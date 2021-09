Letzter Ausweg Magenverkleinerung: Wie Maria Magdalena Kastl 40 Kilo abgenommen hat 

Bad Belzig

Kuchen, Schokolade, süße Riegel: Hauptsache Zucker! „Ich war richtig süchtig danach, wie ein Junkie, ich konnte einfach nicht mehr aufhören, diese Sachen in mich reinzustopfen.“ Maria Magdalena Kastl aus Brandenburg schüttelt fast ungläubig den Kopf, wenn sie davon berichtet. „Das war mein Verhängnis.“

Ihr Körper nahm die als Belohnung und Trostpflaster für den schweren Alltag gedachten Kalorien gierig auf und wurde immer schwerer. Dabei hatte sie mal 75 Kilo gewogen und eine Traumfigur gehabt. Doch besonders nach den Geburten ihrer beiden Kinder legte sie heftig zu.

153 Kilogramm waren für Maria Magdalena Kastl dann der Wendepunkt

Bei 153 Kilogramm war dann schließlich Schluss. „Ich konnte einfach nicht mehr“, sagt die 48-Jährige. „Ich habe mich so für mein Aussehen geschämt, das war nicht mehr ich!“ Als ihr Übergewicht ihr schließlich auch noch das Knie kaputt machte und sie nicht mehr laufen konnte, fasste sie einen Entschluss. „Ich will mich behandeln lassen.“

Wenn man Maria Magdalena Kastl so sieht, mag man kaum glauben, dass sie gerade von sich spricht. Denn die fröhlich lachende Frau ist allenfalls ein wenig kräftig. Dann zeigt sie das Bild vom Februar dieses Jahres. Da blickt einen zwar auch eine lächelnde Frau an, aber eine ziemlich breite. Seitdem hat sie 40 Kilo abgenommen und möchte sage und schreibe weitere 33 verlieren. Wie hat sie das so schnell geschafft?

Hilfe in der Adipositas-Abteilung der Klinik „Ernst von Bergmann“ in Bad Belzig

In ihrer Not wandte sich Maria Magdalena an die Adipositas-Abteilung der Klinik „Ernst von Bergmann“ in Bad Belzig (Brandenburg). Sie war fest entschlossen, sich ihren Magen verkleinern zu lassen. „Ich hatte vorher alle Diäten ausprobiert, ich habe gehungert und doch nichts abgenommen“, schildert sie ihre damalige Verzweiflung. „Bei diesem Anruf war der Hörer dann sehr schwer“, erinnert sie sich. Zwei Kolleginnen hatten ihr schließlich Mut gemacht. Beide waren ebenfalls im Adipositas-Zentrum zu Behandlung.

Susann Witte ist medizinische Assistentin im Bereich der Adipositas-Behandlung in der Klinik „Ernst von Bergmann" in Bad Belzig. Quelle: Hermann M. Schröder

Für regelmäßige Beratungen der Patienten vor, während und nach den Behandlungen ist Susann Witte zuständig. Die medizinische Assistentin im Adipositas-Bereich der Klinik „Ernst von Bergmann“ in Bad Belzig nimmt auch die ersten Anrufe entgegen. „Bei diesen Telefonaten kann ich schon viel Angst nehmen“, sagt sie. Sie begleitet die Patienten dann mit vielen Tipps und ernsten Gesprächen in deren neues Leben.

Das erste Mal nahm die 48-Jährige, die mit ihrer Familie in Werder an der Havel lebt und als Finanzwirtin im öffentlichen Dienst arbeitet, im Januar vorigen Jahres Kontakt zur Klinik auf. Seit Juni 2020 ist sie dort in ärztlicher Behandlung. „Wegen Corona mussten wir die Operation dann auf dieses Frühjahr verschieben“, erklärt Oberarzt Maximilian Specht.

Maximilian Specht hat die Adipositas-Abteilung im Krankenhaus in Bad Belzig aufgebaut

Der Facharzt für Chirurgie und Viszeralchirurgie (Chirurgie des Bauchraumes) ist auf Adipositas-Behandlungen spezialisiert und hat die Abteilung im Klinikum „Ernst von Bergmann“ aufgebaut. Erst im Haupthaus in Potsdam und ab Februar 2020 in Bad Belzig.

Maximilian Specht ist Oberarzt an der Klinik „Ernst von Bergmann" in Bad Belzig. Der Chirurg ist spezialisiert auf Viszeralchirurgie und behandelt Patienten mit Adipositas. Quelle: Hermann M. Schröder

„Adipositas, die krankhafte Fettsucht, ist erst seit gut anderthalb Jahren von den Krankenkassen als Krankheit anerkannt“, erklärt der Mediziner. Seither würden sich immer mehr Patienten zu einer Behandlung entschließen. „Ab einem bestimmten Übergewicht ist ein Abnehmen kaum mehr möglich“, weiß Maximilian Specht. Dann sollten sich die Betroffenen in ärztliche Hände begeben. Der Mediziner betont ausdrücklich, dass Magenverkleinerungen keine Live-Style-Operationen seien.

Denn zu spaßen ist mit Übergewicht keinesfalls. Der gemütliche Dicke ist womöglich ein eher unglücklicher und vor allem extrem gefährdeter Mensch. „Adipositas ist eine sehr schwerwiegende Erkrankung mit schlimmen Folgen wie Diabetes, Bluthochdruck und Schlaganfällen“, warnt Maximilian Specht. Hinzu kämen schwere Schäden an den Gelenken. „Die Bewegungsmöglichkeiten werden weiter eingeschränkt und die Patienten nehmen noch schneller zu.“ Ein Teufelskreis!

Der Teufelskreis wird in der Adipositas-Abteilung in Bad Belzig unterbrochen

Der wird in der Adipositas-Abteilung der Klinik „Ernst von Bergmann“ in Bad Belzig durchbrochen. Bisher hat das zehnköpfige Team um Chefarzt Ricardo Zorron seit März 220 insgesamt 115 Patienten operiert.

Die im Fachjargon als bariatrische Eingriffe bezeichneten Operationen sind das Anlegen eines Schlauchmagens oder das Verlegen eines Magenbypasses. Dabei werden der größte Teil des Magens, der komplette Zwölffingerdarm und der obere Dünndarm umgangen. Auch die Methode Endosleeve kommt zum Einsatz. Dabei schaffen die Chirurgen ohne Operation mit einem endoskopischen Eingriff einen Schlauchmagen.

Das Hungerhormon Ghrelin wird nach einer Magenverkleinerung reduziert

Die Operationen bewirken, dass die Patienten wegen des deutlich kleineren Magenvolumens weniger Appetit verspüren. Zudem ändert sich auch der Stoffwechsel. „Gewisse Darmhormone werden verändert“, erläutert Maximilian Specht. Das sogenannte Hungerhormon Ghrelin werde reduziert.

Maria Magdalena Kast wiegt vor ihrer Operation in der Klinik "Ernst von Bergmann" in Bad Belzig 153 Kilogramm. Quelle: privat

„Ich war früher ein Zuckerjunkie und habe jetzt gar kein Verlangen mehr danach“, berichtet Maria Magdalena Kastl. „Das ist die reine Erlösung.“ Sie ernährt sich jetzt bewusst gesund. „Sehr eiweißreich, wenig Zucker und viel Gemüse!“

Doch der Weg dahin war lang und schwer. Die Ärzte greifen nämlich nicht gleich zum Skalpell. Vor der Magenverkleinerung kommen eine ausführliche Beratung und eine herkömmliche Behandlung, sprich Diät. Ein halbes Jahr lang.

Jeder Eingriff für eine Magenverkleinerung in Bad Belzig ist eine Einzelfallentscheidung

„Erst wenn die konservative Therapie keine Erfolge zeigt, kann man den Eingriff vornehmen“, sagt Oberarzt Specht. „Das ist immer eine Einzelfallentscheidung.“ Also musste sich Maria Magdalena Kastl mit einer weiteren Diät herumquälen, dass dann Corona den ganzen Therapieplan über den Haufen warf, steht auf einem anderen Blatt.

Im Februar dieses Jahres schließlich war es soweit. Maximilian Specht schuf in einer ersten Operation den so genannten Schlauchmagen. Anschließend verlor die Patientin schon immens viel Gewicht, so dass der Chirurg dann im August den Magenbypass legen konnte. Dann purzelten die Pfunde noch schneller. Sehr zur Freude der Patientin. „Wenn man sich dieser Tortur aussetzt, sollte es auch einen positiven Effekt haben“, sagt sie. „Das ist kein Spaziergang.“

Maria Magdalena Kastl (Mitte) hat nach zwei Operationen zur Verkleinerung ihres Magens schon 40 Kilogramm abgenommen. Der Oberarzt Maximilian Specht hat sie operiert. Die medizinische Assistentin Susann Witte hat die Patientin betreut. Quelle: Hermann M. Schröder

Nach der Operation raten die Ärzte zu einer radikalen Lebensumstellung. „Ich empfehle ganz dringend Bewegung“, sagt Maximilian Specht. „Kraftsport, Schwimmen, Radfahren.“ Und er hofft sehr, mit den Patienten in Kontakt zu bleiben. „Einmal im Jahr sollten wir uns sehen.“

Denn irgendwann einmal lässt die Euphorie wegen des starken Gewichtsverlustes nach und die Gefahr, doch wieder in alte Lebensgewohnheiten zurückzufallen ist groß. Schokolade, Chips und Riegel locken ganz gefährlich in jeder Kassenzone.

Und wie geht es jetzt weiter? Wenn die Knie-Operation ausgeheilt ist, möchte Maria Magdalena Kastl wieder Sport treiben. „Endlich wieder mit meinen Kindern Fahrrad fahren, darauf freue ich mich sehr“, sagt die zweifache Mutter. Und sie möchte weiter abnehmen. „Ich will unbedingt uhu kommen“, sagt sie und lacht. „Das heißt unter hundert Kilo, und mein Wunschgewicht sind 80, das wäre toll.“

Von Hermann M. Schröder