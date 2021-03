Das gerade mal 21 Jahre alte Kurhaus direkt an der Selliner Seebücke auf Rügen wird derzeit abgerissen und durch ein noch luxuriöseres Hotel ersetzt. Nun sind erste Bilder der neuen Anlage in der Öffentlichkeit aufgetaucht.

