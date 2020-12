Die Leipzigerin Petra Tschanter musste Vater und Mutter im Pflegeheim unterbringen. Monatlich zahlen beide insgesamt fast 4000 Euro dazu. Das zehre das Ersparte auf, so könne es in einer solidarischen Gesellschaft nicht sein, sagt sie und versucht, das über eine Petition zu ändern.

Petra Tschanters Vater Manfred Augustin vor dem Pflegeheim in der Seeburgstraße in Leipzig. Er fühlt sich gut betreut, aber die hohen Rechnungen für ihn und seine Frau, die in einem anderen Heim lebt, zehren schnell das Ersparte auf. Quelle: Patrick Moye/Andre Kempner