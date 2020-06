Schwerin

Der Nordosten macht sich trotz Corona-Krise weiter locker: Die Landesregierung hat am Dienstag in Schwerin weitere Öffnungen des öffentlichen Lebens beschlossen. Größere Veranstaltungen im Freien sind ab 10. Juli mit bis zu 500 Zuschauern – auch im Sport – möglich. Die Pflicht zum Tragen eines Mund- und Nasenschutzes allerdings bleibt vorerst bis Mitte Juli bestehen. Das generelle Kontaktverbot wird aufgehoben.

Schwesig lehnt Corona-Massentests ab

Es sei an der Zeit, das öffentliche Leben weiter zu öffnen, sagt Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD). Corona-Massentests, wie in Bayern geplant, lehne sie ab. „Bei einer Infektion pro Tag im Bundesland“ sei dies nicht nötig.

Anzeige

Das sind die beschlossenen Neu-Regelungen im Einzelnen:

Weitere DNN+ Artikel

Kontaktverbot: Bis zu zehn Personen dürfen sich derzeit treffen, ab 10. Juli soll eine Obergrenze entfallen. Allerdings sollte jeder die Zahl seiner Kontakte weiterhin gering halten. „Es ist wichtig, dass wir uns alle an das Abstandsgebot halten“, so Schwesig. „Das ist der beste Schutz.“

Abstandsregeln in Bus und Bahn entfallen. Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes bleibt aber Pflicht. Letzteres gilt auch für den Einzelhandel. Dort gibt es bald keine Einkaufswagen-Pflicht mehr. Wirtschaftsminister Harry Glawe ( CDU) will bis Mitte Juli mit dem Handel über weitere Lockerungen ins Gespräch kommen. Auch Messen seien wieder möglich, so Glawe. Hier gelten aber verbindliche Teilnehmer- und Abstandsregeln.

Buffets sind dann wieder erlaubt

Spezialmärkte wie Floh-, Handwerker- und Mittelaltermärkte dürfen wieder öffnen.

Gaststätten und Restaurants dürfen bis 2 Uhr nachts öffnen. Auch Buffets für die Gäste sind ab 10. Juli wieder erlaubt. Familienfeiern sind auch wieder woanders als in Gaststätten und zu Hause möglich, etwa in Vereinshäusern. Tanzen ist dabei wieder erlaubt.

Trainings- und Spielbetrieb im Freizeit- und Breitensport ist für bis zu 200 Zuschauer im Innern und 500 im Freien erlaubt. Bedingung: Alle müssen aus MV sein. „Eltern sollen dabei sein können, wenn ihre Kids Fußball spielen“, so Schwesig. Liga-Betrieb wäre damit wieder möglich – unter Abstandsregeln.

Große Events mit Genehmigung für bis zu 1000 Zuschauer

Großveranstaltungen dürfen künftig 200 (innen) beziehungsweise 500 Besucher (im Freien) haben. Bei Ausnahmegenehmigungen sind für bis zu 400/1000 Personen möglich. Die Abstandspflicht bleibe hier bestehen. Dies gelte zum Beispiel auch für Einschulungsfeiern.

In Kitas und Schulen soll es ab 1. August einen „vollständigen und verlässlichen Regelbetrieb“ geben, so Sozialministerin Stefanie Drese ( SPD): mit festen Gruppen und unter Auflagen. Dazu werden dort mehr Corona-Tests bei Kindern und Erziehern/Lehrern geplant.

Indoorspielplätze dürfen wieder öffnen.

Tagestourismus nach MV ist weiterhin tabu; Ausnahme: mit organisierten Busreisen (ohne Abstandspflicht).

Wie geht es weiter? Am 4. August werde die Regierung eine Bestandsaufnahme zu den aktuellen Corona-Regeln machen, dann weitere Entscheidungen treffen. Glawe warnt vor Leichtsinn und verweist auf eine zweite Welle bei Corona in anderen Ländern.

Von Frank Pubantz/RND