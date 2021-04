Zinnowitz

Zum Osterfest galt ein Verbot von touristischen Reisen ins Bundesland Mecklenburg-Vorpommern. Sowohl die Polizei als auch die Ordnungsämter kontrollierte die Corona-Verordnung – entweder mit mobilen Kontrollen auf der Insel oder mit Kontrollpunkten vor der Insel.

Im Usedomer Inselnorden musste das Ordnungsamt in zehn Fällen aktiv werden und einschreiten, wie die „Ostsee-Zeitung“ berichtet. Unter anderem verweilten Camper mit ihrem Wohnmobil am Straßenrand oder Menschen quartierten sich unberechtigterweise in Ferienwohnungen ein. Dies war offizielle nicht erlaubt. Nur Besitzer einer Zweitwohnung durften in das Bundesland reisen.

Nachbarn informierten die Polizei

Nun leitet das Amt Usedom Nord gegen ein Paar aus Sachsen ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein, denn sie kamen an die Ostsee, obwohl sie keinen triftigen Grund hatten. „Sie bekommen von uns Post und werden gebeten sich zu dem Vorfall äußern“, erklärt Ordnungsamtsleiter Bernd Meyer. Danach wird entschieden, wie hoch das Bußgeld ausfallen kann. Das gesamte Prozedere kann noch zwei bis drei Wochen in Anspruch nehmen, bis ein Ergebnis feststeht.

Die Mitarbeiter der Ordnungsämter kontrollierten zum Osterfest verstärkt die Einhaltungen der Corona-Schutzverordnung. Im Bereich des Amt Usedom Süd gab es zahlreiche Hinweise durch Bürger – in der Regeln durch Nachbarn – bei der Polizei. Doch diese stellten sich laut Amtsleiter René Bergmann als Fehlalarm heraus. Sie Bewohner hatten eine Berechtigung – zum Beispiel wenn sie Zweitwohnungsbesitzer sind oder die Kernfamilie besuchten.

Von Hannes Ewert/RND