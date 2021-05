Grevesmühlen/Teterow

Mehr als 200.000 Einsätze verzeichnet das Deutsche Rote Kreuz pro Jahr – allein in Mecklenburg-Vorpommern. Damit werden die Rettungskräfte des DRK ungefähr alle zwei Minuten zu einem Einsatz gerufen. Einsätze, die Notärzten, Rettungssanitätern und Notfallsanitätern oft viel abverlangen. Es gibt komplizierte, für Patienten lebensbedrohliche Situationen, in denen es vor allen Dingen auf schnelle Hilfe ankommt, sagt Ekkehard Giewald, Leiter des Deutschen Roten Kreuzes Nordwestmecklenburg.

„Das mag manchmal nicht besonders mitfühlend auf Außenstehende wirken“, sagt er. „Doch oft handelt es sich dabei auch um ein Missverständnis. Professionalität, die alle Rettungs- und Einsatzkräfte besitzen müssen, nicht nur, um effizient helfen zu können, sondern auch, um dauerhaft mit ihrem Beruf leben zu können, wird als fehlende Empathie gewertet.“ Hintergrund seiner Aussagen ist ein Einsatz in Grevesmühlen, bei dem ein toter Mann in seiner Wohnung gefunden wurde. Wie die Ostsee-Zeitung“ berichtete, haben Nachbarn das Verhalten der Feuerwehr kritisiert.

Psychologie und Kommunikation

Hinzu käme, so Giewald, dass Patienten und ihre Angehörigen oder auch Menschen aus dem Umfeld von Patienten unterschiedlich auf bedrohliche Situationen reagieren. Rettungskräfte sind tagtäglich mit Menschen aller gesellschaftlichen Schichten, jedes Alters, in den verschiedensten psychischen Zuständen konfrontiert.

In der Ausbildung von Notfallsanitätern nehmen die Ausbildungsmodule Psychologie und Kommunikation einen hohen Stellenwert ein. 160 Stunden werden zukünftige Notfallsanitäter in Psychologie ausgebildet, 80 Stunden in Kommunikation.

Die Anforderungen an Rettungskräfte steigen permanent, nicht nur, was das Medizinische angeht. Nicht erst seit Corona gestaltet sich die Grundstimmung in der Gesellschaft immer aggressiver. Früher hat die Uniform eines Sanitäters oder Notarztes ausgereicht, um den Rettungskräften den Respekt zu verschaffen, den auch sie brauchen, um ihre Arbeit durchzuführen. Das sei inzwischen anders, heißt es beim DRK.

Von Annett Meinke/RND