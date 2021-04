Lokführer aus Rostock: „Fünf Menschen sprangen vor meinen Zug“

Rostock

Das erste Mal vergisst man nie. Es ist ein Szenario, über das kein Lokführer gern spricht. Christian Alm macht es trotzdem, denn er ist mein Lebensgefährte. Gleich am ersten Abend unseres Kennenlernens sprachen wir darüber, dass er fünf Menschen mit seinem Zug überrollte.

Zunächst reagiert man als Zuhörer schockiert. Doch es ist ein Teil seines Lebens, er gehört zu ihm, wie seine Tätowierungen, die er wie eine Art Schutzpanzer trägt. Auch er brauchte lange, um mit dem dunkelsten Teil seines Berufes umgehen zu können. Doch mittlerweile möchte er darüber sprechen und seinen Kollegen sagen: „Es ist niemals eure Schuld.“

Mein Mann ist 41 Jahre alt und in Rostock geboren. Seit 23 Jahren arbeitet er in der Eisenbahn-Branche. „Es war vermutlich nur eine Person, die sterben wollte. Die anderen waren unachtsam, nutzten beispielsweise die Bahngleise als Abkürzung.“ Das Problem wird größer, da die Züge immer leiser werden, egal, ob Personen- oder Güterzug: „Wenn du ihn hörst, ist es schon zu spät“, weiß der Geschäftsführer des Hamburger Unternehmens Zugpilot.

Christian Alm arbeitet seit 23 Jahren als Lokführer in ganz Deutschland. Seine Firma hat ihren Sitz in Hamburg. Quelle: Zugpilot

Keine Chance

Im Eisenbahnerjargon wird das Überfahren einer Person schlicht „Ereignis“ genannt. Das erste Ereignis bricht über Christian Alm herein, als er 23 Jahre alt ist. Es ist ein Abend im Februar als er den voll besetzten 240 Meter langen Eurocity von Stuttgart nach München fährt. An einem Haltepunkt im kleinen Dorf Salach (Baden-Württemberg) durch den der Eurocity vorschriftsmäßig mit 160 Kilometer pro Stunde fährt, tauchen im Licht der Scheinwerfer plötzlich zwei Personen auf. „Eine Frau riss die Arme hoch und stand auf den Schienen, während ein Mann versuchte, sie aus dem Gleisbett zu ziehen.“ Keine Chance. Keine eingeleitete Schnellbremsung und keine Hupe der Welt können das Unglück, das nur Millisekunden später passiert, verhindern.

Ein im Alkoholrausch eskalierter Streit

„Wenn man den Knall hört, weiß man, dass kein Mensch diesen Zusammenstoß überleben kann.“ Christian Alm macht an diesem Abend etwas, was er danach nie wieder tat und heute als „dumm“ bezeichnet. Nachdem er den tonnenschweren Zug etwa 400 Meter vom Unglücksort entfernt zum Stillstand bringt und alle Notrufe abgesetzt hat, steigt er aus und läuft zu den verunglückten Personen. „Es war rein intuitiv. Ich wollte helfen. Aber da konnte niemand mehr helfen.“

Als Bundes- und Landespolizei, Feuerwehr, Notfallmanager, Rettungsdienste, Staatsanwalt und schließlich auch der Bestatter eintreffen, bekommt der junge Lokführer mit, was passiert ist. Der Wirt sagt aus, dass das Paar streitend die Bahnhofskneipe in Salach verließ. Sie lief auf die Schienen, er wollte sie retten. Gestorben sind sie beide. „Ein im Alkoholrausch eskalierter Streit“, sagt Christian Alm so viele Jahre später mit nachdenklicher Miene.

Wochenlang begleiten ihn Albträume. Er erlebt die Millisekunden kurz vor dem Zusammenstoß immer wieder. Die Betroffenheit seiner damaligen Freundin und seiner Eltern machen die Situation für ihn nur schwieriger. Auch der Satz eines Feuerwehrmannes hat sich tief in seine Seele eingegraben: „Wir können den zweiten Kopf nicht finden.“

Sechs Monate, drei Menschenleben

Heute gehe man mit den Lokführern anders in solchen Situationen um. „Man wird vom Unfallort entfernt und bekommt bei Bedarf schneller psychologische Unterstützung.“ Die hat der Vater zweier Töchter jedoch immer abgelehnt. „Mir hat geholfen, schnell wieder in meinen normalen Tagesablauf hineinzukommen. Und zu wissen, dass ich meinen Beruf liebe und weiterhin Züge fahren will. Es gibt viele Kollegen, die nach so einem Ereignis nie wieder Lok fuhren.“ Schon eine Woche später sitzt er wieder im Führerstand. „Ich weiß, dass ich keine Schuld an den Unglücken habe. Man kann so einen Koloss nicht bremsen wie ein Auto oder wie auf einer Straße ausweichen.“

Das Schicksal will es so, dass er in den kommenden sechs Monaten zwei weitere Menschen überfährt. Einen Angler, der die Gleise als Abkürzung nutzen will, und eine Frau, die aus einer Klinik floh und anschließend auf die Schienen rennt. Die Erinnerungen bleiben, aber sie verblassen immer mehr. „Nach den ersten beiden Unfällen, an die ich noch sehr genaue Erinnerungen habe, war es später, als würde ich die ganze Situation aus weiter Ferne beobachten. Man funktioniert einfach nur“, beschreibt es Alm. Das fünfte sogenannte Ereignis ist der erste definitive Selbstmord, denn die Person stand abwartend hinter einer Kurve auf den Schienen. „Daran habe ich die wenigsten Erinnerungen.“ Es ist ein Selbstschutz, kein Abstumpfen.

Die Eisenbahn als Waffe

In Deutschland stellten oder legten sich im Jahre 2019 insgesamt 646 Menschen in Selbstmordabsicht auf die Schienen. Statistisch gesehen überfährt jeder Lokführer mindestens ein Mal in seinem Berufsleben einen Menschen – es sind die aktuellen Zahlen, die das Eisenbahn-Bundesamt derzeit liefern kann.

Christian Alm macht den Selbstmördern keine Vorwürfe. „Sie betrachten den Zug als Pistole oder als Seil. Es ist das Instrument, was sie ganz sicher an ihr Ziel bringt. An den Lokführer denkt niemand, der sich das Leben nehmen will. Dazu sind die Menschen in dem Moment bestimmt nicht mehr in der Lage.“

Fotos auf den Gleisen

Doch große Sorgen bereiten ihm Kinder oder Jugendliche, die von sich Bilder auf Schienen knipsen, weil es „cool“ ist. Auch Auto- und Radfahrer, die sich bei geschlossenen Halbschranken über Bahnübergänge schlängeln, hat er zu oft erlebt. Es liegen an vielen Übergängen in Deutschland nur sieben Sekunden zwischen dem Schließen der Schranken und dem Eintreffen des Zuges. „Leider werden solche Unfälle so lange passieren, wie Gleisanlagen frei begehbar und die Menschen unvorsichtig sind. Aber das Bewusstsein für die Gefahr muss geschärft werden. Kein Lokführer kann eine Kollision verhindern. Und kein Lokführer möchte, dass Menschen zu langsam verblassenden Erinnerungen und zum Inhalt ihrer Albträume werden.“

Hier bekommen Sie Hilfe bei Depression und Suizidgedanken Wenn Sie von Depression und Suizidgedanken betroffen sind, kontaktieren Sie die Telefonseelsorge (telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie Hilfe von Beratern, die schon in vielen Fällen Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen konnten.

Von Carolin Riemer