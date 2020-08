Mecklenburg-Vorpommern könnte an deutschen Raumfahrtplänen beteiligt sein

Rostock

Schiffbau trifft Raumfahrt: Eine geplante Raketenabschussrampe in der Nordsee könnte für neue Aufträge in der deutschen Schiffbauindustrie sorgen. Auch die MV Werften in Wismar, Warnemünde und Stralsund wären dafür möglicherweise im Rennen, schließlich haben sie Erfahrung im Bau von Plattformen auf dem Meer. „Wir sind mit mehreren Unternehmen in Gesprächen“, sagt Matthias Wachter, Weltraumexperte beim Bundesverband der Deutschen Industrie ( BDI). „Das ist für alle Küstenländer eine große Chance.“

Die Raketenplattform soll laut einem Bericht im „ Handelsblatt“ dazu genutzt werden, kleine Raketen mit Minisatelliten ins All zu schießen, etwa zur Erdbeobachtung oder für Kommunikationszwecke. Mehrere deutsche Start-up-Firmen der „New-Space“-Branche seien in diesem Bereich auf dem Vormarsch. Das Bundeswirtschaftsministerium fördert diesen Sektor erheblich. Es fehle allerdings noch ein Startplatz in der Nähe.

Können und Infrastruktur sind vorhanden

„Die deutsche maritime Industrie hat die Expertise und die Infrastruktur, um eine solche Plattform zu realisieren“, sagt Wachter. Experten zufolge könnten dafür bestehende Plattformen, wie sie bereits für die Windkraftbranche gebaut wurden, umgebaut werden.

In Warnemünde und Wismar hatten die damals noch unter Nordic Yards firmierenden Werften vor einigen Jahren drei riesige Umspannplattformen für Windparks gebaut. Damals hatten die Werften sich von deren Bau ein dauerhaftes zweites Standbein erhofft.

Spannendes Projekt

Unter dem neuen Besitzer Genting war es bei den MV Werften allerdings zuletzt still darum geworden. Das könnte sich nun ändern: „Selbstverständlich ist das ein spannendes Projekt, dessen Entwicklung wir im Auge behalten werden“, sagt Werftensprecher Stefan Sprunk.

Die MV Werften waren zuletzt in arge Bedrängnis geraten, weil der Kreuzfahrtmarkt infolge der Corona-Krise komplett zusammenbrach. Auf den Werften werden derzeit die größten Kreuzfahrtschiffe der Welt gebaut. Rund 3000 Mitarbeiter mussten in Kurzarbeit geschickt werden. Nun soll ein Konzept für kleinere Kreuzfahrtschiffe einen Weg aus der Krise aufzeigen.

Airport Laage bleibt auf Kurs

Auch der Flughafen Rostock-Laage hofft, sich zu einem Weltraumbahnhof zu entwickeln. Dies werde auch weiter verfolgt – trotz der Pläne für die Plattform in der Nordsee. „In der Nordsee geht es um Vertikalstarts“, also senkrecht nach oben, erklärt die Geschäftsführerin des Airports, Dörte Hausmann. „Wir arbeiten an Horizontalstarts und bleiben auf Kurs.“

Denkbar wäre unter anderem, dass in Laage Flugzeuge abheben könnten, die in der Luft Raketen absetzen, die dann wiederum ins All fliegen – möglicherweise sogar mit Weltraumtouristen an Bord. Auch der geplante neue Raumgleiter der Europäischen Weltraumbehörde ESA könnte dann laut BDI-Experte Wachter möglicherweise in Rostock landen.

Ostsee keine Alternative

Die Raketenplattform statt in der Nordsee in der Ostsee zu bauen, wäre laut Wachter wenig sinnvoll. „Die Raketen wären zu schnell über schwedischem oder dänischen Luftraum.“

Vom geplanten Standort in der Nordsee würden die Raketen dagegen in einem Korridor zwischen Schottland, Norwegen und Dänemark aufsteigen, der komplett in internationalem Luftraum liegt, so Wachter.

Von Axel Büssem/ Ostsee-Zeitung