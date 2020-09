Zinnowitz

„Bereiten Sie mit uns eine Pizza Calzone zu?“, fragten wir am Donnerstagvormittag ziemlich unvermittelt den Inhaber des Restaurants „Casa Italiana“ in Zinnowitz. Chadi El-Mahmoud hatte nichts dagegen – und so konnten wir unter Einhaltung der Hygieneregeln, also mit Mundschutz und Handschuhen, einen Blick in die Küche und das Lager jenes Restaurants werfen, in dem es vor ein paar Tagen zum Eklat gekommen war.

Ein Urlauber aus Leipzig hatte, so hatte es die „ Ostsee-Zeitung“ zu erst berichtet, beim Verzehr seiner Pizza Calzone drei Maden auf dem Teller entdeckt, die aus dem letzten Stück der Pizza krabbelten. Der Gast machte das krabbelnde Geschehen auf seinem Teller öffentlich, postete alles auf Facebook und informierte das Gesundheitsamt. Ein Sturm der Entrüstung brach los.

Maden waren wahrscheinlich Mehlwürmer

Er sprach gegenüber der „ Ostsee-Zeitung“ von einer Rufmordkampagne, denn von den 192 Pizzen, die an diesem Tag im „Casa Italiana“ verkauft wurden, ist nur diese eine reklamiert worden. Das Gesundheitsamt des Landkreises Vorpommern-Greifswald kontrollierte nach Eingang der Beschwerde sofort des Restaurant – und fand nichts. Die Maden waren mit großer Wahrscheinlichkeit Mehlwürmer, wie es sie für Angler zu kaufen gibt. Wie sie auf den Teller gelangten, bleibt unklar.

Doch was passiert in der Küche im Casa Italiana, bevor die Pizza Calzone auf dem Teller landet und serviert wird. „Das kann ich gern öffentlich demonstrieren“, sagt El-Mahmoud. Gerade habe unverhofft die Lebensmittelüberwachung des Gesundheitsamtes wieder vor der Tür gestanden. Es ist das dritte Mal innerhalb von acht Tagen.

Keine der Kontrollen habe eine Beanstandung ergeben. „Vor mir aus kann die Mitarbeiterin jeden Tag kommen, hier geht es sauber und ordentlich zu“, fügt er hinzu und zeigt auf den blitzblanken Fußboden im Gastraum.

Die Küche ist klein und sauber. Herrscher über Pfannen, Schüsseln und den Pizzaofen ist Mario Petricas, ein waschechter Italiener. Worte sind nicht sein Ding und die schwere deutsche Sprache schon gar nicht. Chadi spricht mit ihm Italienisch, fließend. Woher er das kann? „Ich arbeite seit 22 Jahren in der Gastronomie und immer mit Italienern. Besser kann man keine Sprache lernen“, sagt er.

Über dem Arbeitstisch mit der Marmorplatte befinden sich in gekühlten Edelstahlbehältern die Zutaten für die Pizza. Mario nimmt frisch geschnittene Champignons und eingelegte Peperoni heraus. Zusammen mit etwas Olivenöl gibt er beides in eine Pfanne und lässt es anbraten. Dann läuft er zum Kühlhaus. Sieben Grad zeigt das Thermometer an. In separaten Kisten liegen Teiglinge. „Sie werden täglich neu mit der Knetmaschine zubereitet.“

420 Grad im Pizzaofen

Auf dem Teig der Pizza Calzone liegen angebratene frische Champignons, Peperoni und gekochtes Ei sowie Pizzasoße. Quelle: Cornelia Meerkatz

Mario entnimmt einen Teigling, eilt zurück in die Küche. Er legt den Teigling auf die Arbeitsplatte, bestäubt ihn mit Mehl und beginnt ihn gleichmäßig platt zu drücken. Dann wird der Teigfladen über der geballten Hand gedreht, sodass er noch weiter kreisrund auseinandergeht. Zack, die richtige Pizzagröße ist erreicht.

Mario legt den Teig ab und bestreicht ihn mit Pizzasoße. Darauf kommt Käse, dann die angebratenen Pilze und Peperoni und wieder etwas Käse. Es folgen ein geschnittenes gekochtes Ei sowie Schinkenscheiben.

Mario schlägt die eine Pizzahälfte über die andere und drückt den Rand fest. Noch etwas Pizzasoße und Käse obenauf und drei, vier Mal am Rand eingestochen – fertig für die Pfanne, die mit wenig Öl ausgerieben wird. In der Pfanne wird die Pizza Calzone noch ein wenig wie ein Halbmond geformt.

Dann wird’s heiß. Mario öffnet den Pizzaofen, der 420 Grad Hitze hat. Zehn Minuten Backzeit sind veranschlagt.

El-Mahmoud fing auch als Pizzabäcker an

„In unseren Ofen passen insgesamt 16 Pizzen, jeweils acht oben und unten. Wenn Hochbetrieb ist, dauert das Backen etwas länger, weil ja der Ofen andauernd auf und zu gemacht wird und Wärme entweicht“, erläutert der Restaurantchef. Der andere Kollege in der Küche, Samir Hanz, hat derweil Salat gewaschen und frisches Gemüse vorbereitet. Mario öffnet den Ofen, dreht die Pizza.

Blick in die fertige Pizza Calzone. Quelle: Cornelia Meerkatz

Noch einen Moment, dann liegt die Calzone dampfend auf dem Teller. Etwas Oregano darüber gestreut – fertig. Sie schmeckt lecker, außen knusprig, innen noch so weich, dass der Käse Fäden zieht. „Das kann ich alles auch noch aus dem Effeff. Ich habe schließlich vor 22 Jahren als Pizzabäcker angefangen“, schildert der 40-Jährige.

Eigentlich sollte er nach dem Willen des Vaters wie seine acht Brüder Arzt werden. „Wir kommen aus dem Libanon. Alle haben in Greifswald studiert, sind heute Kinder-, Unfall- oder Gefäßchirurg und arbeiten in Neubrandenburg, Demmin, Bremen und Gütersloh. Ich habe 1994 mein Abitur in Greifswald gemacht und dann zwei Semester Medizin studiert. Aber es war nicht mein Ding. Mich hat es in die Gastronomie gezogen“, erzählt Chadi.

Vier Restaurants, Coctailbar – und ein Maserati

Er habe zunächst in verschiedenen Restaurants in Ahlbeck und Zinnowitz gearbeitet. „2006 habe ich dann das ’Mamma Mia’, das jetzige Casa Italiana übernommen“, sagt er. Mittlerweile gehören ihm vier Restaurants und eine Coctailbar in Zinnowitz, was auf der Insel Usedom nicht unbemerkt und auch nicht unkommentiert geblieben ist.

Zumal Chadi El-Mahmoud auch gern zeigt, dass er vermögend ist. Er besitzt einen Flugschein für die Cessna und fährt Maserati. „Ich liebe nun mal teure Autos“, gesteht er. „Aber ich arbeite ja auch hart dafür“, meint er dann.

Gerade wurde das teure Wägelchen von der Durchsicht zurückgebracht. In Zinnowitz wurde derweil erzählt, er könne es nicht mehr bezahlen. „Mein Anwalt meint, das sei Neid. Und den muss man sich erarbeiten“, so Chadi El-Mahmout.

Mehr noch als Restaurants und Maserati liebe er allerdings seine vier Kinder, sagt er. Die beiden Mädchen seien mit der Mutter, von der er getrennt lebt, zurück in den Libanon gegangen. Die beiden Söhne, 17 und zehn Jahre alt, leben bei ihm in Zinnowitz. Sie wollen eher nicht in die Fußstapfen des Vaters treten – sondern Arzt werden.

Er hat Hoffnung, dass es wieder ruhiger um ihn wird. Aber: „Es ärgert mich noch immer, dass irgend jemand glaubt, dass Maden oder Würmer bei 420 Grad überleben.“ Ein Gutes allerdings hatte die ganze Aufregung: „Ich habe in den vergangenen Tagen so viele Pizza Calzone verkauft wie noch nie. Es hat sich übrigens niemand beschwert“, sagt der Restaurantchef.

Von Cornelia Meerkatz/RND