Potsdam

Opfer von staatlichem DDR-Unrecht müssen noch immer lange auf Rehabilitierung und Opferrenten warten. Darauf machten Opfervertreter bei einer Anhörung im Landtag Brandenburgs aufmerksam. „Die Schäden, die diese Menschen erlitten haben, sind schwer zu beweisen”, sagte Dieter Dombrowski, Vorsitzender der Union der Opferverbände kommunistischer Gewaltherrschaft bei der Anhörung. Anlass war die erste umfassende Studie zu den sozialen Folgen DDR-Unrechts. Demnach leiden Menschen, die in der DDR politisches Unrecht erfahren haben, häufig bis heute unter den Folgen.

Dombrowski appellierte an Abgeordneten und Landesregierung, die Erkenntnisse der Studie ernst zu nehmen. „Wer Opfer staatlichen Unrechts geworden ist, geht es zum großen Teil schlecht”, sagte Dombrowski. „Es ist natürlich kein Massenphänomen. Die Opfer machen nicht durch Demonstrationen von sich reden. Sie leiden still vor sich hin.“

Sieben Jahre warten auf Zuwendung

Bei der Anerkennung von erlebtem Unrecht stießen Betroffene häufig auf Hindernisse. So habe vor einigen Jahren erst das Brandenburger Verfassungsgericht dafür gesorgt, dass Opfer beim Landesamt für Soziales und Versorgung ein mündliches Vorspracherecht eingeräumt wurde. Zuvor sei in der Regel auf nur auf Aktenlage entschieden worden, so Dombrowski.

Lesen Sie auch: SED-Opfer klagen: Wir kommen bei Einheitsfeiern nicht vor

Der Opfervertreter verwies auch auf einen Fall eines Geschädigten, der bei der Behörde einen Antrag auf Opferrente gestellt und erst nach drei Gutachten und sieben Jahren Verfahrensdauer Recht bekommen habe.

Redmann: Unrecht wirkt bis heute nach

„Die Anhörung hat gezeigt, dass politisches Unrecht bis heute nachwirkt“, sagte Brandenburgs CDU-Fraktionschef Jan Redmann. Der Unterstützungs- und Beratungsbedarf sei auch mehr als 30 Jahre nach der Wende teils noch erheblich. „Wir nehmen viele Anregungen mit und werden die Vorschläge sorgfältig prüfen“, versprach er.

Die Sozialstudie, die Anlass der Anhörung war, hatte die Beauftragte zur Aufarbeitung der Folgen der kommunistischen Diktatur, Maria Nooke, Ende letzten Jahres an den Landtag übergeben.

Lesen Sie auch: Keine Entscheidung über SED-Opferbeauftragten: Betroffene machen Druck

57 Prozent der 533 Befragten gaben darin einen schlechten Gesundheitszustand an. 27 Prozent der Befragten leben demnach unterhalb der Armutsgrenze. Häufig, so das Fazit der Studie, habe das erlebte Unrecht Folgen für die berufliche Laufbahn gehabt, auch, weil Bildungschancen verwehrt worden seien.

Von Torsten Gellner