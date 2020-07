Matthias Götz war in Ahrenshoop (Mecklenburg-Vorpommern), als zwei Kinder in der Ostsee in Not gerieten. Er will kein Held sein, aber ohne ihn wären die beiden wohl tot. Der Soldat beschreibt, wie er die Kinder zu fassen bekam, was den Vater hätte retten können und warum er wütend auf andere Strand-Besucher ist.