Rügen: Zugang zum berühmten Königsstuhl schon bald für immer gesperrt

Der Landkreis Vorpommern-Rügen hat den Bau der Aussichtsplattform am Königsstuhl auf Rügen genehmigt. Der entsprechende Bauantrag sei bereits vor einem Monat positiv beschieden worden, teilte die Stadtverwaltung in Sassnitz jetzt mit, wie die „ Ostsee-Zeitung“ berichtet.

Möglichst bald im kommenden Jahr soll mit der Errichtung des viel diskutierten Bauwerks begonnen werden. Dabei handelt es sich um einen ovalen Rundweg, der nicht auf dem berühmten Kreidefelsen aufliegt, sondern über Seile mit einem Pylon verbunden ist. Die Plattform soll sozusagen über dem Felsen schweben, genauer gesagt nur über einem kleinen Teil der markanten Kreideformation. Auf den Großteil des Kegelstumpfes, der aktuell noch betreten werden kann, können die Besucher künftig hinunter sehen.

Wegen Erosion droht völlige Sperrung

„Königsweg“ nennt sich das Projekt, das in Sassnitz zum Politikum wurde. Kritiker fürchteten um die Ansicht des Rügener Wahrzeichens und wollten den Bau verhindern. Die Befürworter verwiesen auf die Gefahr, dass andernfalls der Felsen aufgrund der Erosion komplett gesperrt werden müsste. Ein geplanter Bürgerentscheid wurde in letzter Minute abgesagt, weil ihm eine falsche Einwohnerzahl zugrunde lag.

Selbst Minister Till Backhaus schaltete sich in die Debatte ein und plädierte vor Ort für das Bauwerk, für das letztlich auch die Stadtvertreter stimmten. Sie hatten auch festgelegt, dass die Kommune die Bauherrschaft übernimmt und nicht das Nationalparkzentrum, über dessen Gelände der Königsstuhl zu erreichen ist. Als Bauherr ist auch die Stadt der Empfänger der entsprechenden Fördermittel für das sieben Millionen Euro teure Projekt. Den Eigenanteil und die Kosten, die nicht gefördert werden können, werde das Nationalparkzentrum übernehmen, kündigte Bürgermeister Frank Kracht an.

Vorsichtiger Rückbau der jetzigen Treppe

Insulaner und Gäste haben in den kommenden Monaten noch einmal Gelegenheit, direkt auf dem Königsstuhl zu stehen. Die jetzige Treppe, die über das Königsgrab auf den Felsen führt, wird ebenso abgerissen wie das Geländer auf der Plattform und die dortigen Holzplanken. Dabei müssen die Bauarbeiter sehr behutsam vorgehen. „Es wird nichts aus dem Boden geholt“, stellt Dr. Ingolf Stodian klar. Der Geologe ist als Dezernent bei der Nationalparkverwaltung für Jasmund zuständig und in dieser Funktion bei den Planungen gehört worden. Die Geländer beispielsweise werde man dicht über dem Boden abflexen. Noch vorhandene Fundamentreste sollen auf keinen Fall ausgegraben werden, um die Erosion des markanten Kreidefelsens nicht noch zu beschleunigen.

Felsen schrumpft seit wenigstens 100 Jahren

Der hat seine Form in den vergangenen Jahrzehnten ohnehin langsam und fast unmerklich verändert. Stodian hat alte Fotografien mit dem heutigen Zustand verglichen. „Vor 100 Jahren hatte der Felsen noch viel mehr Substanz. Da gab es früher zum Beispiel eine Erosionsrinne. Die findet man heute nicht mehr. An der Stelle muss also schon etwas abgerutscht sein.“ Aufgrund der Erosionsgefahr müsste der Zugang zum Königsstuhl über kurz oder lang vermutlich ohnehin eingeschränkt oder ganz untersagt werden. Insofern sei die Lösung mit der Plattform eine gute Alternative.

Natürlich könnte man aus Sicht des Naturschutzes auch völlig auf jeglichen Besucherverkehr an dieser Stelle verzichten. „Das wäre für die Kreideküste und die dortige Natur ohne Frage viel, viel besser.“ Doch das hält auch Ingolf Stodian für unrealistisch. Denn der Nationalpark ist auch ein riesiger Touristenmagnet. Rund eine Million Besucher kommen jedes Jahr hierher und wollen die Kreideküste sehen – und natürlich das Wahrzeichen der Insel. „Wenn wir den Gästen an dieser Stelle, die unmittelbar am Nationalparkzentrum liegt, keine Alternative zum jetzigen Zugang anbieten, suchen sie sich an den anderen Abschnitten des Hochufers selbst eine Alternative.“ Damit drohen nicht nur noch größere Schäden für Pflanzen und Tiere im Nationalpark. Es würden sich auch noch mehr Menschen in Gefahr begeben.

Schematische Darstellung der künftigen Plattform am Königsstuhl. Quelle: Schlaich-Bergermann-Partner

Neue Brücke wieder abgebaut

Ziemlich gefährlich war es auch 1993, als eine neue Brücke zum Königsstuhl gebaut wurde. Wegen ihrer Dimensionen als „Monster“ beschimpft, baute man sie wieder ab und ersetzte sie durch den jetzigen Zugang.

Für das „Monster“ habe man seinerzeit nur zwei Meter von der Hochuferkante entfernt ein Betonfundament gegossen. „Die Lkw standen damals unmittelbar daneben“, weiß Stodian, der entsprechende Fotografien von den Bauarbeiten gesehen hat. Nach heutigen Sicherheitsanforderungen ist das unmöglich. Man habe einen sogenannten Sicherheitskreis ermittelt und bleibe wenigstens 60 Meter von der Kante ab.

Aufwändige Bauarbeiten

Die Fundamente für die Zugseile, die den Mast halten, werden erst hinter dieser Linie gegossen, etwa in Höhe des Ausstellungsgebäudes und des Kassenhäuschens. Auf diese Anker wirken die Zugkräfte des Pylons. Die Plattform soll anfangs wie ein Turm in die Höhe gebaut und dann an den Seilen des Pylons auf die endgültige Position abgesenkt werden.

Plattform hängt an 40 Meter hohem Mast 40 Meter hoch wird der Mast sein, an dem die ovale Aussichtsplattform mit Seilen aufgehängt wird. Der Rundgang ist 90 Meter lang und 2,50 Meter breit. Zwischen dem Brückenboden und dem Geländer soll ein Drahtgeflecht den Durchblick gewähren. Der Boden selbst wird aller Voraussicht nach undurchsichtig sein. Die Plattform wird nicht auf dem Königsstuhl aufliegen, sondern in etwa ein bis zwei Meter über einem Teil des Kreidekegels schweben. Die Plattform wird barrierefrei sein. Zur Finanzierung des rund sieben Millionen Euro teuren Projekts sollen die Eintrittspreise am Königsstuhl nicht erhöht werden.

Nachdem die Baugenehmigung vorliegt, laufen die Arbeiten für die sogenannte Ausführungsplanung. Erst dann kann man mehr über den genauen Bauablauf sagen und mit der Ausschreibung beginnen. Während der vorbereitenden Arbeiten kann der Königsstuhl noch betreten werden. Doch vermutlich noch in der ersten Jahreshälfte wird zum letzten Mal ein Mensch seinen Fuß auf den Felsen setzen.

Zugang zum Königsstuhl wird eingeschränkt

„Wir werden im Bauverlauf den Zutritt einstellen müssen“, sagt Mark Ehlers, Geschäftsführer des Nationalparkzentrums am Königsstuhl. Schon allein, um die Sicherheit zu gewährleisten, könnten die Gäste nicht auf der Baustelle herumwuseln. Sie sollen trotzdem über das Projekt informiert werden. „Wir wollen viel erklären“, kündigt Ehlers an.

Ein Mitarbeiter werde extra dafür abgestellt, um die Besucher über den Baufortschritt auf dem Laufenden zu halten. In einem zusätzlichen Außenraum soll ein Modell der Plattform gezeigt werden. Schon vor seiner Fertigstellung soll das Bauwerk in einem Film mit Virtual-Reality-Elementen erlebbar gemacht werden.

Der Königsstuhl auf Rügen. Die Animation zeigt die geplante Aussichtsplattform. Quelle: BIG-Städtebau

Nationalparkzentrum befürchtet Einbruch der Besucherzahlen

Die Plattform könnte ein Besuchermagnet werden. Doch bis dahin muss das Nationalparkzentrum den Gürtel wieder einmal enger schnallen: Ist der Königsstuhl gesperrt, kommen weniger Besucher. Auch wenn die Ausstellung die ganze Zeit geöffnet bleibt: „Wir rechnen mit weniger Gästen“, sagt Mark Ehlers.

Der ist Kummer solcher Art schon gewohnt. „Ich sehne mich fast nach ein bisschen Normalität.“ Im vergangenen Jahr wurde die Zufahrt zum Zentrum wegen Bauarbeiten monatelang gesperrt. Viele Bustouristen blieben deswegen aus. In diesem Jahr musste das Zentrum wegen Corona zwei Monate lang schließen. „Auch wenn wir jetzt sehr viele Gäste haben: Das holen wir nicht mehr auf.“

Möglicherweise wird der Eintrittspreis günstiger, so lange die Bauarbeiten an der Plattform laufen und der Königsstuhl nicht betreten werden kann. Darüber denke man jetzt nach.

Von Maik Trettin/RND