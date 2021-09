Drewitz

Sie ziehen die Blicke sofort auf sich: die fleischfarbenen Penisnachbildungen in allen Größen. Tatsächlich sind manche der Dildos so groß – gleichermaßen in Länge und Umfang – , dass die Vorstellung schwer fällt, es gebe Menschen, die Freude daraus ziehen. Doch die rosa Sexspielzeuge sind im Orion sehr gefragt, sagt Filialleiter Bernd Rose. „Ich persönlich finde ja die glitzernden Dildos in verschiedenen Farben ästhetischer, aber die verkaufen sich nicht so gut.“

Seit 2017 führt der 65-Jährige Potsdams größten Sexshop in der Nähe vom Stern-Center, in der Firma arbeitet er schon 30 Jahre und betreut insgesamt vier Orion-Filialen. „Zu uns kommen alle Leute, die Spaß an Sex haben und gerne auch mal Neues ausprobieren“, sagt er. Zwischen 4000 und 5000 Artikel werden im Orion angeboten, die Kunden seien altersmäßig bunt gemischt: „Von 18 bis 80 Jahren ist alles dabei.“

Bernd Rose präsentiert Hanf-Gleitgel. Quelle: Julius Frick

Potsdams Sexshop im Süden: freundliches, einladendes Ambiente

Immer dienstags ist Rose in Potsdam und berät die Kunden persönlich. Am frühen Nachmittag ist es relativ ruhig. Ein junger Mann huscht um kurz nach 13 Uhr nach draußen, eine halbe Stunde später steuert ein Herr gezielt auf die Zeitschriften-Abteilung zu. Es seien aber nicht nur Männer, die im Orion einkaufen, wie Rose sagt: „Die Geschlechter sind tatsächlich sehr gut ausgeglichen.“ Erfahrungsgemäß würden die Potsdamer allerdings Erotikartikel in Berlin kaufen, dafür kämen Kunden aus Berlin oder dem Umland nach Potsdam. „Die Scham vom Nachbarn bei uns gesehen zu werden, scheint doch noch sehr groß.“

Dabei ist das Ambiente des Ladens einladend: helles Licht, gut sortierte Regale, keine schmierig wirkenden Schmuddelecken. Vor allem die Regale mit den bunten Vibratoren – nicht zu verwechseln mit den nicht vibrierenden Dildos – kommen verspielt daher, das Anfassen einzelner Ausstellungsstücke ist erlaubt und durchaus empfehlenswert. „Es nimmt einem eventuell ein bisschen die Scheu“, sagt Rose. Angenehm fühlen sich die Silikonspielzeuge mit ihrer samtenen Oberfläche in der Hand an, die meisten sind laut Rose auch relativ leise.

Vibratoren in allen Varianten im Orion Erotikladen Potsdam Drewitz Dildos Quelle: Julius Frick

Mehr als nur Dildo: Sexspielzeug für jeden Geschmack

„Besonders bei jungen Leuten beliebt sind kleine Taschen- oder Auflege-Vibratoren oder solche, die man sich ins Höschen klemmt“, sagt der Orion-Filialleiter. Der jeweilige Partner könne letztere per Fernsteuerung kontrollieren – „für den gewissen Kick“. Der absolute Bestseller bei Frauen sei allerdings der Klitoris-Stimulator, der mit Druckwellen arbeitet. Mit einem Preis um die 100 Euro ist der zwar nicht ganz günstig, würde aber „selbst ältere Damen überraschen“.

Ein ähnliches Modell gibt es übrigens auch für Männer. Der sogenannte „Arcwave“ stimuliert die Penisspitze mit Druckwellen. „Das soll der Clou sein.“ Am beliebtesten seien bei den männlichen Kunden aber nach wie vor „Silikon-Muschis“, wie Rose ganz trocken sagt. Überhaupt hat er eine angenehme Art über die verschiedenen Artikel zu sprechen, beschreibt detailreich ohne aufdringlich zu sein. Offen spricht er darüber, was er selbst schon ausprobiert hat und gibt entsprechend praktische Tipps.

Orion-Filialleiter Bernd Rose präsentiert einen Klitoris-Stimulator. Quelle: Julius Frick

Rose verkauft Sexspielzeug wie andere Schuhe

„Sexspielzeug verkaufen ist für mich, wie für andere Schuhe verkaufen“, sagt er und lacht. „Ein guter Verkäufer kann alles vermitteln.“ Der Kundenkontakt sei ihm unglaublich wichtig, auch um zu zeigen: Peinlich ist hier gar nichts. Besonders ältere Herren würden bei Potenzproblemen das beratende Gespräch suchen, erzählt Rose. „Viagra dürfen wir nicht verkaufen, das ist verschreibungspflichtig, aber manchmal helfen auch Nahrungsergänzungsmittel.“

Wer nicht so gerne mit einem männlichen Verkäufer sprechen möchte, sollte nicht am Dienstag, sondern an den anderen Öffnungstagen vorbeikommen. Dann sind Roses Kolleginnen vor Ort, die ebenfalls mit Rat und Tat zur Verfügung stehen.

Zehn bis 20 Kunden kämen durchschnittlich an einem Tag vorbei, besonders bei Frauen sei auch die Wäscheabteilung beliebt. Dort gibt es die übliche transparente Spitzenwäsche, teilweise mit Aussparungen im Intimbereich oder auf Höhe der Brustwarzen. Outfits im Lack- und Leder-Look – auch für Männer – und Corsagen sind dort ebenfalls zu finden.

Breite Auswahl für Kunden mit Schmerz-Fetisch

Seit dem Erscheinen der Soft-Sadomaso-Kitsch-Romanze „Fifty Shades of Grey“ sind laut Rose auch die Bondage-Artikel, also Fesselmöglichkeiten in allen Varianten, heiß begehrt. „Federn zum Kitzeln oder die Peitschen werden auch gerne gekauft.“ Überhaupt bietet das Orion eine breite Auswahl für Kunden mit besonderen Fetischs. Nippelklemmen beispielsweise, speziellen Kerzenwachs, der zwar Schmerzen verursacht, aber nicht gleich die Haut verbrennt oder Analplugs – teilweise besonders hübsch mit Glitzerstein.

Und dann sind da noch stecknadelähnliche Objekte in verschiedenen Längen und Umfängen, die man als Laie nicht sofort zuordnen kann. „Das sind Cockpins“, erklärt Bernd Rose schlicht. „Die werden vorne in die Penisspitze eingeführt.“ Das klingt schmerzhaft und soll es auch sein, wie er sagt. „Gleichzeitig wirken sie aber auch stimulierend und werden tatsächlich von vielen Leuten gekauft.“

Gag-Artikel im Orion Erotikladen Potsdam Drewitz. Quelle: Julius Frick

Gag-Artikel für Junggesellinnen-Abende

Genauso wie die lustigen Gag-Artikel: Lutscher in Penis- oder Brüste-Form, diverse Flaschenöffner oder Tassen mit erotisch-albernen Motiven flauschige Penissocken oder eine Spiegeleipfanne ebenfalls in Form eines Penis’ würden besonders gerne für Junggesellinnen-Abende gekauft. „Dahingehend immer etwas Neues zu finden, ist gar nicht so leicht.“

Trotz eines reichhaltigen Erotik-Artikel-Angebots im Internet, rentiere sich die Potsdamer Orion-Filiale. Auch die coronabedingten Lockdowns hätte der Laden gut überstanden. „Der Einzelhandel muss sich mit dem Online-Angebot gut ergänzen, dann funktioniert das schon“, sagt Rose. Er selbst denkt übrigens noch lange nicht an die Rente. Solange die Gesundheit mitspielt, möchte er weiterhin Kunden beraten und ihnen somit zu mehr Freude am Sex verhelfen.

Das Datenjournalismus-Projekt „Potsdam ganz nah“ ist gefördert durch das Kartographen Mercator Stipendien-Programm für JournalistInnen – eine Initiative des gemeinnützigen Vereins Fleiß und Mut e.V.

Von RND/MAZ/Sarah Kugler