkaufen. Ebenfalls unter dem Wert des Gutachtens – aber immerhin für 1,7 Millionen. Und so geistern zwei Preise für dasselbe Haus durchs Internet.

Bei eBay bietet ein Immobilienmakler das Schloss Schlemmin für 1,7 Millionen an. Quelle: Screenshot

Wie Ron Komm, Bürgermeister der Gemeinde Schlemmin, auf der vergangenen Gemeindevertretersitzung berichtete, habe es in jüngster Zeit sechs verschiedene Interessenten für das Haus gegeben. Vier seien direkt auf ihn zugekommen, um nähere Informationen zu erhalten. Einer habe 700.000 Euro für das Schloss geboten. Darauf habe die Bank sich nicht eingelassen.

Hotel oder Klinik?

Unter den Interessenten seien Hoteliers und Privatleute. Allesamt erst am Anfang ihrer Ideen. Einer wolle beispielsweise im Schloss gern eine psychosomatische Klinik einrichten. „Es ist wahnsinnig viel Bewegung im Hintergrund“, so Komm. „Ich nehme mir aber nicht heraus zu beurteilen, wie seriös das alles ist.“

Dazu, welche Risiken der Kauf birgt und ob sich das Gebäude als Kostenfalle herausstellt, gehen die Meinungen zwar auseinander – jedoch nicht allzu weit. Unternehmer Sander, so Hörensagen von Besuchern der jüngsten Versteigerung, habe geäußert, dass lediglich ein paar Fliesen erneuert werden müssten.

Schulden bei Gemeinde wurden bezahlt

Vom Bürgermeister und aus dem Umfeld der Bank heißt es, dass es einen Sanierungsstau gebe, zumindest, wenn man dort mehr als ein 1-Sterne-Haus eröffnen wolle. Andernfalls könne man sofort einziehen und öffnen. „Es gibt keinen Haken“, bringt Komm es auf den Punkt. Einig sind sich wiederum alle, dass der Unterhalt des Hauses und die damit verbundenen Nebenkosten nicht zu unterschätzen seien.

Seitdem das Schloss den Betrieb einstellen musste, fehlen im Gemeindehaushalt jährlich mehr als 40.000 Euro allein für das Abwasser. Sie musste die Gebühren auf die wenigen Einwohner umlegen. Schon deshalb hofft Ron Komm auf einen schnellen Verkauf. Ein weiteres Indiz spricht dafür, dass der Tag näher rücken könnte: Sander hat gerade mehrere Tausend Euro an Grundsteuern und Mahnkosten an die Gemeinde überwiesen und steht dort nun nicht mehr in der Kreide. Anders gesagt: Die Braut macht sich zur Hochzeit schön.

Von Juliane Schultz