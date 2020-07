Stahnsdorf

Einen ungewöhnlichen Ort für ihr erstes Date haben sich an diesem Wochenende Olga Rainbow (32) aus Polen und Alex Wassermann (31) aus Berlin ausgesucht: den Stahnsdorfer Südwestkirchhof, einen Friedhof. Wie viele andere Filmfans aus der ganzen Welt besuchen sie hier die Kapelle aus der Netflix-Serie „Dark“. Rainbow sieht sich die ersten beiden Staffeln gerade zum zweiten Mal an, er – ist wegen ihr da. Die Serie interessiert ihn nicht wirklich. „Aber ich dachte mir, es ist eine interessantere Idee, als die Zeit in einem beliebigen Café“ zu verbringen.“

Also fotografiert er sein Date mit schwingenden Haaren vor der Kirche und im gelben Cape auf der „Dark“-Bank mit direkter Sichtachse zur Kapelle. Hier findet sich auch Oliver Podschul (36), der im Bereich Influencer-Management und Social Management tätig ist. Seine Freizeit verbringt er mit Film, sucht Schauspieler oder Drehorte.

Zur Galerie Die Mystery-Serie „Dark“ wurde zum Teil auf dem Südwestkirchhof in Stahnsdorf (Potsdam-Mittelmark) gedreht. Fans der Serie schätzen den Ort als Fotomotiv.

Oft begleitet ihn dabei der Erzieher Marcel Lau (35), beide sind aus Berlin. Sie haben Fotos von sich mit Stars wie Keanu Reaves, Brad Pitt oder Leonardo diCaprio, erzählen sie. Die deutschen Stars seien bei solchen Bitten wesentlich zickiger, würden dafür sorgen, dass man sie erst gar nicht treffe. Aber Louis Hofmann, der in „Dark“ die Hauptfigur Jonas spielt, sei immer sehr freundlich gewesen. „Jetzt wollen wir noch die anderen Darsteller treffen.“

Oliver Podschul (bei der Bank) und Marcel Lau aus Berlin drehen ein TikTok-Video zu Dark auf dem Südwestkirchhof in Stahnsdorf. Quelle: Konstanze Kobel-Höller

Wer sich bei „Dark“ ablenken lässt, ist verloren

Eines ärgert die beiden heute: „Wir hätten zur Premiere der ersten Staffel gehen können, sind es aber nicht.“ Sie hatten sich dagegen entschieden, weil es sich um eine deutsche Produktion handelt. Heute wissen sie: „Diese Serie wirkt schon eher international produziert.“ Besten Moment haben sie aber keinen. „Die ganze Serie ist zu episch“, sagt Podschul. „Die muss man als Ganzes genießen. Und dabei darf man sich auch nicht vom Handy ablenken lassen – sonst weiß man gleich gar nicht mehr, was los ist.“ Ob sie sich mit einer Figur identifizieren? „Nein. Und ich weiß auch gar nicht, ob das überhaupt möchte – bei so verwirrenden Familienverhältnissen. Man eifert immer mit den Hauptprotagonisten mit.“

An der „Dark“-Bank dreht Podschul ein kurzes Video für TikTok. Hier beschreibt er seinen Followern, wie man vom Bahnhof Berlin-Zoologischer Garten bis zur Kapelle in Stahnsdorf kommt. Er springt in die Luft, geht ins Bild, winkt. Lau filmt ihn mit dem Handy. „Voriges Jahr war ich hier noch komplett alleine“, ist Podschul überrascht darüber, wie viele Menschen aus der ganzen Welt an diesem Wochenende die Kapelle nur wegen der Netflix-Serie besuchen.

Auch große internationale Gruppen passen auf die Dark-Bank auf dem Südwestkirchhof. Quelle: Konstanze Kobel-Höller

Strenges Spoiler-Verbot in der Besuchergruppe

Und tatsächlich hat es sich eine Gruppe von zwölf jungen Menschen aus Indien, Deutschland, Ägypten und Frankreich vor der Kapelle im Schatten gemütlich gemacht: Sie leben in Berlin und haben sich im Internet gefunden, um gemeinsam Ausflüge zu machen. Das ist ihre dritte Tour.

Die meisten von ihnen sind schon durch mit der Serie, doch in der Gruppe gilt ein ganz strenges Spoiler-Verbot. Die Besucher finden die Kapelle „besser als erwartet. In der Serie zeigen sie sie nicht genau, da ist es wirklich dunkel.“ Sie sei genau richtig – eine Mischung aus niedlich und pitoresk.

Ohne große Gruppe ist Peter Gerdes (60) aus Bielefeld gekommen. Er hatte das Glück, die Monet-Ausstellung in Potsdam sehen zu können. Und damit sich die 400-Kilometer-Fahrt wirklich lohnt, sagt er, kam er dann noch auf dem Südwestkirchhof.

Natürlich hat er alle drei Staffeln schon gesehen, gerade vor einer Woche ist er fertig geworden, davor hat er sich zur Einstimmung auch die ersten beiden noch einmal angesehen. „Aber nicht alle auf einmal, sondern ganz genüsslich immer nur eine Folge!“ Vom Schluss ist er begeistert: „Toll, wie sich das alles aufgelöst hat.“ Jetzt sei er etwas demütig. „Drei Staffeln – und dann ist es vorbei.“

Peter Gerdes aus Bielefeld hat die Dark-Kapelle auf dem Südwestkirchhof an den Besuch der Monet-Ausstellung drangehängt. Quelle: Konstanze Kobel-Höller

Traurig, dass die Serie vorbei ist, sind die besten Freunde Frederike Volkery (27) und Dennis Bus (26) aus dem Münsterland. Sie finden aber, dass es ein perfektes Ende war. Bus: „Es ist faszinierend, wie sie es geschafft haben, zweieinhalb Staffeln zu vermitteln, dass alles verbunden ist und dann kommt am Ende der Wumms.“ Serien können sich auch totlaufen, wenn sie zu lange dauern, sagt er. Bei „Lost“ habe er irgendwann in der fünften oder sechsten Staffel aufgehört.

Sie sind echte Hardcore-Fans: Fünf Stunden sind sie nur wegen der Kapelle hierher gefahren, das Hotel in Potsdam haben sie noch nicht gesehen, das muss noch warten. Jetzt zeigt ihnen zu ihrer großen Begeisterung Friedhofsverwalter Olaf Ihlefeldt den Aufzug, in dem Jonas für seine Zeitreise einen Hebel umlegt. Darunter ist ein großer Keller, erklärt er ihnen. „Aber man ihn nicht in eine andere Zeit switchen.“ Er erzählt ihnen von den Dreharbeiten und dass die Zeitsprünge nicht digital gemacht wurden, sondern in stundenlanger Umbauarbeit der Kulissen erfolgten.

Frederike Volkery und Dennis Bus sind nur wegen der Dark-Drehorte aus dem Münsterland nach Brandenburg gekommen. Quelle: Friedrich Bungert

Ihlefeldt sagt, dass sich der Regisseur in die Kapelle verliebt hat, obwohl im Raum wegen des Denkmalschutzes nichts verändert werden durfte. Anfangs wurde sie nur von außen gezeigt, mit der „Dark“-Bank, wie sie mittlerweile schon genannt werde. Ihre Bedeutung steigerte sich dann, in der letzten Staffel spielten sich im Inneren schließlich viele zentrale Szenen ab.

Die Gräber aus der Serie sind nicht real

Er zeigt eine Türe, die zur Abstellkammer führt. Hier käme der Priester heraus, der Jonas empfängt und dann seiner eigenen Jugend gegenüberstehe. Er betont, dass die Gräber, die in der Serie gezeigt werden, nicht real seien. Beim Dreh habe man aber immer schon sehen können, wer in der Serie demnächst sterben würde, da sei lustig gewesen. Auch einen Gänsehaut-Moment hat Ihlefeldt erlebt: „Wie die Kapelle abbrennt. Da dachten wir uns, hoffentlich wird so etwas nie wahr.“

Die „Dark“-Bank vor der Kapelle auf dem Südwestkirchhof, wie sie in Staffel 1 der Serie gezeigt wurde. Quelle: Stefan Erhard

Er freut sich, dass so viele Besucher kämen – auch wenn der Friedhof nichts davon habe, außer, dass er wahrgenommen werde. „Die Leute sind positiv aufgeregt, weil sie an realen Orten sind. Sie sind dann auch immer ganz ehrfürchtig, wenn sie mitbekommen, dass ich mit den Schauspielern gesprochen habe“, sagt er. Natürlich müsste er die Kapelle eigentlich nicht öffnen, aber er mache das gerne für die Fans und es sei auch spannend, die vielen verschiedenen Menschen zu treffen. So seien etwa schon Architekturstudenten darunter gewesen, die noch nie von dem Bau nach dem Vorbild norwegischer Stabkirchen gehört hätten.

Maciek Polit aus Polen (rechts) und André Santos aus Brasilien auf der Dark-Bank auf dem Südwestkirchhof Stahnsdorf. Quelle: Konstanze Kobel-Höller

Überhaupt findet er es spannend, wenn er daran denkt, dass die Zeiten, die dargestellt werden, ja alles Zeiten seien, die die Kapelle auch selbst erlebt hat. Und er betont, dass die „junge Generation sehr respektvoll“ darauf reagiere, dass es sich um einen Friedhof handelt. „Sie ziehen sich zurück, wenn sie merken, dass es nötig ist. Es ist noch keine Trauerfeier gestört worden.“ Kameras würden weggesteckt, wenn es angebracht sei.

Beeindruckt von der Kapelle

Der Pole Maciek Polit (25) und der Brasilianer André Santos (25) sind beeindruckt von der Kapelle. „Sie ist sehr nett und stimmungsvoll, so ruhig“, sagen sie. „Sie gibt die Atmosphäre der Serie wirklich gut wieder.“ Polit hat schon alle drei Staffeln gesehen, Santos hat erst vor einem Monat begonnen und macht gerade Pause in der Mitte der zweiten. „Ich muss jetzt erst mal mit wem reden, ob ich alles richtig verstanden habe.“ Nach ersten Hinweisen von Polit, wie die Story weitergeht, denkt er aber, dass er auf einem guten Weg ist.

Katharina Heep aus Berlin-Köpenick hat auch ihre eigene gelbe Jacke für das perfekte Foto mitgebracht. Quelle: Friedrich Bungert

Katherina Heep (40) aus Berlin-Köpenick ist mit Mann und Sohn gekommen. „Das ist eine tolle Serie“, sagt sie. „Für eine deutsche Produktion echt spannend.“ Ihre Mission sei aber eher das Thema Fotografie: „Alte Plätze mit Geschichte“, auch Lost Places würde sie gerne aufsuchen und auf Bildern festhalten. Am Wochenende würde die Familie öfters Ausflüge machen, während Corona hätten sie dabei Brandenburg entdeckt. Heute ist die Kapelle auf dem Südwestkirchhof dran – mit Foto im gelben Cape auf der Dark-Bank.

Nhat Tran lebt seit zwei Jahren in Berlin und wurde von Dark positiv überrascht. Quelle: Konstanze Kobel-Höller

Vor der Kapelle steht unterdessen Nhat Tran (32) und wartet auf seine Frau Vinh Nguyen (28), die sich das Kirchenhaus von innen ansieht. Die beiden Vietnamesen leben seit zwei Jahren in Berlin und waren auch mal auf deutsche Filme neugierig, bis dahin hatten sie vor allem amerikanische Produktionen gesehen. „Ich bin eigentlich kein Fan von Horrorfilmen“, sagt Tran.

„Ich dachte, ich würde es nicht mögen. Aber es wirklich berühmt und deswegen wollte ich der Serie eine Chance geben.“ Vor zwei Wochen haben die beiden damit begonnen – und jetzt besichtigen sie den Original-Schauplatz. Er räumt ein: „Am Anfang ist es schwierig, der Geschichte zu folgen. Viele Charaktere und Zeitschienen.“ Doch jetzt freut sich Tran schon auf die dritte Staffel.

Mateusz Dyrda und Michal Gryga aus Polen haben ihren Berliner Freund Cesary Stavecki dazu gebracht, sie zu Dark-Drehorten zu fahren. Quelle: Friedrich Bungert

Damit kann Cesary Stavecki (35) aus Berlin gar nichts anfangen: „Ich bin nur der Fahrer“, sagt er und winkt lachend mit dem Autoschlüssel. Seine Freunde Mateusz Dyrda (30) und Michael Gryga (28) aus dem polnischen Krakau sind für ein paar Tage zu Besuch und haben ihm eine ganze Liste an „Dark“-Drehorten vorgelegt, die sie mit ihm besuchen wollen. Die Brücke in Dreilinden, die Schule, den Eingang zum Hotel, das Haus von Claudia.

Sie sind echte Fans, schon von Anfang an mit dabei, die erste Staffel haben sie in einem durch angesehen. Rund zehn Stunden haben sie da nur „Dark“ angeschaut. Trotzdem sind sie froh, dass es keine vierte Staffel gibt. „Es ist einfach komplett, abgeschlossen.“ Stavecky ist amüsiert: „Ich habe das gar nicht gesehen, mir sagt das nicht.“ Doch ein bisschen neugierig ist er doch: „Jetzt schau ich es mir vielleicht doch an. Vielleicht.“

Von Konstanze Kobel-Höller