„Rostocker Impfstoff“ steht vor der Zulassung 

Rostock

Der Nordosten bleibt im Kampf gegen das Coronavirus bundesweit Spitzenreiter: Mehr als 40.000 Menschen in Mecklenburg-Vorpommern (MV) sind bereits gegen den Erreger geimpft worden – 2,35 Prozent aller Landes-Bürger. Und schon im Februar könnte das Impfen noch mehr Fahrt aufnehmen. Dann nämlich soll der „Reisinger-Impfstoff“ in Europa zugelassen werden. Das Vakzin, das von dem Corona-Experten des Landes, Prof. Dr. Emil Reisinger, an der Uni Rostock getestet wurde, soll den bisherigen Impfstoffen in mehreren Punkten überlegen und auch für den Einsatz in Hausarzt-Praxen geeignet sein.

Zulassung im Februar?

Bisher sind erst zwei Impfstoffe in Europa zugelassen: das Vakzin des deutschen Herstellers Biontech und das Präparat des US-Konzerns Moderna. Doch bereits in den kommenden Wochen wollen zwei weitere Pharmakonzerne die Zulassung für ihre Impfstoffe beantragen. In der kommenden Woche erwartet die Europäische Arzneimittelbehörde EMA den entsprechenden Antrag des schwedisch-britischen Konzerns AstraZeneca für sein Vakzin. Wenige Tage später könnte dann bereits der US-Riese Johnson & Johnson mit dem vierten Impfstoff folgen.

Und wenn der zeitnah zugelassen wird, hat MV daran einen entscheidenden Anteil: Corona-Experte Reisinger ist in Deutschland der Studienleiter für das Johnson & Johnson-Vakzin, hat es selbst an Probanden in der größten Klinik des Landes getestet. 75 Menschen – vornehmlich Senioren – waren beteiligt. Details darf Reisinger nicht nennen, nur so viel: „Die Ergebnisse der Test-Phasen 1 und 2 sind sehr zufriedenstellend.“ Derzeit werde die entscheidende Phase III ausgewertet – bereits unter Beteiligung der Zulassungsbehörde EMA.

Nur eine Dose nötig

„Spätestens Ende Februar wird auch der Johnson & Johnson-Impfstoff zugelassen sein“, schätzt der Rostocker Experte. 200 Millionen Dosen hat sich die EU offenbar von dem Vakzin gesichert. Und das könnte für die Impf-Kampagne der Durchbruch sein – weil der Corona-Schutz problemlos von jedem Hausarzt verimpft werden kann: „Die genauen Bedingungen legt die EMA in der Zulassung fest, aber ich gehe davon aus, dass der Johnson & Johnson-Impfstoff in einfachen Kühlschränken gelagert werden kann“, so Reisinger. Die bisherigen Präparate – von Biontech etwa – hingegen müssten bei extrem niedrigen Temperaturen gelagert werden.

Ein weiterer großer Vorteil des „Reisinger-Impfstoffs“ namens Ad26.COV2-S: Während die neuen mRNA-Impfstoffe von Moderna und Biontech ihren vollen Schutz erst nach zwei Impfungen im Abstand von drei bis vier Wochen entfalten, soll vom Johnson & Johnson-Impfstoff nur eine einzige Spritze nötig sein – bei gleicher Schutzwirkung. Der große Unterschied: Reisinger und seine Mitstreiter haben sich für die „klassische“ Version eines Impfstoffs entschieden.

Bei den sogenannten Vektor-Impfstoffen werden bekannte Viren im Labor modifiziert. Dem harmlosen „Träger-Virus“ werden unverwechselbare Proteine des Sars-CoV-2-Virus hinzugefügt. „Das Immunsystem erkennt diese neuen Proteine, entwickelt dagegen Abwehrstrategien und kann so das Coronavirus bei einer Infektion bekämpfen“, erklärt Reisinger.

Weniger Dosen von Biontech

Vorerst muss MV das Impfen aber einschränken: Weil das Werk in Belgien umgebaut wird, werden Biontech und sein Partner Pfizer bis Mitte Februar 19.500 Impfdosen weniger in den Nordosten liefern. In den kommenden knapp vier Wochen soll das Land nur 53.625 Dosen erhalten. „Auch in den kommenden Wochen wird weiter geimpft. Was bleibt, ist, dass jeder, der eine Erstimpfung bekommen hat, auch seine Zweitimpfung bekommen wird. Allerdings werden wir die Erstimpfungen aufgrund der geringeren Mengen etwas runterfahren müssen“, sagt Gesundheitsminister Harry Glawe ( CDU).

14.500 Bürger über 80 Jahre sind bereits zu Impfungen in einem der zwölf Impfzentren eingeladen. Wegen der geringeren Lieferungen werden die Landkreise ihre Planungen nun anpassen. MV hat bisher 58.500 Impfdosen von Biontech und 1200 Dosen von Moderna erhalten.

Von Andreas Meyer