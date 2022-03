In der vergangenen Nacht sind sechs Reisebusse mit Geflüchteten in Sachsen eingetroffen. Das sächsische Innenministerium hat insgesamt bislang 1422 Schutzsuchende registriert. Die Behörden rechnen allerdings damit, dass sich in den kommenden Tagen noch mehr Menschen melden, die versorgt werden müssen und Zugang zur medizinischen Versorgung brauchen.