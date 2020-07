Potsdam

Er nennt es „intensivere Zärtlichkeiten“, sie nennt es sexuellen Missbrauch und hat ihn angezeigt. Seither verstehe er die Welt nicht mehr, sagt Jochen H. – die Anzeige sei eindeutig nicht Lenas Idee gewesen, sie sei unter starkem Druck erfolgt. Er könne sich nur vorstellen, „dass Lena die schöne, kurze Zeit zwischen uns umbewertet hat – vielleicht durch ihre neue Liebesbeziehung, dass sie glaubte, sich für mich rechtfertigen oder schämen zu müssen“.

Er bezeichnet das Mädchen als Seelenverwandte

Jochen H. ist ein Mann von 60 Jahren, promovierter Archäologe, verheiratet, Vater zweier erwachsener Kinder. Lena E. ist Schülerin. Als sie im Herbst 2018 ein Praktikum auf der Grabung, die Jochen H. in Potsdam leitet, macht, ist sie 15. Jochen H. mag das Mädchen sofort. Im Prozess vor dem Jugendschöffengericht bezeichnet er Lena E. als Seelenverwandte. Lena E. sagt, sie fand Jochen H. sympathisch, habe „eine gewisse Bewunderung“ für ihn gehegt: „Er hatte viel Wissen und hatte erreicht, was ich mir erträumt habe.“

Sie schreibt eine Arbeit über die Germanen – er leiht Bücher und doziert

Ein paar Wochen nach dem Praktikum kehrt Lena E. für einen Ferienjob zu der Ausgrabung zurück. Jochen H. beginnt, die Schülerin nach Feierabend nach Hause zu fahren. Dass sie für den Unterricht eine Facharbeit über die Germanen schreiben muss, kommt ihm zupass: Er bringt ihr Bücher mit, gibt Recherchetipps, doziert. Vor diesem Hintergrund bleibt man nach Ende der Ferien in Kontakt.

„Ich habe immer gefragt: Darf ich? Gefällt dir das?“

Wenigstens zweimal besucht Jochen H. das Mädchen zu Hause – die Eltern und Geschwister sind zu diesem Zeitpunkt nicht daheim. Was in diesen Stunden passiert, ist unstrittig: Jochen H. gibt zu, Lena E. entkleidet, gestreichelt und geküsst zu haben. Er habe sie nackt durch die Wohnung getragen und vor dem Spiegel wie eine antike Statue in Pose gestellt und intimst berührt. „Ich habe immer gefragt: Darf ich? Gefällt dir das? – Und als darauf kein deutliches Ja mehr kam, habe ich selbstverständlich nicht weitergemacht“. Dass er fordernd gewesen sein soll und sie gedrängt habe, wie Lena E. sagt, habe er überhaupt nicht so empfunden: „Ich habe immer nur Vorschläge gemacht, die angenommen wurden oder auch nicht – da war ich absolut folgsam.“ Lena E. habe stets sagen können, was sie will und was nicht.

„Augen zu und durch, es wird irgendwann aufhören“

Genau das habe sie nicht vermocht, beteuert die heute 17-Jährige. „Ich war wie in einer Schockstarre. Ich wusste nicht, was passiert. Und ich wusste auch nicht, wie ich Nein sagen soll. Wie ich ihn dazu bringen kann zu gehen. Ich war überfordert und wusste nicht, was ich tun soll. Ich war hilflos und habe gedacht: Augen zu und durch, es wird irgendwann aufhören.“ Jochen H. habe sie auch gefragt, „ob wir mal richtig miteinander Geschlechtsverkehr haben und eine Nacht zusammen verbringen“. Er habe geplant, zwei Tage mit ihr wegzufahren, um ihr das Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle zu zeigen. Dazu kam es aber nicht.

Er glaubt, dass es eine echte Liebesbeziehung war

Während Lena E.s Aussage schüttelt Jochen H. oft den Kopf. „ Lena wirkte auf mich so willensstark und eigensinnig, niemals wie jemand, der sich für irgendetwas missbrauchen lässt“, sagt er im Prozess. Er bezeichnet sich und Lena E. als Paar außerhalb des Standards: „Es war zwischen Lena und mir eine wirklich ungewöhnliche und sehr kurze, aber echte Liebesbeziehung.“ Er sei „total verknallt“ gewesen: „Und Lena in mich auch, ein bisschen.“ Sie habe sich als Frau wahrgenommen und ihn als Freund angenommen: „Ich dachte, ich könnt sie erwecken.“

7000 Euro Geldstrafe

Nicht nur Lena E., auch das Gericht sieht das anders. Weil nicht exakt zu bestimmen ist, ob sich der erste sexuelle Kontakt bereits während der Ferienarbeit ereignet hat, lässt das Gericht zwar die Anklage wegen sexuellen Missbrauchs von Schutzbefohlenen fallen, spricht Jochen H. aber des sexuellen Missbrauchs von Jugendlichen schuldig und verurteilt ihn zu einer Geldstrafe von 7000 Euro. Diese wird auf 100 Tagessätze ausgeworfen – ab einer Strafe von mehr als 90 Tagessätzen gilt man in Deutschland als vorbestraft.

Reue zeigt Jochen H. nicht – die ganze Sache nehme ihn unheimlich mit, er lebe kaum noch und habe keine Freude mehr – nicht mal an der Archäologie. Ja, es tue ihm leid, dass das alles so schrecklich gelaufen ist. „Ich will, dass Lena glücklich wird, auch wenn sie mich nicht mehr sieht.“ Einer der größten Vorwürfe, die er sich mache: „Dass Lena nun vielleicht ganz und gar für die Archäologie verloren ist und dass ich das vermasselt habe.“ Er habe sich doch so eine glänzende Zukunft für sie vorgestellt: „Sie wird mal die Chef-Archäologin von Deutschland.“ – Namen von der Redaktion geändert

Von Nadine Fabian