Brandenburg an der Havel - Nach plötzlichem Herztod: So startet der Brandenburger Sebastian Möckel (43) in sein neues Leben

Den plötzlichen Herztod hat der Brandenburger Sebastian Möckel überlebt. Der 43-Jährige verrät, wie er sein Leben ändert. Chefkardiologe Oliver Ritter sagt, welche Alarmsignale auf eine Herzerkrankung hinweisen.