Lichtenhagen-Dorf/Rostock

Noch immer kann sie es nicht fassen, was an diesem Samstagabend mit ihrem Elternhaus passiert ist. „Im Moment funktioniere ich einfach nur, ich habe das noch nicht realisiert“, sagt Helga Fritz schulterzuckend und blickt mit Tränen in den Augen auf ihre abgebrannte Existenz. „Ich fange jetzt wieder bei Null an.“

Ein Blitz schlug am Samstagabend gegen 19 Uhr während eines kurzen, aber heftigen Unwetters in ihr reetgedecktes Bauernhaus in Lichtenhagen-Dorf bei Rostock ein. Als die ersten Feuerwehren in der Dorfstraße eintrafen, standen der Wohnkomplex und eine angrenzende Scheune lichterloh in Brand. Die Flammen schossen meterhoch aus dem Dachstuhl. Das Feuer im knochentrockenen Schilfrohr fraß sich in Minutenschnelle durch – zu retten war am Ende nichts mehr.

Zur Galerie Infolge eines Blitzeinschlags ist ein Reetdachhaus in Lichtenhagen-Dorf (Landkreis Rostock) bis auf die Grundmauern abgebrannt

Immer wieder halten Passanten vor der Ruine an

Die Feuerwehr, mit einem Großaufgebot aus der Gemeinde Elmenhorst-Lichtenhagen und dem benachbarten Rostock angerückt, rollte ihre letzten Schläuche erst am frühen Sonntagmorgen ein. Bei Tageslicht zeigt sich das wahre Schadensausmaß. Das Grundstück von Helga Fritz ist mit rot-weißem Band abgesperrt, für Unbefugte kein Zutritt. Immer wieder halten Fußgänger und Radfahrer auf dem gegenüberliegenden Weg an, um einen Blick auf die Ruinen des niedergebrannten Reetdachhauses zu werfen.

Um 12 Uhr friedliches Kirchengeläut. Autofahrer bremsen ab, schauen auf das Grundstück, zücken ihre Handys. Die Nachricht hat sich längst herumgesprochen. „Wir haben das Flammenmeer gesehen, waren gerade in der benachbarten Gaststätte“, erzählt eine Frau. „Uns hat es auf den Magen geschlagen, wir wollten dann nicht mehr essen und sind gegangen. Heute holen wir das nach“, fährt die Dame fort.

Nachbar hatte den Notruf gewählt

Rüdiger Thoms ist direkter Nachbar von Helga Fritz und fegt gerade Aschereste auf seinem Grundstück zusammen – das verbrannte Schilf „regnete“ vom Himmel. Er grillte am Samstagabend, als ihn der „laute Knall“ erschütterte. „Ich habe richtig gezittert“, erzählt der 63-Jährige. Nachdem er dann Rauch aus dem Dach seiner Nachbarin aufsteigen sah, wählte er den Notruf. „Es ging alles so schnell, plötzlich waren da nur noch Flammen“, fährt er fort. Nachdem sich Thoms vergewissert hatte, dass Helga Fritz unbeschadet aus dem brennenden Haus gekommen ist, sorgte er sich um sein Hab und Gut: „Meine Hecke und mein Reetdach wurden von der Feuerwehr gekühlt.“ Dass der Wind in die andere Richtung drückte, spielte dem 63-Jährigen in die Karten. „Mir raste das Herz, zum Glück bin ich verschont geblieben.“

Rüdiger Thoms ist Nachbar von Helga Fritz in Lichtenhagen-Dorf bei Rostock, deren Reetdachhaus bei einem Feuer zerstört wurde. Quelle: Stefan Tretropp

Ein ganz anderes Bild bei anderen Nachbarn: Zwei Pools im Garten und Lamellen von den Jalousien sind wegen der enormen Hitze geschmolzen, Fensterscheiben sind gesprungen. Mehrere Nachbarn unterhalten sich, allen sitzt der Schock noch in den Gliedern. Helga Fritz ist an diesem Morgen ebenfalls unterwegs, blickt auf ihr in Schutt und Asche liegendes Haus. Sie hat Tränen in den Augen. „Nachdem der Blitz einschlug, brannte es zuerst in der Diele“, berichtet die 68-Jährige, die trotz allem gefasst wirkt. Eine Tasche mit wichtigen Papieren greift sie sich noch, dann muss sie raus. Sie kommt bei ihrer Schwester, die in direkter Nachbarschaft wohnt, vorübergehend unter.

Fenster der Nachbarn gingen bei dem Feuer in Lichtenhagen-Dorf zu Bruch. Quelle: Stefan Tretropp

Helga Fritz hatte Haus gerade erst renoviert

„Ich stehe vor dem Nichts, mein Leben ist kaputt“, kommt es aus der Rentnerin heraus. „Ich habe hier von der Geburt bis 1975 hier gelebt, bin dann nach Tessin gezogen, um 2016 wieder zurückzukommen“, fasst Helga Fritz zusammen. Viele Erinnerungen an das 1822 erbaute Haus, das unter Denkmalschutz stand, hat sie. Nun liegt alles in Schutt und Asche. Es tut ihr doppelt weh, weil die 68-Jährige erst kürzlich eine Innenrenovierung vorgenommen und das Haus altersgerecht umgebaut hat: „Und nun das!“ Was sie jedoch tröstet, ist, dass sie Hilfe und Unterstützung von Geschwistern, Kindern, Enkeln und Nachbarn erfährt. Trotzdem: „Ich stehe vor einem Scherbenhaufen und habe das alles noch nicht realisiert.“

Die Polizei hat den Schaden auf rund 750.000 Euro beziffert.

Von Stefan Tretropp