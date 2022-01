Brandenburg/H

Sex wird immer digitaler, in der Pandemie verändern sich auch die Vorlieben und Trends. Der Brandenburger Patrick Wernitz sieht sich auf dem Handy ein Video zur Zukunft der Liebespuppen an.

Prüfung für Sexroboter

Er beobachtet das Verhalten von Sexroboter Angie Julia und prüft jedes Detail. Die Liebespuppe sitzt leicht bekleidet in Dessous auf dem Sofa, als plötzlich ihr Besitzer Yin in den Raum kommt. Er geht auf sie zu, schenkt ihr eine Rose und gesteht ihr die Liebe.

Daraufhin lächelt sie, zwinkert ihm zu, lässt sich in den Arm nehmen und betont, dass sie „harten und tiefen“ Sex braucht. Wernitz prüft die künstliche Intelligenz des Roboters und bestellt aus einer Fabrik in der chinesischen Millionen-Metropole Shenzhen ein Exemplar nach Brandenburg an der Havel.

Zur Galerie Der Online-Versand Marielove boomt und hat Sextoys für Sie und Ihn. Besonders Sexpuppen und Smart Toys iegen im Trend.

Smarte Sexspielzeuge

Nach der Lieferung verkauft der 34-Jährige den Roboter über seinen Online-Erotikversand Marielove. Der Chef des Unternehmens sagt, was in deutschen Schlafzimmern angesagt ist und erklärt, wie die Pandemie das Liebesleben verändert.

„Smarte Sextoys liegen besonders im Trend. Wenn sich Paare in Zeiten von Lockdowns, Kontaktbeschränkungen und Fernbeziehungen nicht direkt sehen, wollen sie natürlich trotzdem ihre Lust ausleben. Dann schalten sie den Bildschirm an, reden vor dem Display über ihre Vorlieben und steuern halt per App den Vibrator oder Masturbator. Der Sex und all seine Spielarten sind heute überall online verfügbar, es gibt ab dem Teenageralter kaum noch Berührungsängste, etwas auszuprobieren“, sagt der 34-Jährige.

Bestellungen aus Australien

Erfolg auf Ebay Der Online-Erotikversand Marielove ist 2015 gestartet. Unter der Marke vertreibt das Unternehmen 500 Produkte, mit importierten Artikeln hat Marielove bis zu 3500 Waren im Sortiment. Dazu gehören Klassiker wie Vibratoren, Gleitgel, Handschellen, Liebesschaukeln aber auch Sexroboter. Das Geschäft boomt, der Jahresumsatz liegt bei über 1,5 Millionen Euro und hat sich damit in den letzten zwei Jahren fast verdoppelt. Laut Chef Patrick Wernitz ist Marielove in Deutschland der erfolgreichste Händler für Sexspielzeuge bei Ebay.

Der Brandenburger betont, dass sich die gesellschaftliche Wahrnehmung für Sexspielzeuge in den letzten Jahren verändert hat und sich deshalb das Interesse an Artikeln wie Masturbatoren und Liebesschaukeln steigt. „Produkte rund ums Liebesleben werden nicht mehr abgestempelt, weil sie aus einer vermeintlichen Schmuddelecke kommen, sie gelten jetzt eher als Lifestyleprodukt“, sagt Wernitz und geht durch sein Produktlager.

Das Unternehmen Marielove sitzt im Brandenburger Havel-Center, einem vierstöckigen Bürogebäude mit angrenzenden Hallenflächen am Industriegelände. Von hier aus gehen Vibratoren, Gleitgel, Handschellen und Sexpuppen um die Welt. „Wir hatten schon Bestellungen aus Australien, Amerika, aber auch die Brandenburger werden immer aktiver“, sagt Vize-Chef Sören Beck.

Männer kaufen eher ein

Er und Firmenchef Patrick Wernitz haben sich an fast alle Vorlieben gewöhnt, doch manchmal ergeben sich aus ihrem Job skurrile Situationen. So orderte ein Kunde drei Sexpuppen. Zwei hatten die Brandenburger auf Lager, doch eine mussten sie noch extra aus China bestellen.

Weil sich der Versand verzögerte, meldete sich der Kunde beim Unternehmen. „Der Mann rief an und fragte, wo die dritte Puppe bleibt. Er war traurig und betonte, dass sie doch zum Geburtstag eingeladen ist. Das war aber ein Einzelfall, sonst machen wir viele Menschen glücklich“, sagt Wernitz.

Newsletter Kompakt Die wichtigsten Nachrichten und Meldungen des Tages aus Dresden – täglich gegen 17 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

60 bis 70 Prozent der Kunden sind Männer ab 40plus. Sie shoppen beim Online-Erotikversand aus verschiedenen Gründen. Teils kaufen sie ein, um das Liebesleben in der Ehe mit einem weiteren Mitspieler aufzufrischen, teils, weil der Sexpartner nicht mehr so viel Lust verspürt. „Es kommt aber auch immer wieder vor, dass diese Puppe einen Partner ersetzt, der nicht mehr da ist. In den nächsten Jahren wird sich bei den Puppen immer mehr verbessern, denn sie lernen dank Künstlicher Intelligenz ständig dazu“, sagt Patrick Wernitz.

Roboter lernen dazu

Mitarbeiter Sören Becker erklärt, dass die Roboter per Sprachsteuerung neue Befehle erlernen und dann in ihrer Cloud abspeichern. „Wenn die Nutzer also betonen, dass sie einen harten Tag hatten, reagieren die Puppen darauf und reden mit ihren Besitzern. Diesen Produkten gehört die Zukunft“, sagt Patrick Wernitz. Mit Sprachmodul kostet Angie Julia 2000 Euro mehr als ein sprachloses Exemplar.

Weil sich die Käufer aber um die Pflege der Sexroboter kümmern müssen, erhalten sie zusätzlich einen Kamm und eine Intimdusche. Haut- und Augenfarbe, Frisur und der Körperbau lassen sich auf Wunsch anpassen. Die Roboterdamen sind aber kein Spielzeug für einen One-Night-Stand. „Nach deutschem Recht ist das klar definiert. Die Rücksendung ist nach der Benutzung nicht mehr möglich, weil die Puppen unter den Begriff Hygieneartikel fallen“, sagt der Vize-Chef Sören Beck.

Suche nach neuen Räumen

Er und Patrick Wernitz sind stolz auf ihr Business und wollen weiter expandieren. „Wir suchen neue Räume, die mindestens 1000 Quadratmeter groß sein sollten und wollen in diesem Jahr zwei neue Mitarbeiter einstellen“, sagt Wernitz.

Wenn es die Corona-Lage zulässt, plant das Duo Veranstaltungen in Brandenburg an der Havel. „Die im September 2020 angekündigte Dildo-Party in der Turbine haben wir noch auf dem Schirm. Die Frauen haben damit doch überhaupt keine Berührungsängste und Spaß daran. Wir denken auch darüber nach, mal einen Sexroboter auszustellen. Jeder soll seine Lust und Liebe so ausleben, wie er das möchte“, sagt Wernitz.

Von André Großmann