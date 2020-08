Prerow

Nachdem der Abiturient Fiete Korn in einer kritischen Rede beim Abi-Ball mit dem Schuldirektor der freien Schule in Prerow abgerechnet hat, will er nun eine Chance ergreifen, die der TV-Satiriker Jan Böhmermann ihm angeboten hat – ein ausgedehntes Praktikum in der Redaktion von Böhmermanns Sendung. „Böhmermann? Geile Chance. Ja, das will ich machen“, sagte Korn am Sonntagabend der OSTSEE-ZEITUNG.

Bisher habe er nach seinem Abitur eine Ausbildung zum Tischler oder Kfz-Mechatroniker im Blick gehabt. „Jetzt freue ich mich zunächst auf das Praktikum bei Jan Böhmermann.“ Er wolle sich nun in der Redaktion melden und zusagen, betonte Korn.

Schuldirektor: „Das ist ein offenes Verfahren“

Böhmermann hatte am Sonntag getwittert: „Gutschein für Herrn Fiete Korn für ein ausgedehntes Redaktionspraktikum in einer ZDF-Hauptprogramm-Satiresendung von/mit Dr. Jan „Gerald“ Böhmermann“. Und dann hinzugesetzt: „ernst gemeint“.

Lesen Sie auch: Schuldirektor in Prerow zeigt eigenen Abiturienten nach kritischer Rede an

Seine kritisch-ironische Rede über die Verhältnisse am Darßer Bildungszentrum hat am Wochenende medial bundesweit Wellen geschlagen. Selbst am Sonntagabend gab Fiete Korn noch Interviews. Schuldirektor Gerald Schaarschmidt hatte nach der Rede, in der Korn ein Klima der Einschüchterung an der freien Schule beklagte, Strafanzeige gegen den 18-Jährigen erstattet.

Auf Anfrage der OZ hatte der Schuldirektor gesagt: „Das ist ein offenes Verfahren, die Ermittlungsbehörden ermitteln noch. Dazu kann ich mich auf Anraten des Anwaltes zurzeit nicht äußern.“

Von Benjamin Fischer/ Ostsee-Zeitung