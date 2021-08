Greifswald

Jan Sommer* weiß nicht weiter, weil er Ende September aus seiner Wohnung raus soll und mit einem negativen Schufa-Eintrag kaum einen neuen Mietvertrag bekommt. „Ich habe ein Problem, das ich nicht bewältigen kann. Ich versuche alles, aber bisher funktioniert nichts“, sagt Sommer. Das bereite ihm schlaflose Nächte.

Der 40-Jährige wohnt seit fünf Jahren mit seinem elfjährigen Sohn und seiner achtjährigen Tochter in der Makarenkostraße 33-35. Alle 148 Mietparteien haben in dem Block die Kündigung erhalten, weil der Eigentümer TAG Wohnen und Service GmbH das Haus in Schönwalde II kernsanieren will. Manche haben bis März 2022 Zeit, andere wie Sommer sollen Ende September ihre Bleibe verlassen.

Schufa-Eintrag erschwert Wohnungssuche

Seine letzte Hoffnung sei die kommunale Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft (WVG), so Sommer. Andere Anbieter seien zu teuer oder würden ihm mit seinen Schulden keine Wohnung vermieten. Als größter Wohnungsanbieter in der Stadt laufen bei der WVG viele neue Wohnungsgesuche aus der Makarenkostraße ein. Viele der Bewohner haben niedrige Einkommen, manche negative Schufa-Einträge.

So auch Jan Sommer. Er habe Schulden bei mehreren Gläubigern – 30 000 Euro insgesamt. Angehäuft durch Bestellungen, die nicht bezahlt werden konnten, aus einer früheren Beziehung und einer gescheiterten Selbstständigkeit in Berlin. Er hatte ein Internetcafé eröffnet, doch nach kurzer Zeit blieben die Besucher aus. „Sechs Monate habe ich durchgehalten, dann waren alle Ersparnisse aufgebraucht. Ich habe es abgemeldet, um Schlimmeres zu vermeiden“, sagt er. Die Schulden stammten allesamt aus seiner Zeit in Berlin, sagt er.

Der Greifswalder ist arbeitsunfähig

Arbeiten könne er seit zwei Jahrzehnten nicht mehr, weswegen er eine Erwerbsunfähigkeitsrente und Sozialhilfe beziehe. Seine Ausbildung zum Garten- und Landschaftsbauer habe er als junger Mann abbrechen müssen. Trotz OPs, trotz psychologischer Betreuung sei sein körperlicher Zustand mit den Jahren schlimmer geworden, seelische Probleme belasten ihn. Seine Wirbelsäule sei nach einem Bandscheibenschaden kaputt, die Lunge nicht voll funktionstüchtig.

Nach dem Umzug nach Greifswald vor rund zehn Jahren sah es zunächst besser aus. Mit der neuen Lebensgefährtin bekam er ein Kind und lebte bis zur plötzlichen Trennung vor fünf Jahren in einer gemeinsamen Wohnung. Nach zwei Wochen hatte er einen Mietvertrag für die Makarenkostraße 33-35 für sich und seine zwei Kinder. „Ich habe gerne in dem Haus gewohnt, man hat auch Freundschaften geschlossen und den Nachbarn geholfen. Eigentlich wollten wir nicht mehr umziehen.“

WVG fordert Gang zur Caritas

Bisher habe ihm der Schufa-Eintrag kaum Probleme bereitet, sagt Sommer. Er verhindert nun jedoch, dass Sommer eine WVG-Wohnung anmietet. Sie schrieb ihm, dass eine Anmietung einer Wohnung trotz nachgewiesener Mietschuldenfreiheit und der Mietübernahme durch das Sozialamt nicht ohne Weiteres möglich sei. Er solle sich Hilfe bei der Schuldnerberatung der Caritas suchen und die WVG über das weitere Vorgehen informieren, heißt es in einer E-Mail, die der OZ vorliegt.

Zu den Details einer Einzelfallentscheidung werde das Unternehmen wegen des Persönlichkeitsschutzes schweigen, so WVG-Sprecherin Jana Pohl. Sie wolle betonen, dass die WVG die Situation von Herrn Sommer und den anderen Mietern aus der Makarenkostraße 33-35 nicht herbeigeführt habe. „Vielmehr sind wir von der Vielzahl der Mietinteressenten, die von der Kündigung des Vermieters betroffen sind, überrascht. Selbstverständlich werden wir versuchen, unserer sozialen Aufgabe gerecht zu werden und die Mietinteressenten bei der Wohnungssuche zu unterstützen“, sagt die Sprecherin. Die WVG alleine könne den Bedarf nicht decken, den die Kündigungen der TAG ausgelöst haben.

Schuldnerberatung soll helfen

Ein einzelner Schufa-Eintrag führe in der Regel nicht zu einer Ablehnung einer Wohnung, sagt Pohl. In einem Gremium mit Mitarbeitern aus unterschiedlichen Unternehmensbereichen der WVG werde über die jeweiligen Fälle anhand mehrerer Kriterien beraten. Die TAG Wohnen und Service GmbH lehnte in einem Schreiben Sommers Wunsch nach einer Ersatzwohnung ab und verwies u. a. auf die WVG.

Der Familienvater ist nun in der Schuldnerberatung der Caritas, die ihm helfe. „Ich mache, was die WVG fordert. In der Vergangenheit hat mit der Miete immer alles funktioniert, es sind nie Probleme entstanden. Dass ich jetzt mit zwei Kindern vor der Obdachlosigkeit stehe, kann eigentlich nicht sein.“

*Name von der Redaktion geändert

Von Christopher Gottschalk