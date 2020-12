Rostock

Nun gibt es auch in Rostock ein Phänomen, das zuletzt weltweit für Schlagzeilen gesorgt hat: Ein Monolith ist kürzlich auf einer Wiese im Ortsteil Neu Hinrichsdorf entdeckt worden. Was steckt dahinter? Ein mysteriöses Rätsel oder doch nur eine PR-Aktion?

Fakt ist, dass die rätselhafte Stahl-Stele am Freitagmorgen wie aus dem Nichts auf der brach liegenden Fläche in dem Gewerbegebiet auftauchte – seitdem steht sie dort. Vor Rostock wurden bereits zwei Monolith-Sichtungen in Deutschland gemeldet – auf einem Acker in Hessen und zuletzt nahe Schloss Neuschwanstein in Bayern.

Eindeutig menschliche Spuren

Viele Gerüchte ranken sich seitdem um die metallischen Objekte. Einige vermuten dahinter eine Aktion des Streetart-Künstlers Banksy. Andere glauben, dass es sich um ein „Zeichen von Aliens“ handelt. Dem widerspricht aber, dass auf der Rostocker Stahl-Stele menschliche Handabdrücke zu finden sind.

Auch befinden sich um das Objekt herum Fußabdrücke, die eindeutig Menschen zuzuordnen sind. Und noch etwas ist auffällig: Aliens würden wohl kaum mit Beton arbeiten, Reste dieses Baustoffes fanden sich nämlich ebenfalls an der Aufstellfläche.

In einem Rostocker Gewerbegebiet im Ortsteil Neu Hinrichsdorf steht seit Freitag plötzlich eine rätselhafte Stahl-Stehle. Solche Monolithen wurden bereits zuvor in mehreren Städten entdeckt, darunter in Hessen und Bayern.

Jetzt scheinen die Spekulationen ein Ende zu finden, denn offenbar steckt hinter der Aktion Werbung für eine Fernsehserie. In den sozialen Netzwerken meldete sich kürzlich ein australisches Comedy-Trio zu Wort: Ziel der Aktion soll Aufmerksamkeit auf eine neue Netflix-Produktion.

Offiziell bestätigt ist die PR-Aktion allerdings nicht.

Von Stefan Tretropp/OZ