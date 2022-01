Sächsische Experten einig: Kinderimpfungen sind zu empfehlen

Leipzig

Gerade an der Corona-Impfung für Kinder und Jugendliche scheiden sich viele Meinungen. Ist es überhaupt sinnvoll, auch die Jüngsten schützen zu lassen - obgleich es in diesen Altersgruppen weniger zu Erkrankungen kommt? In einer Experten-Runde am Donnerstag in der Kuppel der Leipziger Volkszeitung (LVZ) waren sich die geladenen Gäste in dieser Frage einig: Ja, die Impfung ist für alle Altersgruppen zu empfehlen, auch für Kinder. Thomas Grünewald, Vorsitzender der Sächsischen Impfkommission (Siko), kündigte in diesem Zusammenhang auch an, dass es am 1. Februar voraussichtlich eine neue Empfehlung der Kommission geben werde, in der die Impfung unabhängig von Vorerkrankungen für alle Kinder und Jugendlichen nahe gelegt wird.

Risiko bei Kindern um 90 Prozent reduziert

„Es stimmt: Kinder haben gegenüber Erwachsenen einen individuellen Vorteil bei den Erkrankungen. Das Risiko ist um 90 Prozent reduziert. Es ist auch richtig, dass es vor allem bei Kindern und Jugendlichen mit Vorerkrankungen zu schweren Verläufen kommt“, so Grünewald im Gespräch mit LVZ-Redakteur Björn Meine. Allerdings habe sich im Verlauf der Pandemie eben auch gezeigt, dass Kinder in Folge von Covid-19 andere schwere Erkrankungen bekommen können. „Es gibt starke Entzündungsreaktionen, die Kindern nach einer Covid-19-Infektion durchmachen – das sogenannte PIMS. Das sind starke Organveränderungen durch eine überschießende Inflammation“ warnte Grünewald. Kinderärzte sprechen in diesem Fall auch vom „Kawasaki“-Syndrom. „Und das trifft auch vorher gesunde Kinder – nicht viele, aber das ist bisher in der Öffentlichkeit trotzdem unterschätzt worden“, so der Siko-Chef weiter. Jedes zweite Kind, das von solchen Entzündungen der Organe betroffen sei, müsse auch auf Intensivstation behandelt werden. Durch eine Corona-Impfung könne dieser Verlauf auch zu 80 Prozent verhindert werden.

Darüber hinaus gebe es zweifellos auch einen pandemischen Effekt durch das Impfen der Kinder und Jugendlichen – denn das Virus breite sich ja in allen Altersgruppen aus. „Man kann nicht einfach eine Altersgruppe heraus nehmen und sagen: Um die kümmern wir uns nicht“, so Grünewald weiter. Gerade in einer pandemischen Ausnahmesituation sind auch Impfungen von Kindern sehr sinnvoll.

„Kann Sorgen der Eltern verstehen“

Wie Andries Korebrits, Chefarzt der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie am Helios Park-Klinikum Leipzig berichtete, gibt es auch ein großes Interesse am Schutz für die Jüngsten. „Ich rate auf jeden Fall zu einer Kinderimpfung. Meine Klinik ist voll mit Kindern und Jugendlichen, die sich impfen lassen wollen. Schon als die Erwachsenen sich impfen lassen konnten, war es ein ständiges Thema. Als es dann hieß, bald können auch die Kinder an die Reihe kommen, gab es gleich viele Anfragen“, so Korebrits. Er könne verstehen, wenn sich Eltern Sorgen machten, etwa um die Auswirkungen auf die Entwicklung der Kinder. „Allerdings sollten dann eher die Folgen der Pandemie das Thema sein. Wenn wir dafür sorgen, dass die Pandemie irgendwann vorbei geht, dann werden die Schäden für die Kinder infolge der Maßnahmen wieder verschwinden“, so Korebrits, der von erheblichen psychischen Auswirkungen der aktuellen Situation gerade auch bei den Jüngsten berichtete.

Wenige Herzmuskelerkrankungen

Hinsichtlich der Angst vor Nebenwirkungen der Corona-Impfung, wie etwa der befürchteten Herzmuskel-Entzündung (Myokarditis), wies Professor Grünewald darauf hin, dass sich das tatsächliche Risiko mit der Menge der inzwischen weltweit geimpften Kinder und Jugendliche noch einmal konkretisiert habe: Statistisch gesehen könnte es zu solchen Probleme bei einer von 60.000 Impfungen kommen. „In den USA wurden inzwischen 8,4 Millionen Kinder geimpft und dabei sind acht solcher Herzmuskelerkrankungen aufgetreten“, so Gründewald. Gerade in der Altersgruppe der 5- bis 12-Jährigen sei das Risiko extrem gering und mit zwei Tage Schonung nach dem Pieks noch einmal zu reduzieren.

„Wenn die Kinder an Corona erkranken, ist das Risiko für eine Myokarditis viel höher“, ergänzte die Leipziger Kinderärztin Melanie Ahaus. Sie berichtete davon, dass gerade auch Eltern von Kindern, die Leistungssport ausübten, noch Probleme mit der Corona-Kinderimpfung hätten, weil der Nachwuchs deshalb ein paar Tage ausfallen könnte. „Ich empfehle dann immer, gerade auch solche Kinder zu impfen. Wenn sie eine Corona-Infektion bekommen, die die Kinder aber vielleicht gar nicht mitbekommen und nur als Schnupfen wahrnehmen, sie dann aber Sport betreiben ist die Gefahr einer Myokarditis um ein Vielfaches höher“, so Ahaus.

Von RND/LVZ/Matthias Puppe