Lilly Blaudszun (SPD) aus MV erklärt: So kam es zur Candy-Crush-Affäre von Bodo Ramelow

Rostock

Eigentlich wollte die Nachwuchspolitikerin der SPD, Lilly Blaudszun aus Ludwigslust in Mecklenburg-Vorpommern, am Freitagabend nur mit fünf weiteren jungen Leuten eine Talkrunde über Boulevardthemen auf der neuen sozialen Plattform Clubhouse veranstalten. Daraus entstand jedoch im Nachhinein eine mediale Debatte darüber, ob Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) während eines Kanzlerin-Gipfels zu neuen Lockdown-Regeln das Handyspiel „ Candy Crush“ spielen sollte.

Wie kam es dazu? Lilly Blaudszun hatte die Gesprächsrunde initiiert. Die Teilnehmer der Talkrunde hatten sich gerade über Heidi Klum und Bill Kaulitz unterhalten, als auf einmal der Ministerpräsident von Thüringen, Bodo Ramelow ( Die Linke), dazukam. Als dann auch Manuela Schwesig ( SPD), Ministerpräsidentin aus MV, und auch Paul Ronzheimer, stellvertretender Chefredakteur der Bild-Zeitung, in die Runde stießen, kam das Gespräch auf die Ministerpräsidentenkonferenz am vergangenen Dienstag (19. Januar). Lilly Blaudszun erzählt, dass Ronzheimer davon erfahren habe, dass jemand bei der Konferenz „ Candy Crush“ auf seinem Handy gespielt habe, woraufhin sich Bodo Ramelow zu erkennen gab.

Anzeige

Lesen Sie auch: Ramelow entschuldigt sich: Verniedlichung Merkels war „Akt männlicher Ignoranz“

Nachbesprechung über Bedeutung von Clubhouse als Medium

Manuela Schwesig habe sich daraufhin kritisch, aber „in nettem Ton und respektvoll“ dazu geäußert, berichtet Lilly Blaudszun. Zu diesem Zeitpunkt hatten etwa 1000 Menschen auf der neuen App Clubhouse bei dieser Gesprächsrunde zugehört.

Was ist Clubhouse? Clubhouse ist eine neues soziales Netzwerk, bei dem sich Mitglieder in Live-Podcasts in eigenen virtuellen Räumen austauschen oder anderen Gesprächen zuhören können. Die App ist bislang jedoch nur für Apple-Nutzer verfügbar. Zudem kann man sich nur registrieren, wenn man eine Einladung erhalten hat, weshalb sie noch recht elitär ist.

Dass die Aktion nun so hohe Wellen schlägt, hat Lilly Blaudszun überrascht, die Kritik hält sie für überzogen. Für sie sollte es eine lockere „Trash-Runde“ werden und sie beabsichtigte nicht, dass hochrangige Politiker dazukommen. „Uns war wichtig, den Raum nicht ins Politische fließen zu lassen“, sagt die Studentin.

Lesen Sie auch: Eine Woche mit Clubhouse: Wohin soll das alles führen?

Zu der Tatsache an sich, dass Bodo Ramelow während der Konferenz an seinem Handy „ Candy Crush“ spielte, möchte sich Lilly Blaudszun nicht äußern. Unabhängig davon sei es ihrer Meinung nach aber seine Angelegenheit, wie er die Pausen nutze. Dennoch meint sie zur Kritik an Ramelow: „Jedem muss bewusst sein, dass das, was auf Clubhouse gesagt wird, auch öffentlich ausgetragen wird.“

Von Gina Henning/OZ/RND