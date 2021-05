Rügen will für Urlauber öffnen: An diesen Kodex sollen sich alle halten

Bergen/Rügen

Die Forderungen nach schnellen Öffnungen des Tourismus überschlagen sich derzeit. Welche Regeln dann für die Beherbergung von Gästen und das tägliche Leben gelten, steht in den Sternen. Mit einem Kodex hat der Tourismusverband Rügen aber bereits jetzt eine Grundlage geschaffen, die allen Menschen, die mit Tourismus zu tun haben, eine Grundlage für verantwortungsvolles Handeln an die Hand geben soll.

Der Kodex basiert auf den Säulen Rücksicht, Vorsicht und Zuversicht und richtet sich sowohl an Touristiker, Einwohner und Gäste als auch Kommunen im Bereich Rügen, Hiddensee und der Hansestadt Stralsund. „Einen ähnlichen Kodex gibt es bereits in Schleswig-Holstein, daran haben wir uns orientiert“, sagt Stefanie Lemcke, Referentin des Tourismusverbandes Rügen unserem Netzwerkpartner OSTSEE-ZEITUNG.

Ansprechpartner in Corona-Fragen

Das Spektrum der im Kodex aufgelisteten Selbstverpflichtungen ist groß. Gemeinden und Unternehmen sollen Corona-Beauftragte als Ansprechpartner stellen, Schulungen für das touristische Personal sind vorgesehen, kostenfreie Corona-Tests und die Bereitstellung der entsprechenden Testkapazitäten sind ebenfalls aufgelistet.

Derzeit registriert der Landkreis Vorpommern-Rügen auf seiner Internetseite 24 Schnelltestzentren für die Insel Rügen, die Zahl dürfte für eine Öffnung des Tourismus bei weitem nicht ausreichen. „Die Verantwortung liegt nicht nur auf den Touristikern“, stellt Knut Schäfer, Vorsitzender des Tourismusverbands klar. „Auch die Politik ist gefragt, der Landkreis zum Beispiel.“

Lesen Sie auch: Mecklenburg-Vorpommern will über touristische Öffnungen entscheiden

Kodex soll auch „Hausaufgabenheft“ für Gemeinden sein

Zentrale Punkte im Kodex sind weiterhin das Einhalten von Hygienestandards und die Schaffung von kontaktarmen Urlaubsmöglichkeiten sowie eine möglichst digitale Gästenachverfolgung. „Für die Destinationen und Unternehmen ist das Papier auch eine Hilfestellung um zu erkennen, was vielleicht noch zu machen ist, um eine sichere Öffnung zu gewährleisten“, meint Uta Donner, Kurdirektorin im Ostseebad Baabe. „Wir setzen uns in Baabe zum Beispiel gerade mit der Frage auseinander, wo man Quarantänequartiere einrichten könnte.“

Kai Gardeja, Uta Donner und Knut Schäfer bei der Unterzeichnung des Kodex Quelle: Anne Ziebarth

Maßnahmen sollen für alle umsetzbar sein

Was sich in den über 20 Punkten des Kodex zunächst sehr wuchtig anhört, sei für alle Kommunen machbar, meint der Binzer Tourismusdirektor Kai Gardeja, obwohl er zugibt, dass die Ausstattung der Gemeinden im ländlichen Bereich und die der Ostseebäder sehr unterschiedlich sei. „Es gibt aber in meinen Augen nichts, was nicht erfüllbar wäre“, sagt der Vorsitzende des Tourismusrates der Insel Rügen. „Es muss ja nicht alles digital sein. Zudem haben die Unternehmen und Destinationen bereits vieles umgesetzt.“

Auch die Einwohner werden angesprochen, bei aller Verantwortung soll durch den Kodex auch sichergestellt werden, dass die Bedürfnissee der Rügener nicht hinter denen der Touristen zurückstehen. Die Tourismusakzeptanz sei extrem wichtig, sind sich Knut Schäfer und Kai Gardeja einig.

Neues bundesweites Öffnungskonzept für den Tourismus

Vor allem aber wünschten sich die Touristiker Klarheit, was den Zeitpunkt der Öffnungen angeht. Obwohl von Seiten der Landesregierung offiziell immer noch der 22. Mai im Raum steht, wurde zuletzt bereits der 17. Mai genannt – hinter den Kulissen wird schon von einer Öffnung zu Himmelfahrt gemunkelt. Dazu gibt es ja auch noch die sogenannten Modellregionen, die mit einer vorgezogenen Öffnung rechnen können. Dazu gehört auch die Insel Rügen.

„Der Landestourismusverband hat ja bereits ein Öffnungskonzept erarbeitet“, so Knut Schäfer. „Es ist zu hoffen, dass das von der Landesregierung auch umgesetzt wird.“ Auch ein weiteres Öffnungskonzept des Deutschen Tourismusverbandes könnte eine Rolle spielen. „Dort wird hinsichtlich der Reiseziele ganz einfach in drei Kategorien mit Ampelfarben unterschieden, die bundesweit gelten sollen“, erklärt Kai Gardeja. „Grün bei einem Inzidenzwert unter 50, das bedeutet Tourismus ohne Einschränkungen. Gelb bei einem Wert zwischen 50 und 100, Tourismus mit Einschränkungen wie Gruppengröße und Besucherlenkung. Und rot ab einem Inzidenzwert von 100, dann sind die touristischen Angebote geschlossen.“ Auch für die Herkunftsregion sollen diese Ampelstufen gelten.

„Tourismus ist kein Inzidenztreiber“

Bei aller Unsicherheit über Öffnungsszenarien und Kritik an der Landesregierung über den Zickzack-Kurs blicken die Touristiker optimistisch nach vorn. „Wichtigste Erkenntnis des vergangenen Corona-Sommers ist, dass der Inlandstourismus kein Inzidenztreiber ist...“, beschreibt Knut Schäfer, „...wenn man sich an Regeln hält! Dann ist der Tourismus wieder möglich.“ Die Region Rügen hätte hinsichtlich der veränderten Urlaubsansprüche der Touristen in der Pandemie eine ausgezeichnete Ausgangslage. „Das Urlaubsverhalten hat sich verändert, wird individueller und geht in die Fläche“, so Schäfer. „Aktivurlaub ist gefragt, Wandern, Radfahren, Natur. Da sind wir weit vorne.“

Der Kodex wird über den E-Mailverteiler des Tourismusverbandes an alle Gemeinden und Unternehmen versandt. Auf der Internetseite des Tourismusverbandes findet sich ebenfalls eine Fassung.

Von Anne Ziebarth/OZ/RND