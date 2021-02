Spaziergänger filmten vor einigen Wochen am Fahrenholzer Forst bei Stäbelow in Mecklenburg-Vorpommern ein seltsames Tier. Experten konnten den Verdacht jetzt bestätigen: Bei dem Tier handelte es sich tatsächlich um einen Luchs – und es ist damit die erste bekannte Sichtung eines Luchses überhaupt in der Region.