Nur knapp 1,30 Meter groß: So meistern Anne und Holger Schütz aus Rostock ihr Leben

Rostock

Wenn Anne Schütz das Wort Liliputaner hört, rollt sie etwas genervt mit den Augen und erklärt: „Liliputaner sind Fabelwesen aus dem Buch ,Gullivers Reisen’, die gibt es nicht im echten Leben.“ Für kleinwüchsige Menschen ist die Bezeichnung Liliputaner ein Schimpfwort, denn im Gegensatz zu den Bewohnern der Insel Liliput aus dem Buch von Jonathan Swift sind Kleinwüchsige ein ganz realer Bestandteil dieser Welt. Etwa 100.000 Betroffene gibt es in Deutschland.

Ein ganz normales Paar

Zwei von ihnen leben im Rostocker Stadtteil Toitenwinkel. Anne Schütz ist knapp 1,30 Meter groß und arbeitet als Bürokauffrau in einem Diabetes-Fachhandel. Seit acht Jahren ist sie mit Holger verheiratet, der als technischer Zeichner in der Bad Doberaner Firma „Metallbau Ott“ arbeitet. Kennengelernt haben sie sich bereits vor 14 Jahren über ein Online-Portal im Internet. Die junge Frau heiratete in einem weißen Brautkleid, beide hegen einen Kinderwunsch und gehen gern campen. Ein ganz normales Paar. Doch auf den ersten Blick fallen sie eben doch aus der Norm.

„Wir sind nicht krank“

„Natürlich fallen wir überall auf“, sagt Anne Schütz und lacht. Sie hat sich an den meisten Tagen daran gewöhnt, dass sie Blicke auf sich zieht. An anderen Tagen trifft es sie hart, wenn Jugendliche über sie lachen, oder sie als Zwerg bezeichnen. Wenn erwachsene Menschen auf sie zukommen und Sätze ausrufen wie: „Och, bist du süß!“ Oder wenn Kinder ihre Eltern auf der Straße fragen, warum sie so klein und dick ist und die Eltern dann erschrocken und mit verstohlenem Blick erklären, dass die arme Frau eine ganz schlimme Krankheit hat. „Das stimmt nämlich nicht. Es ist ein Gendefekt, mit dem wir auf die Welt gekommen sind. Wir sind nicht krank. Wir sind normal. Nur eben kleiner, mit verkürzten Armen und Beinen, einem etwas größeren Kopf – und mit einem dickeren Po.“

Gleichgesinnte gesucht

Bis vor wenigen Monaten lebte die gebürtige Rostockerin mit ihrem Mann noch im sächsischen Eibenstock. In der Kleinstadt waren sie bekannt. Im nahen Chemnitz gehörten sie zu einer Gruppe von Kleinwüchsigen, die sich regelmäßig zu gemeinsamen Ausflügen trafen. Das vermissen sie in Rostock und möchten nun hier einen Stammtisch ohne Mitgliedschaftsbindung für kleinwüchsige Menschen aufbauen. „Es tut gut, zu einer Gemeinschaft zu gehören. Dann könnten wir nicht nur zusammen etwas erleben, sondern uns auch über alltägliche Probleme austauschen und Lösungen finden.“ Und von diesen alltäglichen Problemen gibt es genug.

Hohe Regale und andere Probleme

Beim Einkaufen fängt es an. Weder Anne Schütz noch ihr Mann kommen an die Waren in den oberen Regalen. Tiefkühltruhen werden zu unüberwindbaren Hindernissen und selbst den Hausmüll in einem dafür vorgesehenen Container zu entsorgen, ist ohne eine kleine Leiter unmöglich. Doch das Ehepaar ist erfinderisch. Das Problem mit dem Einkaufen konnten sie durch den Abholservice vieler Supermärkte lösen. Die viel zu großen Einkaufswagen, haben sie durch einen selbst konstruierten ersetzt und den Müll bringt meistens Anne Schütz’ Mutter zum Container.

Schwieriger wird es, wenn sich der Schlitz für den Parkscheinautomaten in unerreichbarer Höhe befindet. „Oder wir im Warnow-Tunnel aufgrund unserer kurzen Arme den Sensor für unsere Passierkarte nicht erreichen können“, beschreibt Holger Schütz, der genau wie seine Frau Anne einen Führerschein und ein umgebautes Auto besitzt. „Wir könnten anderen Kleinwüchsigen zum Beispiel in solchen Fällen helfen. Wo kann man den Führerschein machen? Wo lässt man das Auto umbauen? Es gibt viele Themen, über die wir uns austauschen könnten.“

Diskriminierung bis 1990 In der Medizin gilt man als kleinwüchsig, wenn 97 Prozent der Altersgenossen größer sind. Für Männer liegen die Grenzen hierzulande bei 1,50 Meter und bei Frauen bei 1,40 Meter. Es sind etwa 450 verschiedene Formen von Kleinwuchs bekannt, die möglichen Ursachen sind vielfältig. Manchmal liegen diese schon vor der Geburt, wie beispielsweise eine Skelettdysplasie oder eine Mangelversorgung während der Schwangerschaft. Andere Formen entstehen erst später, beispielsweise durch einen Mangel an Wachstumshormonen oder durch chronische Erkrankungen. Die Diskriminierungkleinwüchsiger Menschen hielt in Deutschland lange an: Noch bis 1990 warb der Freizeitpark „Holiday Park“ im rheinland-pfälzischen Haßloch mit einem „Liliputaner-Dorf“. Zwischen Karussell und Delfinshow wurden dort kleinwüchsige Menschen in Wohnwagen ausgestellt. Die Besucher konnten ihnen beim Wohnen, Essen und Arbeiten zuschauen.

Hocker in jedem Zimmer

Die Wohnung des Paares lässt übrigens kaum erahnen, dass ihre Bewohner kaum 1,30 Meter groß sind. In der Küche haben sie beim Einbau einfach die Sockelfüße weggelassen und anstelle von hohen Regalen zieren eher Bilder die Wände. „Allerdings haben wir in jedem Zimmer Hocker, damit wir beispielsweise die Fenstergriffe erreichen können.“ Anne und Holger Schütz leben ein ganz normales Leben – nur eben aus einem anderen Blickwinkel.

Von Carolin Riemer/RND