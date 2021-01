Rettung durch Rostocker Ärzte: Dass diese beiden Frauen leben, grenzt an ein Wunder

Rostock/Leipzig

Vor wenigen Tagen sorgten Ärzte im polnischen Zabrze für Aufsehen: Sie retteten durch zwei praktisch gleichzeitig laufende Operationen das Leben einer 26-jährigen Schwangeren und ihres Fötus. Die in der 36. Schwangerschaftswoche befindliche Frau litt an Einrissen der Aorta, also der Hauptschlagader, in der Nähe des Herzens.

„Es ist, als ob sich unsere Familien-Geschichte wie ein Film noch einmal abspielt“, erklärt Anja Trompa. Die 42-jährige gebürtige Feldbergerin (Mecklenburgische Seenplatte) hat ein ähnliches Schicksal vor fast 18 Jahren durchlitten. Sie ist den Tränen nahe.

Schockdiagnose nach Ultraschall des Herzens

Im Herbst 2003 hatte die gelernte Krankenschwester – ähnlich der polnischen Patientin – urplötzlich starke Schmerzen. „Ich spürte mein rechtes Bein nicht mehr. Es war kalt“, erinnert sich Anja Trompa, die jetzt in der Nähe von Leipzig (Sachsen) lebt.

In der Notaufnahme des Dietrich-Bonhoeffer-Klinikums in Neubrandenburg stellten die Mediziner extrem hohe Blutdruckwerte fest. Sie glaubten, die Ursache für die Probleme der in der 33. Schwangerschaftswoche befindlichen Frau erkannt zu haben: Das Kind liege auf dem Ischias-Nerv. Ein Kardiologe jedoch drängte auf einen Ultraschall des Herzens. Der Schock: Es lag eine akute Aortendissektion vor – die Hauptschlagader war in Herznähe eingerissen. Mutter und Kind schwebten in größter Lebensgefahr.

Dramatische Stunden in Rostock

Ihre Überlebenschancen bezifferte man in Neubrandenburg auf zehn Prozent. Per Hubschrauber erfolgte noch in der Nacht die Verlegung nach Rostock. An der dortigen Unimedizin koordinierte der damalige Chef der Klinik und Poliklinik für Herzchirurgie, Prof. Dr. Gustav Steinhoff, ein Team. „20 Fachärzte, Schwestern und Techniker verschiedener Kliniken kämpften im Herz-OP fünf Stunden lang“, erinnert sich der heute 62-jährige Mediziner.

„Eine Ultraschalluntersuchung zeigte, dass das Herz des Ungeborenen noch schlug“, sagt Prof. Dr. Toralf Reimer (53), stellvertretender Direktor der Universitätsfrauenklinik am Klinikum Südstadt Rostock. Damals war er als Oberarzt in der Uni-Frauenklinik tätig und mit zwei Kollegen in die Schillingallee in der Hansestadt geeilt.

Prof. Dr. Toralf Reimer nahm vor 18 Jahren den Notfall-Kaiserschnitt vor. Quelle: Klinikum

Narkose-Ärzte machten „guten Job“

Der Gynäkologe nahm einen Notfall-Kaiserschnitt vor. Dieser glückte. Das Besondere: An die Narkose für diesen Eingriff wurde quasi die mehrstündige Herz-OP angehängt. „Und das Herz der Patientin war bereits extrem belastet. Auch die Narkose-Ärzte haben einen guten Job gemacht“, betont Prof. Reimer. Wie überhaupt verschiedenste Fachbereiche hier bestens harmonierten.

Das Frühgeborene wog 2030 Gramm und atmete nicht. Kreislaufstillstand. „Der Winzling war klinisch tot“, sagt Dr. Bernhard Zimmermann (54). Der Oberarzt der Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin der UMR begann sofort mit der Reanimation. Mit Erfolg. Der Experte, der bereits Hunderte von Frühgeborenen betreut hat, resümiert: „Die kleine Leonie hat sich ins Leben gekämpft. Und sie hat auch Glück gehabt.“

Nach dem Notfall-Kaiserschnitt lag Leonie mehrere Wochen im Brutkasten. Quelle: Dietmar Lilienthal

Herz-OP mit besonderem Risiko

Die junge Mutter wurde für die Herz-OP an die Herz-Lungen-Maschine angeschlossen. „Die damit einhergehende Blutverdünnung ist nach einer Geburt ein zusätzliches großes Risiko“, verdeutlicht Prof. Steinhoff. Er und Dr. Bernd Westphal schafften es, den Aorteneinriss gut zu versorgen und die betreffende Herzklappe zu erhalten.

Mutter und Kind überlebten. Dies gelang bislang bundesweit nur in drei weiteren Fällen. Weltweit sind in rund 40 Jahren, seitdem die Herz-Lungen-Maschine die Pumpfunktion des Herzens sowie die Lungenfunktionen zeitweise übernehmen kann, nur etwa 150 solcher Eingriffe geglückt, so Prof. Steinhoff. Hinzu kommt, dass 25 Prozent der Mütter, die einen Aortenriss bei der Geburt überleben, innerhalb eines Jahres versterben.

Tödlicher Riss Bei einer sogenannten Aortendissektion kommt es zu einer Aufspaltung der Wandschichten der Hauptschlagader, also der Aorta. Es liegt ein Einriss der inneren Gefäßwand vor. Es kommt zur Einblutung zwischen den Schichten. Dies kann zum Verschluss von Arterien führen bzw. zum kompletten Einriss. Dies ist für den Patienten tödlich. Als wichtige Faktoren, die zu dieser Erkrankung führen, gelten Bluthochdruck und Bindegewebserkrankungen. Letztere sind mitunter Folge eines Gendefektes. Die Mediziner versuchen, mit einer Kunststoff-Prothese die beschädigten Gefäße zu ersetzen.

Leonie macht jetzt ihr Abitur

„Es ist ein Wunder, dass wir noch leben“, sagt Anja Trompa. Die Ursache für die seltene Erkrankung ist nach wie vor nicht endgültig geklärt. Die Ärzte gehen von einem Gendefekt aus. Die Feldbergerin denkt oft an ihre Lebensretter in Rostock. Der Kontakt riss nie ab.

Dr. Zimmermann und Prof. Steinhoff blättern andächtig in einem Foto-Büchlein. Ihre beiden einstigen Patientinnen haben es dem Team der Ärzte und Schwestern gewidmet. Aus dem Winzling, der noch Wochen im Brutkasten liegen musste, ist eine gesunde junge Frau geworden. Leonie befindet sich in der Abiturstufe. Und sie unterstützt ihre Mama. Diese musste noch weitere sechs schwere bis zu 13 Stunden währende Operationen – in Rostock, Aachen (Nordrhein-Westfalen) und Hannover (Niedersachsen) – durchstehen. Ihre Hauptschlagader wurde komplett durch eine Gefäßprothese ersetzt.

Sie gehörten zu den Hauptakteuren eines großen Teams von Ärzten, Schwestern und Technikern: Prof. Dr. Gustav Steinhoff (l.) und Dr. Bernhard Zimmermann. Quelle: Dietmar Lilienthal

Wie viel kann ein Körper aushalten?

„Es gibt gute und schlechte Tage. Doch den Kopf in den Sand stecken, das kommt für mich nicht infrage“, erklärt die lebensbejahende Frau. Auch wenn sie sich häufig fragt, wie viel ein Körper aushalten kann. Bis 2018 hat sie noch als Krankenschwester gearbeitet.

Nach dem zweiten Schlaganfall und dem Verlust einer Niere ging das nicht mehr. Und eine weitere Operation steht in Kürze an. „Die Narben auf dem Körper haben aber keine Narben auf meiner Seele hinterlassen“, sagt die Frohnatur. Sie weiß Leonie und ihren Eric (45), der noch Liara (15), Lusia (12) und Marie (12) mit in die Beziehung gebracht hat, hinter sich. Die größten Wünsche der Mecklenburgerin: herumwerkeln im Garten und eine Reise mit ihren fünf Lieben zu ihren Eltern in Feldberg.

Von Volker Penne