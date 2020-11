Ob Fisch-Muschel-Aquakulturen an der Ostseeküste in MV Fischern eine Alternative zur traditionellen Fischerei bieten können und wie die Muscheln negative Begleitumstände von Aquakulturen mindern können, untersuchen Rostocker Forscher am künstlichen Riff in Nienhagen. Die ersten Ergebnisse sind vielversprechend.