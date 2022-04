Kegelrobben an der Küste - Robbenrekord in der Ostsee: Mehr als 500 Tiere tummeln sich in Mecklenburg-Vorpommern

Die Kegelrobben erobern ihren alten Lebensraum zurück: Nachdem die Tiere vor der deutschen Küste ausgerottet wurden, steigen die Zahlen der Rückkehrer rasant. Die Erfolgsgeschichte freut Naturschützer und Touristen.