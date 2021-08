Kiel

Welche Gefahr geht von Schiffen mit Kernantrieb aus? Deutsche und dänische Behörden beobachten die Passagen auf der Ostsee mit besonderer Aufmerksamkeit. Zudem soll ein amerikanisches Spezialflugzeug radioaktive Partikel über der Ostsee aufspüren.

Zuletzt hatte das größte mit Atomkraft betriebene Handelsschiff der Welt die Ostsee verlassen. Der russische Containerfrachter „Sevmorput“ war zur Reparatur in St. Petersburg gewesen und passierte am Sonnabend Fehmarn. Es war 2021 bereits die achte Passage eines Schiffes mit Atomantrieb im Fehmarnbelt – und bei einer Fahrt gab es einen Zwischenfall.

Deutsche Behörden haben Kenntnis von der Fahrt der „Sevmorput“

Die Bundespolizei verfolgte die Fahrt der „Sevmorput“ mit dem Einsatzschiff „Bayreuth“ bei Rügen. Im Fehmarnbelt erfolgte die Passage dann ohne Eskorte.

Das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) hat nach eigenen Angaben Kenntnis über die steigende Zahl an Fahrten russischer Schiffe mit Atomantrieb in den Gewässern Deutschlands und Dänemarks. „Die dänischen Behörden hatten das BfS im Vorfeld darüber informiert“, so eine Sprecherin des Bundesamtes auf Anfrage.

Atom-U-Boot „Orel“ trieb auf der Ostee: Radioaktivität wird gemessen

Sechs der acht Passagen von Schiffen mit Nuklearantrieb waren in diesem Jahr bislang U-Boote. Doch längst nicht alle verlaufen ohne Probleme: Am 31. Juli 2021 gab es einen Zwischenfall auf dem russischen Atom-U-Boot „Orel“. Das Boot trieb nach der Passage des Fehmarnbelts längere Zeit in dänischen Gewässern ohne Antrieb. Die Besatzung konnte die Störung beheben und das U-Boot wieder fahrbereit machen.

Ob bei dem Zwischenfall Radioaktivität ausgetreten ist, ist weiterhin unklar. „Nach derzeitigem Kenntnisstand liegen keinerlei Informationen darüber vor, dass der Zwischenfall radiologische Auswirkungen gehabt haben könnte“, so das Bundesamt.

Die erforderlichen Gewässerproben in der Ostsee entnimmt das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie. Eingesetzt wird dafür das neue Forschungsschiff „Atair“. Wie das Bundesamt für Strahlenschutz mitteilt, seien dabei noch keine erhöhten Messwerte verzeichnet worden.

Aufspüren radioaktiver Partikel: US-Militär schickte Flugzeug über die Ostsee

Im Zusammenhang mit dem erhöhten Aufkommen von russischen Schiffen mit Reaktor-Antrieben steht auch der Flug eines amerikanischen Spezialflugzeugs am Donnerstag.

Eine vierstrahlige Boeing WC135 flog vom britischen Militärstützpunkt Middenhall aus über die Ostsee bis Bornholm. Das Flugzeug ist mit speziellen Messanlagen zum Aufspüren radioaktiver Partikel ausgestattet.

Die Fahrt der „Sevmorput“ in der Ostsee verlief am Sonnabend und Sonntag problemlos. Der 260 Meter lange und 38266 BRZ große Containerfrachter ist das größte Handelsschiff der Welt mit einem Atomantrieb.

Hintergrund und Fakten zur „Sevmorput“

Die Energie für den Antrieb erzeugt ein Druckwasserreaktor des Typs KLT40 mit einer Leistung von 135 Megawatt. Der Reaktor auf der „Sevmorput“ kann mit bis zu 274 Brennelementen gefüllt werden.

Die in Kerch am Schwarzen Meer gebaute „Sevmorput“ kann bis zu 1328 Container befördern und wird entlang der sibirischen Küste auf der Nord-Ost-Passage eingesetzt.

Dort hatte das Schiff zuletzt Container mit Fisch von Kamtschatka in die Ostsee nach St. Petersburg gebracht. Bei einer weiteren Fahrt hatte die dänische Großreederei Maersk das Schiff gechartert.

Bei einer Fahrt für eine neue Antarktisstation erlitt die „Sevmorput“ im Oktober im Südatlantik einen Schaden an dem Propeller und musste im Dezember in die Ostsee zurückkehren. Seit Januar war das Schiff deshalb in St. Petersburg in der Werft.

Schiffbau: Nur vier Frachter mit Atomantrieb

Aktuell liegt zur Reparatur in St. Petersburg die „Arktika“. Das ist der weltweit größte atomar angetriebene Eisbrecher.

Insgesamt gab es nur vier Frachter mit Atomantrieb. Die Bundesrepublik Deutschland betrieb von 1968 bis 1979 den in Kiel gebauten Atomfrachter „Otto Hahn“. In Japan fuhr von 1972 bis 1990 die „Mutsu“ und die USA betrieben von 1962 bis 1972 die „Savannah“.

Wie lange die „Sevmorput“ fahren wird, ist noch unklar. Russland setzt aktuell stark auf die Kernenergie im Schiffbau. In St. Petersburg wird eine neue Generation von Atom-Eisbrechern gebaut. Betrieben werden die zivilen russischen Schiffe mit Kernantrieb von der Reederei Atomflot in Murmansk.

Von Frank Behling