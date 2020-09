Leipzig

Connewitz? Dazu hat doch jeder eine Meinung. Wer Leipzigs berühmtesten Stadtteil nur aus Schlagzeilen und Internetforen kennt, der weiß: Dort setzen Linksradikale seit 30 Jahren Gesetz und Ordnung außer Kraft, sind Wohnungen von anarchistischen Langzeitstudenten besetzt, entzünden sich Mülltonnen oder Sportwagen nach dem Abendbrot und gibt es mehr polizeikritische Graffitis als Hauswände. Für Bewohner und Besucher ist das Quartier südlich der Richard-Lehmann-Straße allerdings auch geliebter Kiez, das Fleckchen zum Leben nach eigenen Vorstellungen, die gemeinsame Trutzburg, das Plenum für Diskurse oder einfach ein guter Platz, um Bier oder Sekt zu trinken.

Lesen Sie auch: Sachsens Innenminister will höhere Strafen für Angriffe auf Polizisten

Anzeige

Connewitz! Das ist ein Stadtteil mit vielen Facetten, ein Ort der Solidarität, aber auch der Reibung. Und seit einigen Jahren ist es ein Kiez im Wandel. Bedeutende Kulturstätten sind hier zu Hause, Punk ist nicht nur Musikgenre sondern oftmals Grundeinstellung. Im „Bermuda Dreieck“ zwischen Wolfgang-Heinze-Straße und Bornaischer Straße wird linke Politik gelebt, ein paar Ecken weiter sind Wohnungen topsaniert und Stadthäuser für Familien gebaut. In der Schlange im Supermarkt stehen angeranzte Nietenjacken hinter langlebigen Dederon-Schürzen und grellen Polohemden in einer Reihe. Connewitz hat mehr als nur eine Perspektive, keine Frage.

Weitere DNN+ Artikel

Stadthäuser gehören inzwischen auch zum Bild im Quartier. Quelle: Christian Modla

Mythos Connewitz

Wer den Stadtteil verstehen will, muss allerdings auch den Mythos kennen. Als die DDR im Herbst 1989 zusammenbrach, waren im Connewitzer Verfall bereits Freiräume für Ideen gewachsen. Nun konnten diese in einer eigenen Wohngenossenschaft aufgehen, die Abrissbirnen und Immobilienhaien immer wieder Paroli boten. Wer heute gegen Connewitzer Hausbesetzer wettert, der meint in der Regel wohl die mühsam legalisierten Wohnprojekte im Kiez, die in vielfacher Hinsicht das Gegenteil vom Eigenheim mit Schottergarten sind. In den vergangenen 30 Jahren haben sie den Stadtteil zusammen mit Bars und Clubs nachhaltig geprägt.

Auch interessant: Nach Krawallen in Connewitz: „Man schafft keinen Wohnraum, indem man Polizisten angreift“

Als das heute boomende Leipzig noch erheblich schrumpfte, war Connewitz schon ein Sehnsuchtsort. Das Feuilleton nennt diese Zeit gern „Baseballschlägerjahre“, weil das Bild von der Neonazi-Glatze mit Keule allgegenwärtig war. Natürlich auch in Connewitz. Rechtsradikale Banden zogen damals durch die Straßen der Städte. Jeden Tag. Veranstaltungen wurden gestürmt, Häuser angegriffen, Menschen verletzt – meist unbehelligt von der Polizei. Wer in den 1990er Jahren in einer kleinen ostdeutschen Stadt aufwuchs, stand auf verlorenem Posten. Der Leipziger Süden hielt dagegen, konnte auch dagegen halten. Neonazis wurden hier buchstäblich aus den Straßenzügen, letztlich fast aus der halben Stadt vertrieben. Connewitz, die antifaschistische Leipziger Trutzburg, war nicht nur für einige westdeutsche, sondern vor allem für Tausende junge Menschen aus Halberstadt, Wittenberg, Bitterfeld, Borna, Dessau und Cottbus eine rettende Insel.

Blick in die Stockartstraße Quelle: Christian Modla

Engagement und Misstrauen

Das ist 20 Jahre her, stimmt. Rechtsextremismus und Neonazis gibt es allerdings noch immer und es sind nicht die einzigen Probleme geblieben. Connewitz ist auch 2020 noch Hotspot für Menschen, die nicht wegsehen wollen. Es mögen nur ein paar Hundert sein, die hier regelmäßig demonstrierend an ertrinkende Flüchtlinge im Mittelmeer, rassistische Strukturen in der Gesellschaft, soziales Unrecht oder wachsende Armut erinnern. Dass politisches Engagement nicht am eigenen Gartenzaun aufhört, sehen viele andere im Quartier aber ähnlich. Wenn es notwendig wird, schließen sich die Reihen, stehen Tausende solidarisch zusammen auf der Straße.

Das könnte Sie auch interessieren: Connewitz: Demonstranten werfen Steine auf Polizei und Häuser

Das gilt auch für ein fast kollektives Misstrauen gegenüber der Exekutive. Was in den 1990ern mit Barrikaden gegen Räumungen und eskalierten Polizeieinsätzen hitzig begann, flackert immer wieder auf – auch weil Einzelne Gewalt als legitimes Mittel propagieren. Innenminister nehmen den ganzen Stadtteil dann gern in extremistische Sippenhaft, Staatsanwaltschaften ermitteln im Quartier ohne konkreten Straftatverdacht, schrecken auch nicht vor flächendeckender Überwachung zurück. Zehntausende Telefongespräche wurden zuletzt in Connewitz abgehört, die vermuteten extremistischen Strukturen trotzdem nicht gefunden. Polizeistreifen werden hier auch deshalb nicht als Zeichen von Sicherheit, sondern als ungewünschte Kontrolle beäugt. Jede Übertretung der Norm, sei es ein Graffiti am Basketballplatz oder eine Schneeballschlacht, könnte schon Funke werden. So wie zuletzt am Neujahrsmorgen, als nach Stunden mit Polizeikontrollen im Viertel ein brennender Einkaufswagen die Lage eskalieren ließ. Oder auch wie am vergangenen Wochenende, als aus einer Demonstration heraus Pyrotechnik und Steine auf neue Luxuswohnungen flogen, die bereits bewohnt sind.

Demonstration in Connewitz. Quelle: Dirk Knofe

Angst vor Verdrängung

Connewitz ist noch immer ein linker Stadtteil – auch wenn nicht alle der inzwischen gut 20.000 Einwohner das heute so sehen. 6000 Neu-Connewitzer sind in den vergangenen 20 Jahren dazu gekommen, einige Straßen haben sich seither nicht nur äußerlich verändert, manche bevorzugte Grünfläche musste Neubauten weichen. Die Angst vor der Verdrängung, soziologisch Gentrifizierung genannt, ist im Stadtteil vielleicht noch größer als anderswo. Konflikte mit der Immobilienwirtschaft – die solche Ängste branchenbedingt selten nachvollziehen kann – werden im Stadtteil offen und mitunter auch gewalttätig ausgetragen. Der Angriff auf die Investoren-Mitarbeiterin im November 2019 war dabei ein bisher nicht gekannter Tabubruch, der auch im Stadtteil schockiertes Kopfschütteln zurückließ. Es folgte, was immer folgt: Tagelang Schlagzeilen, bundesweite Berichterstattung, Empörung in sozialen Netzwerken. Connewitz, der angeblich rechtsfreie Raum.

Lesen Sie auch: „Linkes Pack“ – Polizei Sachsen entschuldigt sich für Retweet

Es sind vor allem Nachrichten über Gewalt, über Warnungen und Ermittlungen, die das Bild des Stadtteils seit Jahren in den Medien bestimmen – auch in der Leipziger Volkszeitung. Der Vielfalt am Südende Leipzigs werden diese Schlagzeilen aber selten gerecht. Deshalb wollen wird die Perspektive ändern, in den kommenden Wochen differenzierter nach Connewitz hineinleuchten. Wir wollen Personen vorstellen, die etwas über ihren Stadtteil zu erzählen haben. Wir werden Protagonisten des öffentlichen Lebens treffen, die ihre Spuren im Kiez hinterlassen haben. Wir werden Institutionen und Initiativen näher beleuchten, die Connewitz zu dem machen, was es ist: Ein außergewöhnlicher Teil Leipzigs.

Von Matthias Puppe