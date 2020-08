Schwielowsee/Werder

Jähes Ende eines heißen Sommertags: Am Samstag ist ein Hausboot auf dem Schwielowsee bei Potsdam gesunken. Die acht Personen, die sich an Bord befanden, konnten sich in Sicherheit bringen. Sie wurden zunächst von anderen Sportbooten aufgenommen. Die Havarie ging glimpflich aus: Es sind weder Verletzte noch Vermisste zu verzeichnen.

Der Vorfall ereignete sich in den frühen Abendstunden auf Höhe des Campingplatzes Flottstelle zwischen Caputh und Ferch. Gegen 19 Uhr wurden die Wasserretter alarmiert – sie rückten mit einem Großaufgebot aus: Die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft ( DLRG) war mit insgesamt vier Booten vor Ort, die Wasserwacht des Deutschen Roten Kreuzes ( DRK) und die Wasserschutzpolizei mit jeweils zwei Booten, auch die Freiwilligen Feuerwehren Schwielowsee und Werder waren Einsatz.

Das Boot lag vor Anker

„Das Boot ist langsam über backbord achtern gesunken“, berichtet ein Sprecher der Wasserschutzpolizei auf Anfrage der MAZ. „Die genauen Umstände und die Ursache sind noch unklar – wir ermitteln.“ Eine Kollision sei aber mit größter Wahrscheinlichkeit auszuschließen, denn das Boot sei zum Zeitpunkt des Unglücks nicht gefahren, sondern habe vor Anker gelegen.

Das Boot liegt laut Wasserschutzpolizei noch immer auf Grund des Schwielowsees. Die Feuerwehren sicherten die Stelle ab und machten sie für andere Wassersportler mit Lichtern auch in den Nachtstunden sichtbar. „Als wir abgezogen waren, ragte das Boot noch zu geschätzten 20 Prozent aus dem Wasser. Es ist also nicht komplett gesunken“, sagte der Löschzugführer der Werderaner Feuerwehr, Stephan Kranig am Sonntag. „Weil das Hausboot solarbetrieben ist, konnten unsere Einsatzkräfte nicht ins Wasser gehen und den Rest des Bootes prüfen.“ Denn: Solange die Sonne scheint, liefern die Zellen Energie. „Sie stellen deswegen für die Kameraden eine erhebliche Gefahr dar.“

Eigentümer für die Bergung verantwortlich

In dem Boot seien zwei Batterien verbaut – zwei mit 60 Amperestunden und zwei mit 100 Amperestunden. „Ich bin jetzt kein Fachmann, aber für mich klingt das viel“, sagt Stephan Kranig. „Bei elektrobetriebenen Fahrzeugen können sich zum Beispiel die Batterien kurzschließen. Bei Stromschlägen besteht für unsere Einsatzkräfte Lebensgefahr.“ Da bereits alle Personen gerettet waren, sei es nur noch um einen Sachschaden gegangen, so Kranig. „Da werde ich keinen Kameraden ins Wasser schicken und so sein Leben riskieren.“

Für die Werderaner Feuerwehr war es der erste Einsatz an einem elektrisch und solarbetriebenen Wasserfahrzeug. „Es ist davon auszugehen, dass sich derartige Einsätze häufen werden“, urteilt Stephan Kranig, „weil die solar-betriebenen Boote zunehmen werden.“

Das Hausboot war laut Wasserschutzpolizei gemietet, der Eigentümer sei inzwischen informiert. „Er ist für die Bergung verantwortlich“, so der Polizeisprecher. Das betreffende Unternehmen, das Hausboote aus dem Luxussegment vermietet und zum Kauf anbietet und auch in Werder Liegeplätze gemietet hat, wollte sich auf MAZ-Anfrage nicht zu dem Vorfall äußern. Man gehe allerdings davon aus, dass die Bergung noch einige Tage in Anspruch nehmen wird.

Brennendes Boot auf der Wasserskistrecke

Die Havarie auf dem Schwielowsee war nicht die einzige an diesem hochsommerlichen Augustwochenende: SOS hieß es bereits am Samstagvormittag auf dem Zernsee: Dort war auf der Wasserski-Strecke ein Boot in Brand geraten. Laut Wasserschutzpolizei wollte ein 36-Jähriger mit zwei weiteren Personen Wasserskilaufen. Als er das Boot startete, kam es zu einer Verpuffung und das Boot begann zu brennen. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich zwei Personen an Bord, die dritte Person befand sich als Wasserskiläufer im Wasser. Die Personen auf dem Boot sprangen daraufhin ebenfalls ins Wasser – ein anderes Sportboot nahm sie auf. Niemand wurde verletzt.

Ans Ufer geschleppt

Die alarmierte Feuerwehr setzte zwei Boote ein, die mit den Löscharbeiten begannen. Während der Löscharbeiten sank das Boot. Taucher der Feuerwehr brachten am gesunkenen Fahrzeug Luftkammern an, um es an die Wasseroberfläche zu heben und ans nahe Ufer zu schleppen. Bei dem Boot handelt es sich um ein 42 Jahre altes 4,70 Meter langes Fahrzeug mit einem Wartburg-Einbau-Motor. Der Bootführer kümmert sich um den weiteren Abtransport seines Bootes.

Von Nadine Fabian, Alexander Engels und Annika Jensen