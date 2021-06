Leipzig

Abitur an der Leibniz-Oberschule, Nordplatz, Volontär beim DDR-Fernsehen, Regiestudium an der Filmhochschule in Moskau, 1976 zurück in Adlershof, Regisseur und Drehbuchautor, vier Filme „Der Staatsanwalt hat das Wort“, 1981 der erste „Polizeiruf 110“ („Schranken“) als Buchautor, vier weitere folgten, nun auch als Regisseur, bis zum Ende der DDR, danach kommen einer als Regisseur, zwei als Autor, etliche als Produzent und Chef der Saxonia noch dazu: Hans-Werner Honert, der Erfinder der Ehrlicher-„Tatorte“.

Was reizte am „Polizeiruf“?

Ich wollte nie Krimis drehen. Ich wollte Menschenkonflikte erzählen, Geschichten vom Leben, wie es ist, mit großer Realitätsnähe. Da bot der „Polizeiruf“ viele Möglichkeiten.

Trotz der biederen Ermittler?

Die Ermittler waren der Katalysator, aber sie standen nicht im Zentrum, sondern die Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Problemen. Die waren immer wichtiger als familiärer oder innerer Stress der Polizisten – ganz anders als beim „Tatort“.

„Polizeiruf 110“ war offener?

Denke ich schon. Wenn ich von einem LPG-Vorsitzenden erzähle, der nicht wahrhaben will, dass sein Sohn ein Mörder ist, dann war das ein Stoff, der mehr als nur ein Krimi ist. Da geht es dann darum, wie die Macht mit Wahrheit umgeht.

Wie war der Weg zur Produktion?

Man hatte eine Idee und ging damit zum Dramaturgen. Da wurde dann geredet und entschieden, ob die Idee weiterentwickelt werden soll.

Es war alles möglich?

Viel. Die „Polizeiruf“-Dramaturgie brauchte nicht, wie andere, das Einverständnis der Abteilung Agitation/Propaganda beim ZK der SED, sondern das vom Ministerium des Innern. Das hat der „Polizeiruf“-Dramaturg Lothar Dutombé sehr geschickt ausgenutzt.

Was machte das Ministerium?

Es prüfte den Text, stellte Akten und Spezialisten für die Stoffentwicklung und den Dreh zur Verfügung. Ich fand das sehr hilfreich, wenn es, wie bei mir in „Traum des Vergessens“, um die Psyche von Kindern ging.

Wurde beim Dreh reingeredet?

Da wurde auf den richtigen Ton der Ermittler und den korrekten Sitz von Krawatte und Anzug geachtet: Die Staatsmacht sieht ordentlich aus. Sonst hat man uns machen lassen. Die waren ja auch nicht weltfremd.

Nie hat jemand etwas bemängelt?

Nicht die Berater. Aber als wir 1987 „Zwei Schwestern“ drehten, haben wir Grawe mit einem Fahrrad durch die Gegend geschickt und ihn vergebens nach einem Ventil suchen lassen. Wie ein Leitmotiv. Da hieß es dann: Das steht so aber nicht im Drehbuch, das geht nicht, das macht ja darauf aufmerksam, dass es keine Fahrradventile gibt. Also mussten alle diese Such-Szenen wieder raus.

Action hatte „Polizeiruf“ wenig …

Ich habe mal einem Programmleiter, der mehr Action wollte, gesagt: Gib mir Westautos, dann mach ich das, aber Trabant gegen Moskwitsch oder Wartburg? Das sieht nach nichts aus.

Wie lange wurde denn so an einem „Polizeiruf 110“ gedreht?

Weiß ich gar nicht mehr so genau, 18, 19 Tage. Weniger jedenfalls als heute. Da sind es wohl 21 Tage.

Der DDR-„Polizeiruf“ hatte ganz unterschiedliche Längen …

Es gab ja auch noch kein heiliges Programmschema. Das bekam ich zu spüren, als unser erster „Tatort: Ein Fall für Ehrlicher“ ausgestrahlt wurde. Der brach mitten in der Musik ab – weil er eine Minute zu lang war.

Gedreht wurde auf 16-Millimeter-Film?

Auf 16-Millimeter-Orwocolor. Aber jede Produktion bekam auch ein Viertel seines gesamten Materials in Eastman aus dem Westen, für Nachtszenen oder spezielle Aufnahmen. So haben wir immer wenig Klappen gedreht, um möglichst viel auf Eastman machen zu können.

Fuchs, Hübner, Grawe – welches war der liebste Ermittler?

Kann ich nicht sagen. Jeder hatte eine andere Aura, das musste man beim Schreiben der Bücher immer im Blick behalten. In der Ermittlungsarbeit unterschieden sie sich sonst ja nicht.

Wurden Regisseuren auch bereits fertige Drehbücher angeboten?

Kam vor, aber ganz fertig waren sie ja in der Regel nicht. Da konnte man immer noch was verändern.

Konnte man auch ablehnen?

Drei Bücher konnte man ablehnen.

Zur Person Hans-Werner Honert (71) ist gebürtiger Leipziger. Der Filmregisseur, Produzent und Autor war Geschäftsführer der größten mitteldeutschen Produktionsfirma Saxonia Media und gab Seminare an der Universität Leipzig. Honert lebt in Berlin und Leipzig und ist Mitglied der Deutschen Filmakademie.

Gab es Budgetprobleme?

Kann ich mich nicht erinnern. Eher Schauspieler-Probleme. Da sie alle am Theater engagiert waren, musste man mit den Theatern verhandeln. Alle hatten ja ihre Vorstellungen.

„Traum des Vergessens“ von 1985 hatte eine Einschaltquote von 61,9 Prozent. Erfuhr man das damals?

Nein, aber dass er nach China verkauft wurde - weil ich dafür eine Plakette und ein Kuvert bekam.

Sie waren Produzent von „Grawes letzter Fall“. Nun kam er in „An der Saale hellem Strande“ zurück?

Finde ich mutig. Mir hat auch gefallen, dass 2014 „Soko Leipzig“ meinen „Polizeiruf: Zwei Schwestern“ von 1987 fortgesetzt hat.

Ist der „Polizeiruf“ heute anders als der „Polizeiruf“ in der DDR?

Er hat sich sehr dem „Tatort“ angenähert. Anfangs, glaube ich, haben einige ARD-Anstalten den „Polizeiruf“ gern übernommen, weil sie Dinge erzählen konnten, die im „Tatort“ nicht gingen. Das ist inzwischen anders geworden.

Von Norbert Wehrstedt