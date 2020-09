Potsdam

Rainald Grebe über seinen ersten Eindruck von der DDR und Streit über McDonald’s.

Herr Grebe, Sie kommen aus dem Rheinland, doch wohnen seit langer Zeit im Osten: Sowohl im Berliner Bezirk Mitte als auch in der Uckermark. Ist das Zufall?

Rainald Grebe: Es hat sich so ergeben, dass es nicht anders gehen kann. Ich bin im Kölner Raum groß geworden, meinen Zivildienst habe ich in Bielefeld gemacht. Dann war es auch genug mit dem Westen. Ich wollte hinein in die neue Welt und ging 1991 nach Berlin-Mitte. Es ist die Gegend, die sich deutschlandweit am stärksten gemischt hat. Dort gab es damals noch alte versoffene Menschen. Heute höre ich viel Dänisch, Spanisch und Englisch.

Welche Eindrücke hatten Sie Anfang der 90er Jahre von der ehemaligen DDR?

Ein Bulgare wohnte bei mir in der Küche, das war Bedingung für den Mietvertrag. Wir hatten Zimmer und Küche, das Außenklo lag zwei Etagen tiefer. Er kam nur selten. Eines nachts lag er in der Küche auf einer Matratze. Plötzlich war ich nicht nur in Ostdeutschland, sondern noch weiter östlich. Und habe erstmal Russisch studiert. Mich als Wessi haben sie gleich über den Tisch gezogen. Ich musste als Untermieter 150 Mark bezahlt, mein ostdeutscher Vermieter hat die Wohnung für nur 30 Mark bekommen (lacht).

Das klingt kurios.

Ja, es war auch eine Form von Tourismus. Und eine Zeitreise. Die DDR fühlte sich für mich wie ein Land an, das in den 50er Jahren stecken geblieben war. Es hatte etwas Antikapitalistisches. Die Leute haben mich beim Trampen mitgenommen. Das ist mir im Westen nie passiert. Die Ostler waren ohne Argwohn. Man konnte eine Tür eintreten, ein Vorhängeschloss dranmachen und hatte eine Wohnung. Die Polizei war damals nicht besonders aufmerksam. Wanddurchbruch, Kneipe eröffnet, Schild rausgehängt, draufgeschrieben: „Bier 1 Mark“.

Waren Sie vor dem Mauerfall in der DDR?

Nein, nie. Das Land wurde bei uns in Köln verschwiegen. Einmal fuhren wir zu Verwandten nach Hannover, die machten einen Ausflug mit uns, es war grauer November. Die Tante zeigte irgendwann in den Nebel und sagte „ DDR!“. Das hat mein Bild geprägt.

Sie wohnen seit Jahren mit zweitem Wohnsitz in der Uckermark. Ist dort der alte Osten gedanklich stärker als in Ost-Berlin zu spüren?

Ja, auf jeden Fall. Das sind alte Dörfer, es gibt kaum Familien mit Kindern.

Wahrscheinlich sind Sie dort der Einzige aus dem Westen...

Nein, es gibt da sogar jemanden aus New York, er hat sich ein Tonstudio gebaut.

Das klingt nach großer weiter Welt. Warum empfinden Sie das Dorf in der Uckermark dennoch von der DDR geprägt?

Es sind die Erinnerungen. Wenn Menschen 70 oder 80 Jahre werden, schleppen sie ihr Leben mit sich herum. Man trifft bei Ihnen auf gewisse Vorbehalte oder Putin-Freundlichkeiten.

Werden Ihnen Vorwürfe gemacht, stellvertretend für die anderen Westdeutschen?

Viele glauben ja, dass ich aus dem Osten bin. Die haben mich für einen Thüringer gehalten.

Thüringer!

Weil ich so nett bin (lacht).

Gibt es in Ihrem Dorf eine Sehnsucht nach der DDR?

Soweit würde ich nicht gehen, aber es gibt eine Abneigung gegen die Großstadt. In dieser Corona-Zeit glauben viele, dass man sich gleich das Virus holt, wenn man nach Berlin fährt. Berlin steht wie vor 30 Jahren für „die da oben“. Die Leute aus dem Dorf sehnen sich nicht nach dem Staat aus jenen Jahren zurück, aber damals gab es noch eine Kneipe und ein Besäufnis in der Scheune. Das hat Zusammenhalt gegeben. Das private Leben in der DDR weckt schöne Erinnerungen.

„Ich habe nur bedingt Lebensfreude“

Könnten Sie sich vorstellen, wieder im Westen zu wohnen?

Nein, das ist vorbei. Das war schon 1991 vorbei, als ich den Westen verlassen habe. Mich zieht es immer nach Nordost. Ich finde die Oder so melancholisch, der schönste Fluss, den es gibt. Über die Oder gibt es merkwürdigerweise keine Lieder. Über den Rhein aber Tausende.

Warum lieben Sie den Nordosten?

Er ist arm. Er ist flach. Es gibt in meinem Dorf kein Internet. Das ist eine Form von Reinigung.

Ihrer Heimat, dem Rheinland, sagt man Lebensfreude nach…

Die habe ich nur bedingt. Ich spüre eine große Ost-Ader in mir.

Sieht es in Ost-Berlin jetzt aus wie in Paris, London und New York?

Keine Ahnung, ich war noch nie in New York. Aber wenn man es mit Paris und London vergleicht, dann ist es in Berlin doch ziemlich cool. Hier wohnen noch Menschen, hier gibt es nicht nur Büros.

Ist es Ihnen übel genommen worden, dass Sie als Westdeutscher über Brandenburg gesungen haben?

Ja, mitunter. Ich könnte das Lied heute nicht mehr so schreiben, weil ich in Brandenburg wohne. Mir fehlt die Distanz. Es differenziert sich alles aus, es gibt hier mittlerweile viele tolle Restaurants.

Damals sangen Sie „Nimm dir Essen mit, wir fahren nach Brandenburg“

Das beruht auf einer realen Geschichte. Vor Jahren waren wir in der Fachhochschule von Brandenburg/Havel aufgetreten. Der Veranstalter hatte das zum ersten Mal gemacht, er hatte kein Essen für uns. Unser Bassist fragte, ob er uns etwas servieren könne, der meinte nur: „Bringt euch doch selbst was mit.“ Vor Wut hat der Bassist gegen einen Türstopper getreten und sich den Fuß gebrochen. Im nächsten Jahr waren wir wieder da, und wieder gab es kein Essen. Wir haben vorsichtshalber etwas mitgenommen.

Ihre Lebensgefährtin kommt aus der DDR. Gibt es Ost-West-Konflikte in Ihrer Beziehung?

Sie würde nie zu McDonald’s gehen. Ich bin da trotzdem manchmal, wie früher in Köln. Sie hat einen kirchlichen Hintergrund, in diesem Punkt mag sie die Kultur der Amerikaner nicht und lehnt den Konsum ab. Dann gehe ich eben alleine zu McDonald’s.

Von Lars Grote