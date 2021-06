Nachruf auf Libuse Safránková: Unsterblich als Aschenbrödel

Leipzig

Sie reitet schneller als die königlichen Gardisten. Sie ist clever, selbstbewusst und trickst ihre fiesen Stiefschwestern aus. Sie ist nett anzusehen und besitzt ein mitfühlendes Herz. Popelku, jenes Aschenputtel, von dem die Tschechin Bozena Nemcova im 19. Jahrhundert erzählte. Immer noch märchenhaft, aber mit modernem Temperament.

So sah es auch Václav Vorlicek (1930–2019), der Regisseur, als er vor 50 Jahren fürs Kino danach griff. Mehr als 2000 Mädchen holte er zum Casting – bis er endlich sein Aschenbrödel fand. Allerdings nicht vor der Kamera, sondern im Gedächtnis. Er erinnerte sich an die Enkelin in „Babicka“ (auch nach Bozena Nemcova). An jene frische, junge Schauspielerin, die 1971 gerade erst das Konservatorium Brno beendet hatte: Libuse Safránková.

„Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ haben sie nicht mehr losgelassen

So wurde die 19-Jährige zur Prinzessin – und zum Star. „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ ist jenes Märchen, das reif fürs Guinness-Buch der Rekorde ist. Kein anderes läuft weltweit so oft im Fernsehen. 20 Ausstrahlungen allein rund um Weihnachten 2020. Um die Produktion von Barrandov und Defa kommt wohl niemand herum – und um Libuse Safránková. Fast 80 Filme hat sie gedreht, darunter sogar ein Oscar-Gewinner („Kolya“, 1997), aber nichts wird mehr geliebt als jene Wohlfühl-Winter-Geschichte.

Es kam aber auch eine Menge zusammen: die Musik, die Kostüme, das verschneite Moritzburg, die weißen Wälder, der mal naive, mal ironische Ton, Romantik und Humor, eine gut abgeschmeckte, zauberhafte Mischung aus märchenhaftem Alltag, Überdrehtheit und selbstbewusstem Mädchen. Eine brünette Zierliche mit ebenmäßig geschnittenem Gesicht fürs Happy End. Kein Porzellan-Püppchen, sondern eine Handfeste von nebenan.

Das macht den Reiz der Leinwand-Prinzessin Libuse Safránková aus. Immer wieder schlüpfte sie ins Kostüm und unters Krönchen („Die kleine Meerjungfrau“, „Der dritte Prinz“, „Der Salzprinz“). Das Aschenbrödel wollte sie einfach nicht mehr loslassen. In späteren Jahren reagierte sie auch schon mal genervt, wenn es immer nur um die Kleider aus den Titel-Nüssen ging. Was ja auch der Schauspielerin Libuse Safránková tatsächlich etwas unrecht tat. Aber der Schatten eines Kinohits ist eben lang.

Große Erfolge der Libuse Safránková

Libuse Safránková drehte und stand auf der Bühne. Jahr um Jahr. Lange im Prager Schauspielklub, zwei Jahre im Nationaltheater. Öffentlichkeit suchte sie nie. Sie lebte eher zurückgezogen, seit 1976 mit dem 14 Jahre älteren Schauspieler Josef Abrham (Chefarzt Blazej in „Das Krankenhaus am Rande der Stadt“) verheiratet (ein Sohn). Was Libuse so drehte, kann sich allerdings sehen lassen.

Als Wassermann-Tochter Jana in der Märchenkomödie „Wie soll man Dr. Mracek ertränken?“ landete sie einen Lacherfolg, unter Regisseur Jan Sverak griff sie zweimal nach dem Oscar: Für die wunderbare Kindheits-Erinnerung an 1945 „Die Vorschule“ gab es eine Nominierung, für „Kolya“ (Sängerin Klara, Auszeichnung mit dem Böhmischen Löwen als beste Darstellerin) dann 1997 die Trophäe. Oscar-Gewinner Jiri Menzel besetzte sie in der hinreißenden Dorf-Skurrilität „Heimat, süße Heimat“ und der Jugoslawe Veljko Bulajic an der Seite von Christopher Plummer und Maximilian Schell im Historien-Drama „Das Attentat von Sarajewo“.

Kultfilm in Ost und West Der Märchenfilm „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ entstand nach dem gleichnamigen Märchen von Božena Němcová sowie Grimms „Aschenputtel“. Die ČSSR-/DDR-Koproduktion wurde 1973 von Václav Vorlíček gedreht und ist seit Jahren als Kultfilm fester Bestandteil des Weihnachtsprogramms der deutschen öffentlich-rechtlichen Sender. Gedreht wurde rund um Schloss Moritzburg bei Dresden, in Kulissen der Babelsberger Filmstudios und der Filmstudios Barrandov in Prag sowie an verschiedenen Orten in der Tschechoslowakei. In der deutschen Synchronisation durch die DEFA sind unter anderem Dorothea Meissner (Aschenbrödel), Peter Reusse (Prinz), Kurt Böwe (Knecht Vinzek) und Carmen-Maja Antoni (Küchenjunge) zu hören.

Krebs-Diagnose vor sechs Jahren

Vor sechs Jahren erschreckte die Nachricht, dass Libuse Safránková an Lungenkrebs erkrankt war die Aschenbrödel-Fans. Ein Fünftel der Lunge wurde entfernt. Als sie 2015 den Weißen Löwen, die Verdienstmedaille Tschechiens, erhielt, musste sie sich von ihrer fünf Jahre jüngeren Schwester Miroslava Safránková (Star der DDR-TV-Serie „Jockei Monika“) vertreten lassen. Doch Libuse drehte weiter, 2020 die Fernsehserie „Osudove lasky“. Es sollte ihr letzter Auftritt werden.

Am Mittwoch kam die Nachricht: Libuse Safránková ist in Prag gestorben. Mit nur 68 Jahren. Als Aschenbrödel allerdings, da bleibt sie unsterblich.

Von Norbert Wehrstedt