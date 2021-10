Potsdam

Der Prozess um die Bluttat im Potsdamer Oberlinhaus wirft ein Schlaglicht auf ein besonderes Kapitel deutscher Medizingeschichte. Bis 1989 ließen westliche Pharmafirmen im großen Stil Medikamente in der DDR testen.

Auch die Angeklagte Ines R., die am 28. April 2021 vier Menschen in der Potsdamer Behinderteneinrichtung getötet und eine weitere Bewohnerin schwer verletzt haben soll, hat nach eigenen Angaben an einem solchen Medikamententest teilgenommen. Das schilderte sie zum Prozessauftakt am Dienstag vor dem Potsdamer Landgericht.

Angeklagte berichtet über Psychopharmaka-Test

Die 52-Jährige berichtete ausführlich über ihr Leben, das offenbar seit frühester Kindheit von psychischen Problemen geprägt war. Sie berichtet von Selbstmordversuchen und davon, dass sie als Jugendliche im Alter von 14 Jahren in die geschlossene Kinder- und Jugendpsychiatrie der Berliner Charité gekommen sei.

Dort seien dann Psychopharmaka an ihr ausprobiert worden. Unter Anwendung von Gewalt sei ihr ein Medikament gespritzt worden, schilderte Ines R.. Der Fall ist in den Akten dokumentiert. Später habe sie dafür 9000 Euro Entschädigung erhalten.

Eine Forschungsgruppe der Charité, wo mit Abstand die meisten solcher Arzneimitteltests in westlichem Auftrag durchgeführt wurden, hat das Phänomen der DDR-Arzeimitteltests in der 2016 veröffentlichten Studie „Testen im Osten“ aufgearbeitet.

Medikamenten-Tests waren gängige Praxis

320 klinische Studien im Rahmen von Zulassungsverfahren von Medikamenten im Auftrag westlicher Firmen konnten dabei nachgewiesen werden. Im Prinzip war die Auslagerung von Tests in die DDR eine gängige Praxis. Deutsche und internationale Unternehmen wie Hoechst, Sandoz, Bayer, Pfizer oder Schering führten dort klinische Studien durch. Getestet wurden Kreislaufmedikamente, Mittel gegen Herzerkrankungen, Allergien sowie Psychopharmaka.

In der DDR waren diese Aufträge durchaus willkommen, sie boten eine gute Einnahmequelle für westliche Devisen. Dokumentiert sind Einnahmen zwischen 15 und 17 Millionen Valuta-Mark. Die tatsächlich eingenommene Summe könnte aber deutlich höher ausfallen.

DDR war für westliche Pharmafirmen attraktiv

Auch die ARD-Krimiserie „Die Toten von Marnow“ widmet sich diesem Thema. Dort geht es um finstere Machenschaften, die vertuscht werden sollten.

Doch dass die Studien systematisch an arglosen Versuchskaninchen durchgeführt wurden, dafür fanden die Forscher keine Belege. Die DDR-Studien waren laut der Charité-Untersuchung oft Teil von mehreren Testreihen auch in anderen Ländern. Nur ein kleiner Teil sei in der DDR getestet worden. Internationale Standards seien eingehalten worden.

Attraktiv war die DDR für westliche Firmen wegen ihres zentralistischen Systems – und weil die Öffentlichkeit keine Fragen stellte. Das habe dafür gesorgt, dass die Studien leichter zur organisieren und schneller durchzuführen waren, wie Volker Hess betonte. „Die Pharmafirmen haben sich für die leichtere Durchsetzung und Durchführung ihrer Studien der totalitären Strukturen eines diktatorischen Systems tatsächlich zu nutzbar gemacht“, so Hess gegenüber dem Deutschlandfunk.

Studien mussten sauber sein

Schlampigkeit habe sich die DDR bei der Durchführung der Tests nicht leisten können – man hätte sonst den Devisenfluss gefährdet. „Diese Studien machen nur Sinn, wenn man sie verwenden kann. Und man kann sie nur verwenden, wenn sie vor den Augen einer Prüfbehörde einigermaßen sauber sind“, sagte Hess.

Anders als vorherige Veröffentlichungen zu Medikamenten-Tests kamen die Charité-Forscher zu dem Ergebnis, dass es sich mitnichten um einen Skandal gehandelt habe. Die Pharmafirmen hätten jedoch ein Machtgefälle ausgenutzt: Sie setzten auf willige DDR-Patienten, die mitmachten, weil ihr Arzt es wollte und weil sie das Präparat aus dem Westen haben wollten.

