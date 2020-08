Brandenburg/Havel

Fast Food, Müdigkeit und Schmerzen haben das Leben von Carmen Staffa bestimmt. Die Brandenburgerin wiegt im März 2018 bei einer Körpergröße von 1,54 Metern 100 Kilo. Heute wiegt sie die Hälfte und hat so ihr Leben verändert.

„Nach dem Essen war ich oft erschöpft und musste mich hinlegen. Ich habe mich gefühlt wie eine Oma, nahm Tabletten gegen Bluthochdruck. Die Ärzte sagten, dass ich an Diabetes erkranken könnte und Herz-Kreislauf-Beschwerden entstehen könnten. Das wollte ich nicht mehr, deshalb habe ich einen Schlussstrich gezogen. Mein altes Leben liegt hinter mir und ein Neues hat begonnen“, sagt die 55-Jährige der Märkischen Allgemeinen Zeitung.

Anzeige

Carmen Staffa hat in zwei Jahren 50 Kilo abgenommen. Quelle: privat

Weitere DNN+ Artikel

Täglich 10.000 Schritte und Fahrten mit dem Rad

Heute läuft Carmen Staffa jeden Tag mehr als 10.000 Schritte, fährt mit dem Rad durch die Havelstadt und baut in ihrem Garten in der Wilhelmsdorfer Landstraße Obst und Gemüse an.

„Ich fühle mich wie neu geboren, könnte Bäume ausreißen und genieße meine Kraft. Hätte mir jemand vor zweieinhalb Jahren erzählt, dass ich mein Gewicht halbiere, hätte ich ihn für verrückt erklärt“, sagt die Brandenburgerin.

So sah Carmen Staffa 2017 aus. Quelle: privat

Doch wie ist das möglich? Am 22.März 2017 liest Carmen Staffa in der Zeitungsreihe „ Fit und gesund“ ein Interview mit dem Chirurgen Dr. Bernd Ruschen. Der Mediziner arbeitet am Potsdamer Klinikum „ Ernst von Bergmann“ und erklärt im Text, wie eine Magenbypass-Operation abläuft.

Neustart mit Schlauchmagen

Daraufhin überlegt die Brandenburgerin, wie sinnvoll eine OP ist und hat Angst, „dass etwas schief läuft“. Dann besucht sie eine Adipositas-Sprechstunde des Chirurgen, testet sechs Monate lang ein Ernährungs- und Verhaltenstraining mit Sportprogramm und gibt nicht auf.

Carmen Staffa entscheidet sich zunächst für einen Bypass. Während der OP sieht der Mediziner jedoch, dass wegen Verwachsungen im Bauchraum ein sogenannter Schlauchmagen sinnvoller ist. Ihre Operation im Klinikum „ Ernst von Bergmann“ gelingt, in den ersten 14 Tagen nimmt sie 20 Kilogramm ab.

So funktioniert ein Schlauchmagen Für einen Schlauchmagen (englisch: Sleeve) entfernen Mediziner den größten Teil des Magens, um bis zu 90 Prozent. Übrig bleibt ein zwei bis drei Zentimeter großer schlauchförmiger Restmagen, bei dem sich das Fassungsvermögen auf 85 bis 150 Milliliter verringert. Patienten essen deshalb weniger und sind schneller satt. Der Klinikaufenthalt dauert meist fünf bis sieben Tage, auch eine Magenspiegelung ist weiter möglich. Gelegentlich sind aber Spritzen gegen einen Vitamin B-12 Mangel notwendig. Bei Erwachsenen liegt das durchschnittliche Magenvolumen bei zwei Litern.

Plan für eine gesunde Ernährung

Bis heute folgt Carmen Staffa dem für sie von Medizinern erstellten Ernährungsplan. Die gelernte Kranfahrerin verzichtet auf Weizen, Alkohol, Fleisch, isst Obst, Gemüse und meidet Zucker, „so gut es geht.“

Die Havelstädterin prüft, wie viel Zucker 100 Gramm eines Lebensmittels enthalten. „Wenn mehr als fünf Gramm Zucker enthalten sind, esse ich es eher nicht“, sagt die Brandenburgerin. Vor dem Essen wiegt sie jedes Gericht ab.

Schmerzen sind verschwunden

„Ich will nicht mehr dahin zurück, wo ich war und deshalb gehe ich lieber auf Nummer sicher“, sagt die 55-Jährige. Ihre Schmerzen in den Gelenken sind verschwunden, sie braucht keine Tabletten gegen Bluthochdruck mehr und ihr Geschmackssinn hat sich verändert.

Kaffee und Zigaretten reizen Carmen Staffa nicht mehr, dafür steht jetzt Fisch mehrmals am Tag auf ihrem Speiseplan. Als die Brandenburgerin auf dem Packhof-Gelände sitzt und auf die Havel schaut, ist sie glücklich.

„Ich würde alles nochmal genau so machen. Es gibt immer einen Ausweg und Unterstützung. Dabei ist es wichtig, keine Scheu zu haben und Hilfe anzunehmen“, sagt die Mutter zweier Kinder.

Sie empfiehlt Brandenburgern mit Übergewicht die Selbsthilfegruppe „Durch Dick und Dünn“ von Cornelia-Schwarz Kröger. Mitglieder treffen sich den letzten Mittwoch des Monats in der Konferenzlounge Lighthouse in der Bahnhofspassage 4.

Entscheidung für die Gesundheit

Dann bedankt sie sich bei ihrem Ehemann Michael, der immer zu ihr gehalten hat. „Er ist für mich da und liebt mich so, wie ich bin, egal ob dick oder schlank. Und dieser Zusammenhalt gibt mir Kraft“, kommentiert Carmen Staffa. Mit ihrer Freundin Janett Girbinger fährt sie vom Walther-Rathenau-Platz, über Götz nach Jeserig und absolviert so eine 31 Kilometer lange Tour ohne Beschwerden.

Carmen Staffa hat in zwei Jahren 50 Kilo abgenommen. Quelle: André Großmann

Carmen Staffa hat zwar keine Angst vor einem Rückfall in alte Zeiten, aber Respekt. „Die OP ist zwar eine Unterstützung, doch Adipositas ist eine ernste Krankheit und der Kopf wird nicht mit operiert. Deshalb ist es wichtig, diszipliniert zu handeln“, sagt die Brandenburgerin. Sie betont, dass sich ihr Magen wieder ausdehnt, wenn sie mehr isst. Doch dieser Entwicklung ist sie sich bewusst.

„Ich weiß wie es früher war und da will ich nie wieder hin. Deshalb gebe ich alles, um gesund zu bleiben. Ich möchte die verbleibende Zeit mit meiner Familie genießen und am liebsten jeden Moment“, sagt die Brandenburgerin. Dann steigt sie auf ihr Fahrrad, fährt lächelnd davon.

Von André Großmann