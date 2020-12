Mit dem Preis Youlius zeichnet der Verein zur Förderung der Webvideo-Kultur jährlich aufstrebende Youtuber aus. Für den Award 2021 sind 40 Online-Kreative aus ganz Deutschland nominiert, deren Youtubekanäle jeweils bis zu 40 000 Abonnenten haben. Der Youlius-Award wird in zwölf Kategorien, wie „Fashion, Beauty & Lifestyle“ oder „Kochen und Backen“, vergeben.

Michael Gofskie aka No Budget Nerd tritt in der Kategorie Animation an. Er ist der einzige Kandidat aus Mecklenburg-Vorpommern im gesamten Wettbewerb. Die Verleihung findet am 30. Januar mit einer digitalen Gala statt.

Alle Nominierten werden auf www.youlius-award.de präsentiert.