Ostseestrand wegen Blaualgen gesperrt – Zwei Hunde tot

Der Strand Wampen am Greifswalder Bodden in Vorpommern ist gesperrt worden. Grund ist eine starke Konzentration von Blaualgen (Cyanobakterien), wie Landkreissprecher Achim Froitzheim am Montagmorgen bestätigte. Das Gesundheitsamt sprach ein sofortiges Badeverbot für Mensch und Tier aus und ordnete an, Wasserproben zu entnehmen.

Das Tragische: Zwei Hunde, die am Sonnabend an der Badestelle in Wampen gebadet haben, zeigten kurz danach Krankheitssymptome und Vergiftungsanzeichen. Wie Froitzheim weiter mitteilt, sollen sie viel Wasser geschluckt haben. Obwohl die Hunde in die Tierklinik nach Rostock gebracht wurden, starben beide am Sonntag.

Probenentnahme wird ausgeweitet

„Aufgrund dieser Informationen vom Wochenende wird unser Gesundheitsamt am Montag und in den nächsten Tagen nicht nur die betroffene Badestelle untersuchen, sondern auch an weiteren Stränden Wasserproben nehmen. Wegen der anhaltend hohen Temperaturen und nur schwachem Wind, der zudem aktuell aus Richtung Osten weht, werden die Algen nicht auf das offene Wasser hinausgetrieben“, sagte Kreissprecher Achim Froitzheim.

Daher könnten möglicherweise auch bei weiteren Badestellen mit geringer Wassertiefe Blaualgen auftreten. Dies, so Froitzheim, wolle man unbedingt prüfen.

So sieht das Wasser am Strand von Wampen Montagmorgen aus. Quelle: Anne Ziebarth

Hautreizungen und Übelkeit sind Symptome

Die durchweg hohen Wassertemperaturen fördern aktuell ein starkes Wachstum von Algen und sogenannten Blaualgen. Diese Cyanobakterien können zu Hautreizungen sowie bei Verschlucken zu Übelkeit und anderen gesundheitlichen Beschwerden führen. Das Algenwachstum bedingt außerdem eine geringe Sichttiefe des Wassers.

Nach EU-Recht werden die rund 60 Badestellen im Landkreis Vorpommern-Greifswald einmal pro Monat kontrolliert. Anlassbezogen – wie bei Hinweisen im vorliegenden Fall – erfolgen jedoch deutlich mehr Kontrollen der Wasserqualität an Badestellen. Kontrolliert werden Verschmutzungen im Wasser und Uferbereich, Algenvorkommen, ph-Wert, Luft- und Wassertemperatur, Trübung, Windstärke und –richtung sowie Seegang und Anzahl der Badegäste. Zusätzlich werden Wasserproben entnommen und im Labor untersucht.

