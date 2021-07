Mallorca macht dicht, Mecklenburg-Vorpommern boomt: Kommen jetzt noch mehr Urlauber?

Rostock

Kaum noch freie Betten, volle Strände und gut besuchte Restaurants – der Tourismus in Mecklenburg-Vorpommern könnte derzeit kaum besser sein. „Absolute Hochzeit diese Woche. Fast alle Bundesländer haben überschneidend Sommerferien“, sagt Tobias Woitendorf, Geschäftsführer des Tourismusverbandes. Und nun wurde die Lieblingsinsel der Deutschen, Mallorca, auch noch zum Hochinzidenzgebiet erklärt. Kommen nun zusätzliche Urlauber ins Land?

„Das glaube ich nicht“, meint Lars Schwarz, Präsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) in Mecklenburg-Vorpommern. Er ist der Meinung, dass die steigenden Corona-Zahlen im Ausland eher zur Verunsicherung führen. „Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die vierte Welle auch bei uns ankommt. Das ahnen auch die Menschen. Für den Herbst sind die Buchungen noch sehr verhalten.“

Tobias Woitendorf, Geschäftsführer des Tourismusverbandes MV (l.), und Lars Schwarz, Geschäftsführer des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes in MV. Ihrer Meinung nach ist es kein Vorteil für MV, dass Mallorca nun Hochinzidenzgebiet ist. Quelle: Fotos: dpa/Dehoga

Saison zu spät begonnen, Herbst enorm wichtig

Dabei brauche man gerade diese dringend: „Die wirtschaftlich angespannte Lage ist noch längst nicht überwunden“, weiß Woitendorf. Zwei Sommermonate reichen nicht aus, um die Verluste des langen Lockdowns auszugleichen. „Wir brauchen die Nachsaison und auch Weihnachten“, betont Schwarz. Nur das könne Hotellerie und Gastronomie retten.

Die Saison habe mit Anfang Juni zu spät begonnen. „Als endlich klar war, wann der Tourismus in Mecklenburg-Vorpommern startet, hatten sich viele Urlauber bereits andere Ziele gesucht,“ bedauert der Dehoga-Präsident. Das kann auch Nadine Riethdorf, Kurdirektorin des Ostseebades Koserow auf Usedom, bestätigen: „Selbst der Juli lief noch schleppend an, mittlerweile sind wir zum Glück sehr gut ausgelastet.“ Das gehe vorerst im August und September so weiter. „Die Hochsaison dauert in diesem, wie auch schon im vergangenen Jahr, deutlich länger an, als vor Corona“, sagt Tourismus-Chef Woitendorf.

Lesen Sie auch:

Fachkräftemangel macht Gastronomie Probleme

In Born auf dem Darß hat man sogar die Hoffnung, dass man die Einbußen aus dem Frühjahr wieder reinholen kann. „Wenn kein Lockdown mehr folgt“, mahnt der Kurdirektor des Ortes, Yves Scharmberg. Gerade die Campingplätze, die in Born über 50 Prozent der Einnahmen aus der Kurabgabe ausmachen, tragen dazu bei. „Die sind in der Krise besonders gefragt.“

Dass man in Mecklenburg-Vorpommern flächendeckend die Zahlen vom Vorjahr erreicht, geschweige denn von der Zeit vor Corona, erreicht, glaubt Dehoga-Präsident Schwarz nicht. „Vor allem nicht in der Gastronomie, denn viele Restaurants haben verkürzte Öffnungszeiten, mittags geschlossen oder gar Ruhetage, weil schlichtweg das Personal fehlt.“ Die Preise seien dennoch nicht mehr als üblich gestiegen – im Durchschnitt um zehn Prozent.

Sieben-Tages-Inzidenz klettert – auch in Mecklenburg-Vorpommern

Der Fachkräftemangel zeigt sich auch im Nordwesten des Landes: „Unsere Gastronomiebetriebe stoßen an ihre Grenzen“, berichtet Kathleen Herr, Marketingleiterin der Kurverwaltung Boltenhagen. Trotzdem freut sie sich: „Unsere 10 000 Gästebetten sind nahezu ausgebucht.“ Auch im nahen Umland gebe es keine Buchungslücken. „Von spontanen Anreisen raten wir unbedingt ab.“ Man freue sich über die vielen Urlauber, blicke aber auch hier auf die Entwicklung im Ausland. „Wir wägen ganz sensibel ab, welche Veranstaltung durchgeführt werden kann.“ Die zerbrechliche Freiheit soll nicht in Gefahr gebracht werden.

Denn auch wenn Mecklenburg-Vorpommern derzeit in Sachen Corona noch gut dasteht, steigt die Sieben-Tages-Inzidenz doch stetig wieder an. Am Dienstag kletterte sie um 1,9 und liegt landesweit nun bei 7,1.

Von Maria Lentz