Schwarz, eng und glänzend – in Lack, Leder oder auch Latex fühlt sich Robert Ott pudelwohl. „Es ist einfach ein schönes Gefühl“, erklärt der 36-Jährige. In seiner Freizeit trägt der in Stralsund geborene Hiddenseer ausschließlich Kleidung aus der Fetisch-Szene. Ob er damit auf der kleinen Ostseeinsel aneckt? „Nein. Hiddensee ist sehr offen, da guckt einen keiner schräg an“, sagt er. Das sei jedoch nicht selbstverständlich. „Ich finde es sehr besonders, dass hier alles akzeptiert wird“, erzählt Ott von seinem Alltag auf der Insel. Mit Vorurteilen habe er, zumindest auf Hiddensee, nicht zu kämpfen.

Trotzdem sticht er mit seinen schrillen Leder-Outfits deutlich aus der Menge hervor. Die vielen Blicke stören ihn aber nicht. Im Gegenteil: Er genießt sie. „Ich liebe es mich zu präsentieren und im Rampenlicht zu stehen“, erklärt der 36-Jährige. Seit seinen Auftritten im Fernsehen ist er eine kleine Insel-Berühmtheit. Er wird sogar regelmäßig wieder erkannt – und nach Autogrammen gefragt.

10 Jahre Mobbing machten ihn nur noch stärker

Er ging es jedoch langsam an. Die Leute sollten sich Stück für Stück an den ungewöhnlichen Stil gewöhnen. Mittlerweile verzichtet er lediglich für seine Arbeit als Verkäufer bei einem Zeitungsladen auf die Fetisch-Kleidung.

„Viele aus der Szene würden gern ihre Lieblingsteile im Alltag tragen, aber nur wenige trauen sich. Es erfordert viel Selbstbewusstsein“, so der Insulaner. Zu sich selbst zu stehen, fiel ihm aber nicht immer leicht. Seine Schulzeit war nicht einfach: Robert Ott wurde laut eigenen Angaben zehn Jahre lang gemobbt. Er war sehr still und zurückgezogen, damit bot er seinen Mitschülern eine Angriffsfläche. Sie hänselten ihn, grenzten ihn aus.

„Schule war die absolute Hölle für mich“, berichtet er von seiner Zeit an der Regionalen Schule in Hiddensee. Unterkriegen ließ er sich trotzdem nicht. „Als Mobbingopfer wollte ich umso mehr beweisen, jemand zu sein“, führt er aus. Die harte Vergangenheit bestärkte ihn, sich selbst treu zu bleiben.

Mr. Fetishman Robert Ott über sein Outing

Erst mit 21 Jahren bemerkte Ott, dass er sich nicht zum anderen Geschlecht hingezogen fühlt. Einige Jahre später wagte er das Outing. „Ich habe das in der Arbeit mal beiläufig erwähnt – naja und wie es halt auf einer kleinen Insel so ist, wusste es gleich jeder“, berichtet er von diesem Moment. Überrascht war niemand. „Die meisten haben bereits vermutet, dass ich schwul bin“, bestätigt der selbst ernannte Spätzünder und lacht.

Leder, Lack und Latex: Was Robert Ott alles trägt

Zur Galerie Der 36-jährige Verkäufer ist eine Berühmtheit auf Hiddensee. Er trägt in seiner Freizeit Kleidung, die für viele – wenn überhaupt – ins Schlafzimmer gehört. Die OZ zeigt einige seiner erfolgreichsten Fotos auf Instagram.

Heute ist er glücklich mit dem Kieler Thorsten Lingner zusammen. Die beiden haben sich über die blauen Seiten im Internet kennengelernt und führen eine Fernbeziehung. „Wir sehen uns alle drei Wochen, manchmal halten wir das Warten aber nicht aus und treffen uns schon früher“, erzählt Ott. Sie machen dann zusammen die Insel unsicher.

Mr. Fetishman gibt eigenen Kalender raus

Der Hiddenseer fotografiert leidenschaftlich gerne. „Ich verbinde künstlerische Fotografie mit dem Fetisch“, erklärt er und erzählt von seinem Kalender für das Jahr 2022, der schon jetzt verkauft wird. Am liebsten wählt er beliebte Touristen-Motive.

Davor posiert er oft in ausgefallener Kleidung, in Lack, Leder – oder Latex. Mit seinen Fotos begeistert er auch seit Jahren einen wachsende Internet-Gemeinschaft auf den sozialen Netzwerken Facebook und Instagram. Hier nennt er sich Fetishman Robert Ott.

Ein Zeichen gegen Schubladendenken bei Fetischen

„Niemand soll sich für seine Vorlieben schämen“, betont Ott. Er trägt die Fetisch-Kostüme nicht nur für den Tragekomfort, sondern möchte ein Zeichen setzen. Sexuelle Neigungen werden, wenn überhaupt, nur mit vorgehaltener Hand thematisiert. Das möchte der Verkäufer ändern und Mut machen.

Leidenschaftlich gerne besucht er die Folsom Europe, ein Straßenfest der Fetisch-Szene. Jedes Jahr im September findet das Fest im Berliner Ortsteil Schöneberg statt. Dort holt er sich Inspiration und tauscht sich mit Gleichgesinnten aus. „In der Szene bestärkt man sich gegenseitig“, erklärt er.

Latex-Anzüge kosten bis zu 800 Euro

Sein Kleidungsstil ist jedoch nicht ganz billig – die Latex-Anzüge kosten mehrere hundert Euro. „Wenn ich shoppen gehe, gebe ich locker 800 Euro für zwei, drei Teile aus“, gesteht der Insulaner. Die Qualität muss stimmen, ansonsten gehen sie schnell kaputt. Der Salzgehalt im Schweiß löst die Stoffe, so muss Ott seine Lieblingsstücke jeden Abend abspülen und mit Pflegemitteln versorgen. Ein Preis, den er gerne in Kauf nimmt. Denn in Lack und Leder fühlt er sich immer noch am wohlsten.

Von Barbara Waretzi